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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白風情/遠眺101大樓視野遼闊景觀/驚遇彩虹/無敵百萬夜景城市燈海in『白圍牆地中…

《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白風情/遠眺101大樓視野遼闊景觀/驚遇彩虹/無敵百萬夜景城市燈海in『白圍牆地中海景觀咖啡』 Iven の窩-分享生命中的美好

2024-07-22 00:57:00 Ivenの窩 人氣：469
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窩客好文

Ivenの窩

發表篇數：508篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

白圍牆地中海景觀咖啡餐廳
phone03-4707979
place桃園市龍潭區楊銅路二段688-1號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

這一天我們來到桃園龍潭山上的《白圍牆地中海景觀咖啡餐廳》聚餐。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

《桃園龍潭景觀餐廳》秒飛希臘地中海蓋白風情/遠眺101大樓景

《白圍牆地中海景觀咖啡餐廳》位在桃園市龍潭區的的乳姑山上。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

《桃園龍潭景觀餐廳》秒飛希臘地中海蓋白風情/遠眺101大樓景

藍天白雲下，《白圍牆地中海景觀咖啡餐廳》的白色建築，矗立在綠意盎然的草地上。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

《桃園龍潭景觀餐廳》秒飛希臘地中海蓋白風情/遠眺101大樓景

▲入口多肉植物仙人掌植栽，熱鬧迎賓。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

▲白色建築，充滿地中海式的擺飾，讓人享受在藍白的歐式佈置，臨窗外自然光景綠意躍入與室內金黃燈光互映，賞心悅目。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

《桃園龍潭景觀餐廳》秒飛希臘地中海蓋白風情/遠眺101大樓景

《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

《桃園龍潭景觀餐廳》秒飛希臘地中海蓋白風情/遠眺101大樓景

整片的玻璃窗外景觀入眼簾，臨窗美景加上希臘風格的佈置，恍如走進羅蒂克曼的世界。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

「Menu」店家的餐點約$400~$1200之間，料理品項豐富，除了義大利料理，還有火鍋也是很受歡迎。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

《桃園龍潭景觀餐廳》秒飛希臘地中海蓋白風情/遠眺101大樓景.▲2024.07.16 為了慶祝美麗的Tina舞蹈老師，從公家職場榮退，特地邀請她來到龍潭的《白圍牆地中海景觀咖啡餐廳》用餐，謝謝鄭大哥請客。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

《桃園龍潭景觀餐廳》秒飛希臘地中海蓋白風情/遠眺101大樓景

「青醬義大利麵」$450

《桃園龍潭景觀餐廳》秒飛希臘地中海蓋白風情/遠眺101大樓景

「青醬海鮮義大利麵」青醬濃厚清香，包覆的義大利麵條，也是偏硬、帶嚼勁口感，蛤蜊、蝦球很大顆，魷魚等海鮮的份量不少，青椒、敏豆、洋蔥等蔬食增添纖維營養，地中海餐點就是這樣豐富健康，讓人喜歡。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

《桃園龍潭景觀餐廳》秒飛希臘地中海蓋白風情/遠眺101大樓景

「青醬海鮮燉飯」$450

《桃園龍潭景觀餐廳》秒飛希臘地中海蓋白風情/遠眺101大樓景

「青醬海鮮燉飯」Tina老師讚嘆他們的蝦球很大顆，海鮮份量也很多，青醬非常濃郁，整份燉飯吃起來很舒服。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

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▲例湯：「玉米濃湯」，雖是例湯，湯品食材不馬虎，濃郁好喝。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

《桃園龍潭景觀餐廳》秒飛希臘地中海蓋白風情/遠眺101大樓景

▲大哥點的「精緻泡菜火鍋」$450份量合宜，口味很經典。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

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▲內用在Google五星好評，客家招待的「奶油酥條」，香酥可口。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

《桃園龍潭景觀餐廳》秒飛希臘地中海蓋白風情/遠眺101大樓景

▲窗外的美景在呼喚。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

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▲這裡也有小孩的溜滑梯、電動搖搖車，也是適合一家大小的親子餐廳。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

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▲一樓戶外用餐景觀區，藍白桌椅，遼闊的遠景，超有休閒渡假的FU《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

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《桃園龍潭景觀餐廳》秒飛希臘地中海蓋白風情/遠眺101大樓景

▲在這藍白色調美麗的景致裡，會讓人忍不住的拍照，怎麼拍怎麼美，是美拍的好地方。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

《桃園龍潭景觀餐廳》秒飛希臘地中海蓋白風情/遠眺101大樓景

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▲走上二樓的戶外景觀台，看得更遠更寬廣，遠處的101大樓忽隱忽現，實在太美了。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

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▲二樓的戶外景觀區，180度的視野，寬廣遼闊，尤其遠眺至101大樓的無敵百萬景觀，更讓人心曠神怡。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

《桃園龍潭景觀餐廳》秒飛希臘地中海蓋白風情/遠眺101大樓景

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▲黃昏時，窗外的天空，畫起一道彩虹，讓人驚豔。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

《桃園龍潭景觀餐廳》秒飛希臘地中海蓋白風情/遠眺101大樓景

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▲跑出去三趟，終於拍到完整的彩虹了。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

《桃園龍潭景觀餐廳》秒飛希臘地中海蓋白風情/遠眺101大樓景

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▲夜幕低垂，遠眺山谷的萬家燈火，亮起溫馨的世界景觀。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

《桃園龍潭景觀餐廳》秒飛希臘地中海蓋白風情/遠眺101大樓景

▲終於拍到101大樓了，就在Tina老師的手上。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

《白圍牆地中海景觀咖啡餐廳》提供美味的義大利特色餐點，餐廳的藍白色系佈置的希臘風格，整個羅曼蒂克氛圍滿分，怎麼拍怎麼美，還有無敵百萬景觀，尤其在這一天我們遠眺至101大樓的視野遼闊風景，又看到彩虹，以及城市燈海，萬家燈火的美麗夜景，一次幸福指數滿分，特地寫來推薦給有來桃園龍潭的朋友們。《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

 

  白圍牆地中海景觀咖啡餐廳
地       址：桃園市龍潭區楊銅路二段688之1號
電       話：03 470 7979
營業時間：12:00~4:00
粉絲團：《桃園龍潭景觀餐廳》秒飛希臘地中海蓋白風情/遠眺101大樓景白圍牆地中海景觀咖啡餐廳《桃園景觀餐廳》隱藏在龍潭山上的景觀餐廳/秒飛希臘地中海藍白

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇非合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。

文章標籤
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