台中火鍋吃到飽推薦這間新開幕、位於北屯區松竹路三段上的「耀武羊威羊肉爐吃到飽」(松竹店)，起源於竹北的「耀武羊威竹北總店」來到台中升級為二代店，不僅店面更寬敞明亮，還有全台獨創六種不同湯頭可以任選，加價100元就能享用鴛鴦鍋；光是羊肉就有7種不同選擇，招牌的新疆手撕羊更是推薦必吃，全羊料理才吃得到的羊心這裡也是讓你吃到飽，其他部位也都有不錯的表現，搭配牛肉、豬肉、蔬菜、火鍋料、主食、滷肉飯、冷熱飲品、甜點、水果、蛋糕、冰淇淋等，通通自取吃到飽只要499元加一成服務費，吃完身心靈都舒服啦；厲害的是他們家的羊肉都沒有羊羶味，搭配獨創的山神種子湯頭很合拍，另外鮮蒜羊肉湯也很推薦，接著趕快來看看他們家的食材有多豐富吧!

【相關資訊】

耀武羊威羊肉爐(松竹店)

地址:台中市北屯區松竹路三段712號

電話:04-24262836

營業時間:16:00~淩晨00:00

FB粉絲團:https://reurl.cc/blWN63

官網:http://www.ywyw.com.tw/

門市查詢:https://reurl.cc/p5aKDQ

耀武羊威 松竹店 價位

♥成人價:499元自助式吃到飽(需另加10%服務費)

♥孩童價:

140公分以上成人價(需另加10%服務費)

100~140公分半價、不收服務費

100公分以下免費

♥鴛鴦鍋:湯底加收100元

耀武羊威 松竹店 位置、停車

▼「耀武羊威」(松竹店)就位於台中市北屯區松竹路三段上，超大店面加上紅底黑字招牌非常顯眼好找；由於附近是重劃區，路邊車格就很好停了~就算開車來也不用擔心沒位子停，當地朋友騎機車來更方便!

店內用餐環境

▼用餐空間寬敞舒適，挑高的設計就算人多也不會顯得吵雜，走道空間也相當足夠，取餐動線良好，不太會互相干擾!

▼座位區以4~8人座為主，人多人少都適合!

▼中間為主食、飲品、醬料、湯頭、餐具自助區，有需要的朋友都可以自行取用。

▼櫃台前方還有貼心準備候位區，讓等候的朋友可以稍作休息。

▼這裡也有準備兒童餐椅，就算帶小朋友來用餐也沒問題!

耀武羊威 菜單

▼菜單，目前一個人為499元外加10%服務費，用餐時間為120分鐘，可以吃得很過癮；這裡有全台首創六種獨門湯頭，包括藥燉、清燉、成吉思漢、山神種子、川味香辣、鮮蒜羊肉湯，我們自己很推山神種子、鮮蒜羊肉湯及藥燉口味，如果想吃鴛鴦鍋的話只要加收100元就可以囉!

自助吧

▼餐點自助吧，不管是羊肉、牛肉、豬肉、火鍋料、蔬菜等食材通通都是自取吃到飽，不過大家可要量力而為，如果留太多鍋底的話就得秤重外帶購買，也是避免浪費食材!

▼一旁有乾淨的碗、盤都可以自行取用~

▼這裡一共可以吃到七種不同的羊肉部位，搭配多種蔬菜、配料，包準可以吃得豐盛又滿足。

▼招牌手撕羊，正是店家遠赴新疆取經回來，採用手撕羊肉的特殊技法，經過多次研究終於做出的好味道，不僅完全沒有羊羶味，還能吃到羊肉的鮮甜美味。

▼羊心通常都是在全羊料理或者是特別的羊肉料理店才吃得到，一盤也不便宜，這裡通通讓你自取吃到飽，真的是很佛心啊!

▼羊腳筋也是我們很愛的食材之一，喜歡軟Q膠質口感的朋友必拿!

▼羊大骨，可以一邊享用骨髓、一邊啃食骨邊肉，也是很受歡迎的食材之一!

▼羊排，已經先用中藥材熬煮入味，只要放進湯裡烹煮加熱即可享用。

▼羊嫩筋，如果是懶得啃骨頭的朋友，那這款就是你絕對不能錯過的美味!

▼羊腿肉，紮實又Q彈，喜歡大口吃肉的朋友一定要試試!

▼另外還有花椰菜、玉米、大白菜、大陸妹、南瓜、豆腐、黑木耳、香菇等配料，選擇還不少，搭配水霧噴灑更能保持食材的鮮度。

▼除了羊肉之外，這裡也有提供牛肉、豬肉，讓大家可以換個口味~~另外也有多種火鍋料可以搭配享用。

各式飲料喝到飽

▼飲料選擇也不少，不管是果汁、氣泡飲品、熱飲、咖啡等通通有，搭配餐點解膩又順口。

▼除了熱咖啡之外也有奶茶、巧克力、抹茶拿鐵、巧克力牛奶、抹茶可可、鴛鴦奶茶、牛奶等多元選擇，尤其最近天氣越來越涼，很適合來點熱飲暖暖胃。

▼此外還有蜂蜜菊花茶、桂花烏梅、冰奶茶等，搭配羊肉爐也很爽口。

▼此外也有蘋果醋，很適合大餐後飲用，感覺也能幫助消化~~

▼這裡也有提供乾淨的餐具、吸管，筷子還有經過消毒處理，使用起來更為安心不少。

▼主食及醬料區，也都可以自行取用~~

醬料搭配

▼這裡有提供辣、不辣兩種腐乳醬、蒜蓉辣椒醬、薑絲等，雖然只有四種，但已經非常夠用!

▼教大家兩種特調吃法，一種是辣味、不辣兩種腐乳醬搭配一起享用，另外一種則是蒜蓉辣椒醬搭配薑絲，兩種都莫名好吃耶!

▼主食類有鍋燒麵、王子麵、冬粉等，此外還有火鍋的好朋友豆皮，都是可以無限享用。

▼另外還有提供白飯跟滷肉，讓大家可以先墊墊胃，或是搭配火鍋享用也很讚。

▼沒想到滷肉裡頭竟然還有油豆腐、滷蛋，料多實在，光看就讓人忍不住口水猛吞。

▼我們也自製了一碗滷肉飯，白飯上頭淋上軟Q的滷肉，搭配入味的油豆腐、滷蛋，鹹香甘醇的滋味簡直媲美小吃店的美味!

甜點、水果、冰淇淋吃到飽

▼大家可別以為這樣就結束了~~二代店厲害的就是還多了一個甜點櫃，除了甜點之外還有新鮮水果，種類多到記得留點胃來吃!

▼光是蛋糕就有好幾種口味，不管大人小孩都喜歡!

▼另外還有提供雙色西瓜，黃肉、紅肉都是新鮮甜美。

▼此外也有鳳梨、香蕉等，香蕉更是直接給你一整根，讓你吃免驚。

▼此外也有活菌發酵乳、愛玉、豆花等，都是經典又美味的甜品。

▼這裡採用杜老爺冰淇淋，也是自取吃到飽，很適合當作飯後甜點享用。

▼一旁也有提供湯頭，可以自行加湯享用，其中山神種子、川味香辣記得加清燉湯即可，以免越煮越鹹。

獨創六種湯頭

▼山神種子，可說是全台獨創的湯頭，以台灣本產的馬告，也就是山胡椒為基底，喝起來帶點山胡椒獨有的辛香氣息，清香甘甜又醇厚，不管搭配羊肉或是蔬菜都很合拍。

▼喜歡兩種湯頭的朋友也可以加價100元升級鴛鴦鍋，這鍋是藥膳湯頭搭配鮮蒜羊肉湯，兩種都是非常受歡迎的湯頭。

▼鮮蒜羊肉湯，以炸蒜頭、薑片搭配蛤蜊下去提襯鮮味，喝起來鮮香味美，還帶點蒜酥香氣，也是我們很喜歡的湯頭之一。

▼藥膳湯頭，以10多種中藥材下去慢火細燉3小時以上，喝起來甘香、醇厚又清甜，搭配羊肉很適合。

▼這鍋是清燉湯頭搭配川味香辣，清燉以大火熬煮兩小時，逼出羊肉的精華，喝起來鮮甜甘醇；川味香辣更是嗜辣朋友的愛，香辣又厚實的滋味吃起來非常過癮。

餐點介紹

▼羊肉爐開吃啦~~我們約了好友一起享用，大家各自拿了想吃的食材，很快就擺了滿滿一桌啦(笑)!

▼食材看起來都很好吃的樣子，我們都拿了一些來試試口味，不過大家也不要浪費食材~~吃多少拿多少即可!

▼我們一開始先主攻羊大骨，還好吃起來也不會過於飽足，光是吸骨髓跟啃食骨邊肉就很開心啦!

▼當然招牌的手撕羊也是必拿，因為手撕羊的製程繁瑣，所以每天都是限量供應，喜歡的朋友千萬不要錯過!

▼這一鍋採用山神種子湯頭，讓羊肉在湯頭中稍微滾一下，不僅味道越煮越濃郁，羊肉也會變得更軟嫩好吃呢!

▼手撕羊，特別選用澳洲羔羊的羊排部位，採用手撕羊獨特去腥技法，看起來有點像是水煮羊，但吃起來口感香嫩又軟Q，帶有羊肉的獨特鮮甜又不會有讓人害怕的羊羶味，單吃就很美味!

▼搭配半半腐乳醬更是絕配，多了微辣甘甜的味蕾，更能提出羊肉的獨特美味。

▼手撕羊不僅有飽滿肉質，搭配軟Q的油脂更是入口即化，整個好銷魂啊~~搭配蒜蓉辣椒醬也很提味好吃!

▼羊大骨也是我們吃羊肉爐的重點之一，可以先將湯頭加進去骨洞中稍微攪拌一下，用吸管就能吸到香濃的骨髓；一旁的骨邊肉也不是蓋的，軟嫩鮮滑的滋味好迷人，啃食起來超過癮啊!

▼羊腳筋也是我們的愛，採用羊腳前蹄下去滷製而成~~建議烹煮到軟化吃起來更軟Q順口!

▼一口咬下，軟Q又滑潤的口感非常討喜，帶點微黏口的膠質口感，每一口都大大滿足!

▼羊心有點類似豬心的嚼感，但又多了一股紮實Q彈的口感，既有羊油香氣又不會有羊肉騷味，不管單吃或搭配蒜蓉辣椒醬都很可以耶!

▼羊嫩筋也是我們很愛的部位之一，也很適合懶得啃骨頭的朋友享用!雖然是薄片狀，吃起來帶點半筋半肉的口感，兼具柔嫩又軟Q的多重層次，單吃或搭配蒜蓉辣椒醬都很合拍。

▼湯頭不夠的話可以再自行加點清燉湯頭進去，味道會越煮越甘醇，口味也不會越來越重!

▼羊腿肉飽滿香Q又帶點羊肉筋性，但不會過靭不好咬，既能滿足咀嚼口感，又能享受大口吃肉的樂趣，整個很過癮啊!

▼除了羊肉之外也有牛肉、豬肉，都可以隨時轉換一下味蕾~~

▼牛肉品質也不錯，搭配湯頭吃起來軟Q香嫩，重點是可以吃到飽，爽度也很高!

▼吃完羊肉爐別忘了留點胃給水果、甜點，這裡的甜點也很有誠意，不管是發酵乳、豆花、愛玉、蛋糕、水果通通有，吃上一輪就飽翻天啦!

▼還有杜老爺冰淇淋吃到飽，口味也有高達6種之多，讓大家可以自由挑選、吃個過癮!

外帶菜單

▼這裡也有提供羊肉爐外帶，想買回家加菜或是團聚享用也沒問題，吃不夠的朋友也可以另外加購羊肉塊，就能吃得開心又滿足啦!

耀武羊威 松竹店 評價

「耀武羊威」(松竹店)不僅用餐環境舒適，餐點選擇多元，除了有六種湯頭之外，還有七種不同部位的羊肉吃到飽，此外還有自助吧、飲料吧、甜點、水果、冰淇淋讓大家不用花大錢就能吃得很過癮，吃起來水準跟竹北總店差不多，但用餐空間跟甜點櫃都升級不少，有興趣的朋友不妨可以試試!

【相關資訊】

耀武羊威羊肉爐(松竹店)

地址:台中市北屯區松竹路三段712號

電話:04-24262836

營業時間:16:00~淩晨00:00

FB粉絲團:https://reurl.cc/blWN63

官網:http://www.ywyw.com.tw/

門市查詢:https://reurl.cc/p5aKDQ

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