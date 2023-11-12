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《小坪頂景點》北投淡水趴趴走輕旅行/雙北觀景台/聆聽薩克斯風演奏/遠眺雙台盆地百萬勝景『小坪頂三慈宮』Iven の窩-分享生命中的美好

2023-11-12 00:00:00 Ivenの窩 人氣：3,822
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Ivenの窩

發表篇數：484篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 淡水區

《小坪頂景點》北投淡水趴趴走輕旅行/雙北觀景台/聆聽薩克斯風

《》  『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩-分享生命

▲ 淡水「小坪頂三慈宮」 旁聆聽薩克斯風演奏，宮廟前有的雙北觀景平台，可遠眺至台北市101大樓，台北市盆地無敵百萬勝景入眼簾。《小坪頂景點》北投淡水趴趴走輕旅行/雙北觀景台/聆聽薩克斯風

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▲2023.08.26 驅車外出趴趴走。《小坪頂景點》北投淡水趴趴走輕旅行/雙北觀景台/聆聽薩克斯風

《小坪頂景點》北投淡水趴趴走輕旅行/雙北觀景台/聆聽薩克斯風

「小坪頂三慈宮」  《三慈宮》位在台北、新北交接處山區，離北投捷運站約13分鐘車程，離北投國華高爾夫球場2分鐘車程。《小坪頂景點》北投淡水趴趴走輕旅行/雙北觀景台/聆聽薩克斯風

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▲  友人騎車到北投國華高爾夫球場，接我們前往《小坪頂三慈宮》《小坪頂景點》北投淡水趴趴走輕旅行/雙北觀景台/聆聽薩克斯風

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▲ 來到《小坪頂三慈宮》，巨石旁的台北盆地景致，就吸引了我們的眼睛了。《小坪頂景點》北投淡水趴趴走輕旅行/雙北觀景台/聆聽薩克斯風

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▲《小坪頂三慈宮》的入口廣場，有個吹薩克斯風的帳棚場地，工作人員準備著。《小坪頂景點》北投淡水趴趴走輕旅行/雙北觀景台/聆聽薩克斯風

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▲好久不見的朋友相見歡。《小坪頂景點》北投淡水趴趴走輕旅行/雙北觀景台/聆聽薩克斯風

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▲ 《小坪頂三慈宮》入口旁，圈養著鴛鴦，在池水旁嘻戲著。《小坪頂景點》北投淡水趴趴走輕旅行/雙北觀景台/聆聽薩克斯風

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▲ 《小坪頂三慈宮》為有名的北投貴子坑步道的中繼站，這裡有設山友休息站《》小坪頂三慈宮『小坪頂三慈宮』 Ivenの窩食在分享 Iv

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《小坪頂三慈宮》廟方還設立了投幣卡拉OK視廳場地，讓旅客們自助休閒，宮廟主持人超有愛心的。《小坪頂景點》北投淡水趴趴走輕旅行/雙北觀景台/聆聽薩克斯風

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▲遠方的101大樓在呼喚，來到 《小坪頂三慈宮》廣場前，居高臨下，可以遠眺台北盆地，都會的美景。《小坪頂景點》北投淡水趴趴走輕旅行/雙北觀景台/聆聽薩克斯風

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▲在《小坪頂三慈宮》前廣場的雙北觀景台賞盡台北市盆地美景；沒想到位處淡水區的《三慈宮》，也可以這麼遠眺賞台北盆地美景。《小坪頂景點》北投淡水趴趴走輕旅行/雙北觀景台/聆聽薩克斯風

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▲感謝薩克斯風群友人們，在山林間為我們吹奏美麗的樂曲，又招待我們午餐，特此寫下一章留念。《小坪頂景點》北投淡水趴趴走輕旅行/雙北觀景台/聆聽薩克斯風

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▲在北投《小坪頂三慈宮》前"雙北觀景平台" 聆聽薩克斯風演奏，遠眺賞大台北盆地美景，悠揚樂曲迴轉在藍天白雲間，訴說人世間的悲歡離合。《小坪頂景點》北投淡水趴趴走輕旅行/雙北觀景台/聆聽薩克斯風



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『小坪頂三慈宮』
地       址：新北市淡水區小坪頂2鄰13之6號
電       話：(02) 8626 -1531
粉絲團：《》小坪頂三慈宮『小坪頂三慈宮』 Ivenの窩食在分享 Iv小坪頂三慈宮《》小坪頂三慈宮『小坪頂三慈宮』 Ivenの窩食在分享 Iv
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