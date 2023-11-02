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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > ★台北美食★ TankQ Cafe & Bar，迪士尼迷不能錯過的主題餐廳(內附最新菜單)

★台北美食★ TankQ Cafe & Bar，迪士尼迷不能錯過的主題餐廳(內附最新菜單)

2023-11-02 22:45:09 Tin 人氣：114
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窩客好文

Tin

發表篇數：57篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Tank Q Cafe & Bar
phone02-2521-9930
place台北市中山區松江路90巷3-2號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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可愛爆棚的台版迪士尼餐廳在TankQ Cafe & Bar★台北美食★ TankQ Cafe & Bar，迪士尼迷不能

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位於松江南江站的TankQ Cafe & Bar，絕對是迪士尼控不能錯過的主題餐廳! 店內走美式工業風的裝潢，到處都是迪士尼系列公仔和玩偶們★台北美食★ TankQ Cafe & Bar，迪士尼迷不能最特別的是來這還可以自己挑選想要的迪士尼造型杯裝飲料，杯子款式有超多選擇~完全選擇障礙都太勾錐了

TankQ Cafe & Bar
地址: 台北市中山區松江路90巷3-2號
營業時間: 11:00~22:00 
付款方式: 僅供現金和街口支付
停車: 附近有路邊停車格

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櫃檯區有滿滿的杯子任你選，除非有果料的飲料有指定杯子，不然大部分都沒限制喔!

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店內還有非常多的迪士尼造型髮箍可以直接借用戴，戴上去彷彿回到歡樂的迪士尼一樣讓人拍不停★台北美食★ TankQ Cafe & Bar，迪士尼迷不能

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到處都有迪士尼的用品裝飾著!

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我們三個人來用餐，各自選了不同可愛的造型杯

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有各種特色的食物容器，用行李箱裝早午餐、工具箱裝漢堡餐🧰義大利麵用貨櫃盒裝還有卡車滿載的炸物拼盤～超級好拍而且餐點是好吃的！

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炙燒干貝明太子奶油義大利麵，這道是好濃郁的奶香

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玫瑰鹽去骨牛小排早午餐，很豐富的餐點組合

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每個客人都必點組合就是主食+飲料了

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炙燒干貝明太子奶油燉飯，不管事飯還是麵我們都覺得不錯!

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任一飲料+主餐，只要打卡就可以$9免費製作基本款鑰匙圈，Google好評則免費送

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也有許多加價購的可愛裝飾

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每款上面都有標價，想讓鑰匙圈更豐富可以加購喔!

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基本款的包括字母和一個積木

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基本款字母鑰匙圈~就已經超可愛了!!

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官方菜單分享 2023/11月版

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官方菜單分享 2023/11月版

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推薦給喜歡迪士尼的人絕對不能錯過這家餐廳💓剛去東京迪士尼玩回來真的超想念剛好來這回味

期間限定抽史迪奇全系列★台北美食★ TankQ Cafe & Bar，迪士尼迷不能

只要平日週一至週五消費$1000就可以參加抽獎喔！

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TankQ Cafe & Bar
地址: 台北市中山區松江路90巷3-2號
營業時間: 11:00~22:00 
付款方式: 僅供現金和街口支付
停車: 附近有路邊停車格

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