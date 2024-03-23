Waku第五間分店，「把美好的事物一ㄧ加總，計算出最理想的生活」
位於國父紀念館站，新開幕1/8正式試營運的Waku咖啡廳，還沒開門門口就看到有人在排隊等待了，Waku每間店餐點不太一樣，這間餐點有早午餐、日式漢堡、義大利麵還有排餐，以及特色甜點和咖啡飲料等。
餐廳外觀以白色簡約風設計，很明亮乾淨的質感裝潢，完全就是我喜歡的咖啡廳設計! 室內以咖啡色木質的桌椅讓環境很柔和，搭配天井的自然採光拍照自帶打光～超美的！
☀景點：Waku+ | burger pasta cafe
☀地址：台北市大安區光復南路294巷21號 (國父紀念館2號出口)
☀營業時間：星期五-星期六 11:00-10:00；星期日-星期四 11:00-21:30
☀訂位電話：02-27229939
☀官方網址：https://wakuwakuburger.mystrikingly.com
室內用餐環境
室內以咖啡色木質的桌椅為主，天井的自然光讓環境更增添了美感。
最喜歡這一區天井的座位區，超美的自然光
室內座位區可以任選，早點到可以挑喜歡的位子喔!
B1是多功能空間運用，可以提供租借
店門口環境
很寬敞的店外，映入眼簾的就是白牆和店名招牌
很美的質感餐廳設計門口~大家都拍不停
和好友一起來吃早午餐喝下午茶，超適合~
餐點分享 (附線上菜單連結)
內用規定: 低消每人一份鹹食或飲品，限時2小時用餐，另有收10%服務費
我們兩個人來，店員直接推薦我們雙人套餐最划算! 包括開胃菜2份、主餐2份還有飲料2杯 $999+10%
雙人套餐分量還蠻剛好的，每道菜也都很用心擺盤
開胃菜: 蒔蘿燻鮭魚沙拉
開胃菜: 雞翅與魔法柑醋醬
主餐: 白酒淡菜清炒細扁麵
主餐: 半顆酪梨蒔蘿燻鮭魚可頌鬆餅
鮮奶茶季節水果戚風蛋糕
飲料: 小農坪林包種茶和桃桃醃漬櫻花氣泡飲
我們兩個人點了滿桌一起享用，超級滿足 店家可以先訂位喔~快約姊妹或男女朋友來這拍美照吃美食吧!
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