▲『炙り庵steak牛排-龜山長庚店』有個二面臨窗的大店面，位在桃園市龜山區文化二路，鬧中取靜的巷弄裡，從桃園機場捷運的A8長庚醫院站，走過來腳程約8-10分鐘，接近國道一號交流道旁，開車、捷運雙北桃園交通都很方便。

▲吃飯跑第一，我們是第一組客人，才能拍到餐廳的用餐環境，如此美麗的全貌；溫暖的橙色裝潢，原木桌椅，雅緻賞心的和風佈置，讓人忍不住拍個不停​。

▲整排落地窗投入自然光線，與室內溫馨金黃的燈光互映，環境非常明亮，寬敞舒適，在這裡很單人雙人、多人，甚至親朋好友、公司聚餐，都很合適。

▲「自助區」：飲料、湯品、牛滷汁、白飯、冰淇淋，應有盡有。

▲「自助區」整潔的吧檯上，食材皆加蓋，很注重衛生。

▲「自助區」櫃檯上，大氣的店家，左邊自助無限的牛筋湯，牛肉料多味美，一大鍋很快就見底了；也大推無限取用的牛滷肉，滷得軟爛的牛滷汁裡，滿滿的牛肉，及增加膠原的豬肉皮，香氣四溢，淋在白飯上，超級美味。

▲今天很幸運，輪到自助無限的牛筋湯，牛肉料多味美，我們各只取一碗，再回首就被取光了。

▲大氣的店家，自助無限的牛筋湯，一大鍋很快就見底了，不久又換了一鍋也是滿滿食材的味噌湯，他們是我首次遇到自助湯品，在二小時內換了二大鍋不同的湯品的店家，真是大氣。

▲我們是假日來用餐，中午滿滿用餐人潮，翻桌率高，所以有空也可選擇平常日來用餐，以免久候。

▲有別於台式加牛排醬汁的調味料口味，日式牛排賞味是主打原汁原味，店家也加店家主打 日式牛排，追求肉品的原汁原味，桌上只擺放黑胡椒及玫瑰鹽當調料。

▲「Menu」 菜單一張二面，料理豐富，食材產地及說明，清楚明瞭，最主要的是店家主打 日式牛排，嚴選肉品，採用國內外頂級餐廳、飯店御用食材，冷藏穀飼美國或澳洲安格斯牛的肉品，並採用冷藏濕式熟成牛肉，長時間低溫調理使肉品自然柔嫩化而烹調，無醃漬、不添加任何軟化劑，可說是牛排界，最高饗宴的原味天然健康的肉品烹調法。

▲菜單以掃瞄桌上的內用掃碼點餐的點菜單為主，直接連接廚房料理出餐，環保又迅速。

▲「熟成骰子牛+爆漿熔岩蝦球」

▲「熟成骰子牛」200g剛好的份量，加上薯條、玉米、秋葵、蕃茄、蓮藕、洋蔥，以及增點的「爆漿熔岩蝦球」，整套的海陸大餐皆含，營養均衡又美味。

▲「熟成骰子牛」採用板腱牛排，切成的骰子，四面炙燒面積都到位，一口剛好的骰子牛，香氣濃厚四溢。😋

▲「爆漿熔岩蝦球」炸得酥香的蝦球包覆起司，熱騰騰的爆漿口感，美味異常，剛上桌服務人員有叮嚀，要小心爆漿燙口。

▲「 特上熟成老和牛背肩沙朗排餐+炸蝦」

▲「 特上熟成老和牛背肩沙朗」目視超厚原肉的牛排，引人入勝，店家用日式手法，濕式熟成處理這超厚的牛排，在烹調過程中，才能保持肉質的鮮嫩與多汁美味。

▲ 原汁原味純粹的上等肉質，灑點玫瑰鹽，美味多汁的人間極品。

▲「 特上熟成老和牛背肩沙朗」低溫熟成調理的和牛，純粹無添加，灑點玫瑰鹽，油脂多肉質軟嫩，帶筋有嚼勁，牛肉原汁四溢，大口吃肉，幸福滿味蕾。

▲從肉品到烹調、我們追求卓越的品質，嚴選優良冷藏濕式熟成牛肉、採用長時間低溫烹調、讓肉品更加柔軟、多汁且風味更濃郁，我們依賴自然的熟成和烹調過程來實現嫩滑的口感，無添加任何軟化劑、原味天然最健康！

▲ 「炸蝦」

▲整隻完整的炸蝦，外皮香酥，蝦肉鮮美彈牙，清爽的海風美味。

▲ 「廣島炸牡蠣」牡蠣外酥內肉滑嫩，鮮美海味，讓人滿意。

▲「胡麻龍鬚菜」

▲ 加了些紅蘿蔔，胡麻醬香滑，柔了蔬菜纖維，清爽香脆，讓人超愛的。

▲「溫泉卵」

▲ 溫泉蛋一口柔順滑入味蕾，淡雅營養美味，盡在不言中。

▲ 無限自助的牛滷肉飯，滿滿的牛肉，以及增加膠原的豬肉皮，滷得軟爛在滷汁裡，香氣四溢，淋在白飯上，超級美味，讓人一下子就嗑完整碗，減肥是明天的事。

▲ 大氣的店家，自助無限的牛筋湯，牛肉料多味美，一大鍋很快就見底了。

▲ 最愛餐點後，美麗的Ending 甜點：也是自助無限的「明治百吉POKI冰淇淋」。

▲熟成骰子牛、爆漿熔岩蝦球、特上熟成老和牛背肩沙朗、炸蝦、胡麻龍鬚菜、溫泉卵、廣島炸牡蠣。

▲嚴選優質的高檔肉品，不添加任何軟化劑，以採用冷藏濕式熟成牛肉的專業料理，創造出美味的日式牛排美食，加上自助的沙拉、飲料、湯品、及冰淇淋甜點，食材豐盛，任君選取，隨心所欲，高貴而不貴，在這裡大口吃肉幸福午餐的日子，也就是這樣輕易得到。