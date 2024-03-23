位於國父紀念館站，新開幕1/8正式試營運的Waku咖啡廳，還沒開門門口就看到有人在排隊等待了，Waku每間店餐點不太一樣，這間餐點有早午餐、日式漢堡、義大利麵還有排餐，以及特色甜點和咖啡飲料等。

餐廳外觀以白色簡約風設計，很明亮乾淨的質感裝潢，完全就是我喜歡的咖啡廳設計! 室內以咖啡色木質的桌椅讓環境很柔和，搭配天井的自然採光拍照自帶打光～超美的！