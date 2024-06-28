▲天氣太熱沒食慾？來「吾軒定食料理」享受美味可口的美食吧！

▲定食、套餐，擺盤美麗，整個畫面乾淨清爽，讓人胃口大開，很有食慾；最主要的是主廚一手好廚藝，咖哩、定食料理，讓人驚艷。



▲「燉牛肉咖哩」

▲「燉牛肉咖哩」份量滿分，天然食材色彩，讓人胃口大開。

▲燉牛肉質柔嫩，香濃入口即化。

▲咖哩料理的咖哩醬汁香濃美味，最下飯。

▲大推店家咖哩料理，享受美食的當下，心想就讓減肥成為明天的事。



▲「紙包蒜香鯛魚定食」

▲「紙包蒜香鯛魚定食」鯛魚鮮香清爽可口，小蕃茄、綠花椰、鮮菇增添食蔬纖維。

▲鯛魚湯汁拌飯也很開胃。



▲「秘制醬烤雞腿定食」

▲「秘制醬烤雞腿定食」主廚手作秘制醬汁，烤腿入味，友人Joanna說：有獨特的香郁口味，特別好吃。



▲「嚴選挪威鯖魚定食」

▲「嚴選挪威鯖魚定食」鯖魚酥香油滋鮮美，喜酥香魚料理者的最佳選擇。



▲每套定食，白飯都可以再續一碗，套餐的小菜很豐富，主廚很用心，菜色烹飪一點都不馬虎，每樣都美味。

▲定食的小菜：「絲瓜」天然清爽香甜，滑蛋增添柔美口感。

▲定食的小菜：「豆腐」淋上少許手作和風醬汁，整個清爽滑嫩可口。

▲定食的小菜：「涼拌小黃瓜」清脆開胃。

▲定食的小菜：「茶碗蒸」嫩蛋順滑爽口。

▲「茶凍」

▲清香「茶凍」微甜Q彈，加奶油增添奶香濃郁，也是絕配。

▲「味增湯」：洋蔥、豆腐入味，蔥花清香加持，料多味美。

▲這一天我們驅車來到新竹湖口訪友，在「吾軒定食料理」享受美食，渡過一個溫馨的聚餐時光。

▲自助湯品區：「味增湯」自助無限。

▲潔淨的自助飲料區：清涼的「麥茶」也是自助無限暢飲。

▲室內明亮寬敞，清透感的粉藍佈置，用餐氛圍很雅心。

▲舒適大方的餐桌椅，布偶溫馨陪伴，大小孩自在用餐。

▲每張桌子四角都有包覆防撞保護套，為客戶調皮的小小孩安全把關，店家的小細節大用心，在這裡顯示出來。

▲簡潔大方的桌椅上，現在都流行掃碼點餐，迅速又環保。



▲門口上的Menu，菜單簡單明瞭，六種定食，五種單點，二種外帶餐盒，定食套餐料理，皆附白飯、茶碗蒸、小菜、時蔬，以及甜點，白飯都可以再續一碗，內容很豐富，讓人可以享受美味與飽食。

▲哈根大使(Haagen-Dazs)冰淇淋：香草、草莓、巧克力、以及OREO 口味。

▲七月份開始內用，在店家粉專按讚，分享首頁第一篇po文，店家招待 哈根大使冰淇淋。(每個月活動內容以店家粉專公告為主，詳情請關注店家粉專)

▲新穎潔淨的門面，半開放的廚房，主廚一手家庭料理的好廚藝。

▲自然光線投入與室內金黃燈光互映，餐廳門廳寬敞舒適。

▲今年三月開幕，門面新穎的「吾軒定食料理」，餐廳對面有空地，周遭停車也很方便。

▲「吾軒定食料理」位於新竹湖口鄉中正路一段、達生八街交叉小巷子內

，從湖口火車站走來約十幾分鐘腳程，交通很方便。

▲今年三月剛開幕，位於新竹湖口鄉的「吾軒定食料理」，是家清新風格佈置的餐廳，從食材到裝潢每一細節，都讓人感受到店家的用心，服務溫馨，定食套餐料理豐富又美味，用餐環境很舒適，是家CP值高的定食家庭料理餐廳，推薦給注意生活品質，有來新竹湖口的饕客們，經過就不要錯過。

『吾軒定食料理』

地 址：新竹縣湖口鄉達生八街591號

電 話：03 599 0587

營業時間：周一至周日11:30-14:00 （Last order 13:30）； 17:30-20:30 （Last order 20:00）(每周三公休)

粉 絲 團： 吾軒定食料理

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。