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《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成原汁原味的高檔牛排餐/自助吧飲料牛滷汁飯冰淇淋無限供應-『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』  Ivenの窩食在分享

2023-11-14 22:07:24 Ivenの窩 人氣：1,786
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Ivenの窩

發表篇數：483篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：炙り庵steak牛排-龜山長庚店
phone03-3186-717
place桃園市龜山區文化二路34巷6號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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▲這一天到桃園龜山訪友，​有個幸福美味午餐​，『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』服務親切，雅緻和風​的佈置​，寬敞明亮的用餐環境​氛圍，讓人用餐愉悅。《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』有個二面臨窗的大店面，位在桃園市龜山區文化二路，鬧中取靜的巷弄裡，從桃園機場捷運的A8長庚醫院站，走過來腳程約8-10分鐘，接近國道一號交流道旁，開車、捷運雙北桃園交通都很方便。《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

▲吃飯跑第一，我們是第一組客人，才能拍到餐廳的用餐環境，如此美麗的全貌；溫暖的橙色裝潢，原木桌椅，雅緻賞心的和風佈置，讓人忍不住拍個不停​。《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

▲整排落地窗投入自然光線，與室內溫馨金黃的燈光互映，環境非常明亮，寬敞舒適，在這裡很單人雙人、多人，甚至親朋好友、公司聚餐，都很合適。《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

「自助區」：飲料、湯品、牛滷汁、白飯、冰淇淋，應有盡有。《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

「自助區」整潔的吧檯上，食材皆加蓋，很注重衛生。《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

「自助區」櫃檯上，大氣的店家，左邊自助無限的牛筋湯，牛肉料多味美，一大鍋很快就見底了；也大推無限取用的牛滷肉，滷得軟爛的牛滷汁裡，滿滿的牛肉，及增加膠原的豬肉皮，香氣四溢，淋在白飯上，超級美味。《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

▲今天很幸運，輪到自助無限的牛筋湯，牛肉料多味美，我們各只取一碗，再回首就被取光了。《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

▲大氣的店家，自助無限的牛筋湯，一大鍋很快就見底了，不久又換了一鍋也是滿滿食材的味噌湯，他們是我首次遇到自助湯品，在二小時內換了二大鍋不同的湯品的店家，真是大氣。《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

▲我們是假日來用餐，中午滿滿用餐人潮，翻桌率高，所以有空也可選擇平常日來用餐，以免久候。《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

▲有別於台式加牛排醬汁的調味料口味，日式牛排賞味是主打原汁原味，店家也加店家主打 日式牛排，追求肉品的原汁原味，桌上只擺放黑胡椒玫瑰鹽當調料。《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

「Menu」 菜單一張二面，料理豐富，食材產地及說明，清楚明瞭，最主要的是店家主打 日式牛排，嚴選肉品，採用國內外頂級餐廳、飯店御用食材，冷藏穀飼美國或澳洲安格斯牛的肉品，並採用冷藏濕式熟成牛肉，長時間低溫調理使肉品自然柔嫩化而烹調，無醃漬、不添加任何軟化劑，可說是牛排界，最高饗宴的原味天然健康的肉品烹調法。《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

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菜單以掃瞄桌上的內用掃碼點餐的點菜單為主，直接連接廚房料理出餐，環保又迅速。

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

「熟成骰子牛+爆漿熔岩蝦球」《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

  ▲「熟成骰子牛」200g剛好的份量，加上薯條、玉米、秋葵、蕃茄、蓮藕、洋蔥，以及增點的「爆漿熔岩蝦球」，整套的海陸大餐皆含，營養均衡又美味。《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

「熟成骰子牛」採用板腱牛排，切成的骰子，四面炙燒面積都到位，一口剛好的骰子牛，香氣濃厚四溢。😋

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「爆漿熔岩蝦球」炸得酥香的蝦球包覆起司，熱騰騰的爆漿口感，美味異常，剛上桌服務人員有叮嚀，要小心爆漿燙口。《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

「  特上熟成老和牛背肩沙朗排餐+炸蝦」《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

「  特上熟成老和牛背肩沙朗」目視超厚原肉的牛排，引人入勝，店家用日式手法，濕式熟成處理這超厚的牛排，在烹調過程中，才能保持肉質的鮮嫩與多汁美味。《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

▲ 原汁原味純粹的上等肉質，灑點玫瑰鹽，美味多汁的人間極品。《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

「  特上熟成老和牛背肩沙朗」低溫熟成調理的和牛，純粹無添加，灑點玫瑰鹽，油脂多肉質軟嫩，帶筋有嚼勁，牛肉原汁四溢，大口吃肉，幸福滿味蕾。《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

▲從肉品到烹調、我們追求卓越的品質，嚴選優良冷藏濕式熟成牛肉、採用長時間低溫烹調、讓肉品更加柔軟、多汁且風味更濃郁，我們依賴自然的熟成和烹調過程來實現嫩滑的口感，無添加任何軟化劑、原味天然最健康！《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

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▲ 「炸蝦」

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▲整隻完整的炸蝦，外皮香酥，蝦肉鮮美彈牙，清爽的海風美味。《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

▲ 「廣島炸牡蠣」牡蠣外酥內肉滑嫩，鮮美海味，讓人滿意。《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

「胡麻龍鬚菜」
▲  加了些紅蘿蔔，胡麻醬香滑，柔了蔬菜纖維，清爽香脆，讓人超愛的。《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

「溫泉卵」
▲  溫泉蛋一口柔順滑入味蕾，淡雅營養美味，盡在不言中。《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

▲  無限自助的牛滷肉飯，滿滿的牛肉，以及增加膠原的豬肉皮，滷得軟爛在滷汁裡，香氣四溢，淋在白飯上，超級美味，讓人一下子就嗑完整碗，減肥是明天的事。《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

▲ 大氣的店家，自助無限的牛筋湯，牛肉料多味美，一大鍋很快就見底了。《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

▲  最愛餐點後，美麗的Ending 甜點：也是自助無限的「明治百吉POKI冰淇淋」《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

《林口牛排》  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』 Ive

熟成骰子牛爆漿熔岩蝦球特上熟成老和牛背肩沙朗炸蝦胡麻龍鬚菜溫泉卵廣島炸牡蠣《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

▲嚴選優質的高檔肉品，不添加任何軟化劑，以採用冷藏濕式熟成牛肉的專業料理，創造出美味的日式牛排美食，加上自助的沙拉、飲料、湯品、及冰淇淋甜點，食材豐盛，任君選取，隨心所欲，高貴而不貴，在這裡大口吃肉幸福午餐的日子，也就是這樣輕易得到。《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

▲店面時尚新穎的『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』工作人員非常親切，日式和風舒適的裝潢，溫馨舒適的用餐環境，喜歡日式牛排餐的您千萬別錯過，為自己的工作辛苦之餘，解壓慰勞自己，或與家人與朋友聚餐，『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』是不錯的選擇，推薦給有來林口長庚A8附近的饕客們。《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成《林口牛排推薦》機場捷運A8商圈不可錯過的日式牛排/低溫熟成

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  『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』

地       址：桃園市龜山區文化二路34巷6號
電       話：(03) 318 - 6717
營業時間：11：00–22：00
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Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。

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