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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > ★台北美食★ Waku+ | burger pasta cafe，新開幕質感咖啡廳 (附線上菜單)

★台北美食★ Waku+ | burger pasta cafe，新開幕質感咖啡廳 (附線上菜單)

2024-03-23 17:07:05 Tin 人氣：301
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窩客好文

Tin

發表篇數：72篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：waku ⁺ burger pasta cafe
phone02-27229939
place台北市大安區光復南路294巷21號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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Waku第五間分店，「把美好的事物一ㄧ加總，計算出最理想的生活」

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位於國父紀念館站，新開幕1/8正式試營運的Waku咖啡廳，還沒開門門口就看到有人在排隊等待了，Waku每間店餐點不太一樣，這間餐點有早午餐、日式漢堡、義大利麵還有排餐，以及特色甜點和咖啡飲料等。

餐廳外觀以白色簡約風設計，很明亮乾淨的質感裝潢，完全就是我喜歡的咖啡廳設計! 室內以咖啡色木質的桌椅讓環境很柔和，搭配天井的自然採光拍照自帶打光～超美的！

景點：Waku+ | burger pasta cafe
地址：台北市大安區光復南路294巷21號 (國父紀念館2號出口)
營業時間：星期五-星期六 11:00-10:00；星期日-星期四 11:00-21:30
訂位電話：02-27229939 
官方網址：https://wakuwakuburger.mystrikingly.com

室內用餐環境

室內以咖啡色木質的桌椅為主，天井的自然光讓環境更增添了美感。
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最喜歡這一區天井的座位區，超美的自然光
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室內座位區可以任選，早點到可以挑喜歡的位子喔!
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B1是多功能空間運用，可以提供租借

店門口環境

很寬敞的店外，映入眼簾的就是白牆和店名招牌
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很美的質感餐廳設計門口~大家都拍不停
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和好友一起來吃早午餐喝下午茶，超適合~

餐點分享 (附線上菜單連結)

內用規定: 低消每人一份鹹食或飲品限時2小時用餐，另有收10%服務費
我們兩個人來，店員直接推薦我們雙人套餐最划算! 包括開胃菜2份、主餐2份還有飲料2杯 $999+10%
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雙人套餐分量還蠻剛好的，每道菜也都很用心擺盤
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開胃菜: 蒔蘿燻鮭魚沙拉
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開胃菜: 雞翅與魔法柑醋醬
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主餐: 白酒淡菜清炒細扁麵
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主餐: 半顆酪梨蒔蘿燻鮭魚可頌鬆餅
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鮮奶茶季節水果戚風蛋糕
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飲料: 小農坪林包種茶和桃桃醃漬櫻花氣泡飲
 
我們兩個人點了滿桌一起享用，超級滿足★台北美食★ Waku+ | burger pasta ca 店家可以先訂位喔~快約姊妹或男女朋友來這拍美照吃美食吧!

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