▲ 淡水「小坪頂三慈宮」 旁聆聽薩克斯風演奏，宮廟前有的雙北觀景平台，可遠眺至台北市101大樓，台北市盆地無敵百萬勝景入眼簾。



▲2023.08.26 驅車外出趴趴走。

▲「小坪頂三慈宮」 《三慈宮》位在台北、新北交接處山區，離北投捷運站約13分鐘車程，離北投國華高爾夫球場2分鐘車程。

▲ 友人騎車到北投國華高爾夫球場，接我們前往《小坪頂三慈宮》。

▲ 來到《小坪頂三慈宮》，巨石旁的台北盆地景致，就吸引了我們的眼睛了。

▲《小坪頂三慈宮》的入口廣場，有個吹薩克斯風的帳棚場地，工作人員準備著。

▲好久不見的朋友相見歡。

▲ 《小坪頂三慈宮》入口旁，圈養著鴛鴦，在池水旁嘻戲著。

▲ 《小坪頂三慈宮》為有名的北投貴子坑步道的中繼站，這裡有設山友休息站。

▲《小坪頂三慈宮》廟方還設立了投幣卡拉OK視廳場地，讓旅客們自助休閒，宮廟主持人超有愛心的。

▲遠方的101大樓在呼喚，來到 《小坪頂三慈宮》廣場前，居高臨下，可以遠眺台北盆地，都會的美景。

▲在《小坪頂三慈宮》前廣場的雙北觀景台賞盡台北市盆地美景；沒想到位處淡水區的《三慈宮》，也可以這麼遠眺賞台北盆地美景。

▲感謝薩克斯風群友人們，在山林間為我們吹奏美麗的樂曲，又招待我們午餐，特此寫下一章留念。

▲在北投《小坪頂三慈宮》前"雙北觀景平台" 聆聽薩克斯風演奏，遠眺賞大台北盆地美景，悠揚樂曲迴轉在藍天白雲間，訴說人世間的悲歡離合。





==================== 『小坪頂三慈宮』 地 址：新北市淡水區小坪頂2鄰13之6號

電 話：(02) 8626 -1531 粉絲團： 小坪頂三慈宮 #薩克斯風演奏 #淡水區 #小坪頂 #北投區 #貴子坑 #遠眺 #台北市景點 #新北市景點 #ivenの窩趴趴走分享生命中的美好