日本道頓崛，位置在大阪市中心的熱門旅遊區域，這裡以繁華商業街｜豐富夜生活出名！

道頓崛有各式美食餐廳｜購物商店以及娛樂景點，難怪可以吸引外國遊客來大阪必訪聖地～

道頓崛的招牌都粉浮誇！剛好今天有幸可以拍攝白天｜夜晚2種風情～

超巨大▲蟹道樂 道頓堀東店｜かに道楽 道頓堀 東店的招牌，就以這為起點吧！

▼水溝蓋也是有當地特色標誌。

附近有名的是心齋橋筋商店街，礙於時間關係，有緣再訪～

招牌超立體的金龍拉麵，本身是賣拉麵名店～

▼金龍拉麵 本店｜金龍ラーメン 相合橋 本店

▼金龍拉麵 道頓堀店｜金龍ラーメン 道頓堀店

看起來好好吃的▼昭和大眾烤內臟｜昭和ホルモン WAGYU+plus 道頓堀店，是一家燒肉烤店。

超多章魚燒店家，購買章魚八 道頓堀總本店｜たこ八 道頓堀総本店來吃吃～

日本章魚燒口感比較軟嫩（小心粉燙口！），跟台灣口味有粉大落差，章魚塊給的大方，好吃。

一般都是戲稱跑跑人，一不小心還走過路過兼錯過，噗～

趕緊問路人甲，真是眾裡尋他千百度，驀然回首，那人結果在身後，ㄟ害～

道頓堀格力高標誌｜道頓堀グリコサイン必訪景點，自拍打卡完成！

說是10円的大王チーズ10円パン ドン・キホーテ 道頓堀店，真正一個賣500 円（自動投幣購買），口味有多種可以挑選：招牌起司｜卡士達｜紅豆｜抹茶｜巧克力。

現做外酥內軟，一口咬下超燙！在吃的過程還可以拉～出～超長起司～噗～

超大間的唐吉訶德 道頓堀店｜ドン・キホーテ 道頓堀店，是日本相當有規模的折扣商店，外觀是超大黃色摩天輪（3樓可搭乘｜有料），是外國人喜愛購物的天堂～

結帳消費未稅金額滿5,000日圓，免稅10%｜消費未稅金額滿10,000日圓，免稅10%，再享未稅金額5%折扣，可以線上即時下載優惠券。

☑每人限用一次｜需搭配護照使用。

這次購買有一些混亂現象，有些藥品有購買數量限制，像是大正製藥TAISHO綜合感冒藥百保能Gold金一人只能購買一盒，數量超過會被攔截下來。

其次回到台灣之後才發現被多算一罐的錢，不過為時已晚，建議以後應該大約粗算，超過1萬日圓，分開結帳。

鄰近日本黑門市場，他是大阪的傳統市場，但是巧妙結合新舊風貌，又可以讓人一窺日本飲食文化｜當地生活的精華，頗受外國遊客的喜愛～

黑門市場名字的由來，是因為其建築物的外觀，大部分都是黑色，讓這個市場與眾不同而命名。

逛逛之餘發現外國人遊客居多，這裡有新鮮食材｜美味食品以及當地紀念品～

購買現烤牛肉串來享用，入口鮮嫩多汁，真的超級無敵好吃，口味已經偏鹹，好加在事先跟店家說不要加鹽！

在逛黑門市場的時候，可以感受到了濃厚的日本傳統氛圍。

市場內各式攤位，新鮮海鮮｜蔬菜｜水果｜肉類以及其他食材應有盡有。

最令人垂涎欲滴的是，各種新鮮生魚片｜壽司｜烏冬麵以及其他傳統日本美食。

現烤蟹肉棒不錯吃，肉超多～

頗受遊客歡迎生鮮館黒門中川，超多鮮食可以採購，晚餐便在這裡購買了！

唐揚炸物｜鮮蝦丼飯｜炸牡蠣｜哈密瓜以及飲料，真的超便宜～

黑門三平販賣各種新鮮的海鮮｜生魚片，抵達時接近店家關門時刻，購物均超優惠折扣，粉便宜～

黑門市場是一個充滿了美食｜文化魅力的地方， 期待下回再訪～

無法一遊的▼難波八阪神社，剛好友人前往跟他借照片～

後續走回道頓堀，當日傍晚天空雲彩有點小燒～

白天｜夜晚絕然不同風情，超誇張的各家招牌，點燈之後更浮誇！

許多自由行遊客拖著行李箱逛街，形成獨特都市熱鬧的景觀～

夜晚的道頓堀更加迷人～人潮不斷湧入，▼道頓堀水上觀光船｜とんぼりリバークルーズ （有料搭乘），可以觀賞道頓堀運河兩側美景～

華燈初上，再回到跑跑人（道頓堀格力高標誌）這邊，霓虹燈點亮之後，都市繁華美景再現～

可惜當日跑跑人沒有點燈，噗～

走一圈下來之後，是不是發現每家招牌都在點燈之後，更加吸引人～

每樣美食招牌，彷彿花枝招展～絢麗浮華招攬客人上門～

又看見草莓大福比清水坂色澤更鮮豔更大顆，價錢還是一樣，噗～

這邊原本想吃道地大阪燒，可惜均要排隊，放棄。

集合囉！前往今日住宿飯店：日本環球影城利蓓薾酒店～

入住日本環球影城利蓓薾酒店，靠近日本環球影城，前往環球影城只要搭乘JR櫻島車站｜桜島駅，一站便到達。

（走路約15分鐘也可以抵達日本環球影城。）

自助式早餐，本身還有男女分浴的大浴場（天然溫泉），大浴場還有露天露台可以觀看星空。

溫泉水質滑嫩，還有蒸氣室｜烤箱，泡完湯還可以喝牛奶（有料）｜電動按摩椅（有料），粉舒服～

第一次和小益父子泡湯，達陣！

嶄新明亮的房間舒適，衛浴設備良好，床與床之間竟然還有觸控式的螢幕，可以設定鬧鐘以及其他服務，有各國語言的界面，簡單明瞭好操作。

黑門市場購買的晚餐：唐揚炸物｜鮮蝦丼飯｜炸牡蠣｜混搭生魚片｜哈密瓜以及飲料，吃飯囉～

吃飽飽去走走，3樓還有戶外景觀台，可以欣賞天保山大摩天輪｜天保山大橋。

附近也有超商，購買日本的泡麵當宵夜，杯蓋後面設計還蠻討喜的～喵～

お休みなさい～日本！