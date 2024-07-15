▲蘆洲捷運站附近訪友，幸福聚餐在『逸小鍋 鍋の物-蘆洲店』

▲ 「海陸鍋」、 「鮮蝦蛤蠣鍋」二人的套餐鍋品，以及單點牛肉火鍋片、羊肉火鍋片、豬肉火鍋片、豆腐、韭菜、金針菇，加上店家免費自助的麵食、飲料王子麵、烏龍麵、冬粉、米粉、意麵、雞絲麵、油麵、壽喜燒飯、麻辣拌飯、霜淇淋、飲料、咖啡，內用無限免費吃到飽...在強大的冷氣中，滿滿的新鮮食材，烹煮出滿溢的幸福餐。

▲ 「海陸鍋」

▲ 「海陸鍋」超大隻的鮮蝦、滿滿的牛肉片、以及被覆蓋的火鍋食材，幾乎要滿溢出來了。

▲ 「鮮蝦蛤蠣鍋」

▲「鮮蝦蛤蠣鍋」 整鍋海鮮新鮮看得見，鮮蝦超大隻、蛤蠣超大顆的，加上魚片，新鮮海鮮滿滿的火鍋食材，這小火鍋未免太豐盛了，​讓人超滿足的。

▲「鮮蝦蛤蠣鍋」 的肉盤， 肉質新鮮看得見。

▲推薦單點肉品火鍋片：羊肉、豬肉、牛肉，店家正推出肉品買一送一，每一盤的份量加倍超值，是肉肉控不可錯失的單點品項。 。

▲開動了，店家的食材都是現點現作，要稍微等一下，就新鮮上桌了。

▲超大片的牛肉，肉質鮮紅，油花均勻美麗。

▲我喜歡食材的原汁原味，點了原味湯底，湯頭口味較為清爽，滿滿的海陸食材，讓火鍋湯頭更是鮮甜美味，暖心暖胃。

​▲牛肉片放入鍋底，瞬間被鎖住油花。

​▲牛肉片在火鍋中涮二下，肉片吸附了鍋底的香濃味道，就特別的柔嫩，滿口香濃油滋美味。​

​▲加點的羊肉片，也是很大片。

​▲羊肉片在火鍋中涮二下，肉片吸附了鍋底的香濃味道，沾了沙茶麻辣醬，柔嫩香辣可口，是朋友的最愛。​

▲加點的豬肉片，油花美麗。

▲鮮蝦個頭大又飽滿， 蝦子新鮮，蝦殼容易剝開，蝦肉鮮甜彈牙，吃起來讓人很滿足 。

▲我最喜歡吃火鍋的魚片，肉質新鮮細緻，美味絕倫。​

▲蛤蠣大顆飽滿，份量又多，吃起來有鮮甜爆漿口感，柔嫩帶Q的口感，新鮮甘甜。​​

▲新鮮海陸食材，清燙一下，入口就迸發濃厚的甘甜味，鍋品美味讓人吃得很舒暢。​​

▲火鍋清燙出食材的原汁原味，店家鍋物套餐，營養豐富，非常幸福呢。​

▲最後上來的是加點的小菜：燙魷魚

​▲加了鹹菜的燙魷魚，清脆的口感，口味偏鹹，是很下飯的小菜。

▲夏天就是要吃鍋，火鍋迷人之處，就是現煮現吃新鮮的食材，不管是海鮮、肉類，或者海陸大餐，再多加個喜歡的單點品項，就營養豐富滿分。​ ​

▲有糖無糖咖啡茶飲、各式各樣碳酸飲料，無限自取，喝滿喝飽。

▲甜點：霜淇淋冰涼爽口，是吃鍋物後最佳清涼解膩甜品，美麗的Ending。​

▲「Menu」菜單 有內用及外帶二種，讓客人自行取用點餐，外帶熟食小火鍋『自取』加送一瓶飲料，消費滿$500有外送服務。

▲「Menu」內用菜單 ，圖文設計簡單明瞭，廿幾種鍋底，海陸火鍋料理選項豐富多樣化，鍋品從$160元起，內用外帶皆宜，超親民價的。

▲尤其單點肉品買一送一，份量加倍超值，是肉肉控不可錯失的品項。

▲註明肉品來源產地，讓人安心，線上點餐迅速環保，竟然有夏日安親班專案，店家真是太佛心。

▲醬料、麵食自助區

▲潔淨的醬料、麵食自助區， 醬料皆加蓋子，兼顧衛生及食安，醬料有蔥花、辣椒醬油、豆瓣醬、自製麻辣醬、自製沙茶醬等，都是主廚手工製作。

▲麵食自助區：王子麵、烏龍麵、冬粉、米粉、意麵、雞絲麵、油麵等，應有盡有，內用自助無限。

▲還有壽喜燒飯、麻辣拌飯，也是內用自助無限，嘉惠附近的莘莘學子及辛苦的小資一族，真是佛心來著。

▲飲料甜點自助區：霜淇淋、飲料、咖啡， 各種飲料讓客人擇其所愛，霜淇淋是我吃完火鍋後，最愛的甜點，讓人幸福感滿分。

▲室內場地新穎，明亮寬敞，用餐環境潔淨舒適，已經下午二點多了，店裡人潮依舊不減，翻桌率高。

▲入門大廳的半開放的料理區及外帶區，空氣清新，佈置明亮潔淨，長方形格局走道寬敞，動線超舒適的。​

▲入門中國紅喜氣櫃檯後，服務人員親切迎賓，很多外帶的人來拿餐點。 ​

▲店家提供的九折卡及集點卡，點一鍋送一點，集滿10點『送200元以下鍋物』，超優惠的，下次來用餐時就可以使用，可省了很多的摳摳。​

▲外帶每鍋$150元起，逸人獨享，小小滿足，鍋中極品，『逸小鍋 鍋の物-蘆洲店』門口螢幕各行各業的美食動畫，吸引著饕客的視線。

▲『逸小鍋 鍋の物-蘆洲店』店面鮮紅討喜的裝潢，門面明亮新穎大方。 ​​

▲店家就在蘆洲區長興路的鷺江國中附近，從捷運蘆洲站一號出口，走來約莫十分鐘腳程，交通便利。

▲這一天的午後，來到新北蘆洲捷運站附近訪友，與好友的聚餐在『逸小鍋 鍋の物-蘆洲店』，店家環境新穎舒適，服務人員動作迅速，專業親切，店家有各行各業的火鍋湯底任君選擇，食材嚴選高檔又新鮮，價格在新北都會區來說，CP值是超高的，一個人也可以吃滿喝飽的幸福小火鍋 ， ​推薦給喜歡嚐鮮的鍋控老饕們。

『逸小鍋 鍋の物-蘆洲店 』

地 址：新北市蘆洲區長興路297號

電 話：02-8282-7588

營業時間：(平日)11:00~22:00(假日)10:00~22:00

粉絲團： 逸小鍋 鍋の物-蘆洲店

加盟電話: 0927-527-933

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『逸小鍋 鍋の物-中壢健行總店』

地 址：桃園市中壢區健行路245-1號

電 話：03-428-5757

營業時間：10:00~23:00(不午休)

粉絲團： 逸小鍋鍋の物-中壢健行店

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。