可愛爆棚的台版迪士尼餐廳在TankQ Cafe & Bar

位於松江南江站的TankQ Cafe & Bar，絕對是迪士尼控不能錯過的主題餐廳! 店內走美式工業風的裝潢，到處都是迪士尼系列公仔和玩偶們 最特別的是來這還可以自己挑選想要的迪士尼造型杯裝飲料，杯子款式有超多選擇~完全選擇障礙都太勾錐了

TankQ Cafe & Bar

地址: 台北市中山區松江路90巷3-2號

營業時間: 11:00~22:00

付款方式: 僅供現金和街口支付

停車: 附近有路邊停車格

櫃檯區有滿滿的杯子任你選，除非有果料的飲料有指定杯子，不然大部分都沒限制喔!

店內還有非常多的迪士尼造型髮箍可以直接借用戴，戴上去彷彿回到歡樂的迪士尼一樣讓人拍不停

到處都有迪士尼的用品裝飾著!

我們三個人來用餐，各自選了不同可愛的造型杯

有各種特色的食物容器，用行李箱裝早午餐、工具箱裝漢堡餐🧰義大利麵用貨櫃盒裝還有卡車滿載的炸物拼盤～超級好拍而且餐點是好吃的！

炙燒干貝明太子奶油義大利麵，這道是好濃郁的奶香

玫瑰鹽去骨牛小排早午餐，很豐富的餐點組合

每個客人都必點組合就是主食+飲料了

炙燒干貝明太子奶油燉飯，不管事飯還是麵我們都覺得不錯!

任一飲料+主餐，只要打卡就可以$9免費製作基本款鑰匙圈，Google好評則免費送

也有許多加價購的可愛裝飾

每款上面都有標價，想讓鑰匙圈更豐富可以加購喔!

基本款的包括字母和一個積木

基本款字母鑰匙圈~就已經超可愛了!!

官方菜單分享 2023/11月版

官方菜單分享 2023/11月版

推薦給喜歡迪士尼的人絕對不能錯過這家餐廳💓剛去東京迪士尼玩回來真的超想念剛好來這回味

期間限定抽史迪奇全系列

只要平日週一至週五消費$1000就可以參加抽獎喔！

TankQ Cafe & Bar

地址: 台北市中山區松江路90巷3-2號

營業時間: 11:00~22:00

付款方式: 僅供現金和街口支付

停車: 附近有路邊停車格

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