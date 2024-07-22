▲ 這一天我們來到桃園龍潭山上的《白圍牆地中海景觀咖啡餐廳》聚餐。

▲《白圍牆地中海景觀咖啡餐廳》位在桃園市龍潭區的的乳姑山上。

▲藍天白雲下，《白圍牆地中海景觀咖啡餐廳》的白色建築，矗立在綠意盎然的草地上。

▲入口多肉植物仙人掌植栽，熱鬧迎賓。

▲白色建築，充滿地中海式的擺飾，讓人享受在藍白的歐式佈置，臨窗外自然光景綠意躍入與室內金黃燈光互映，賞心悅目。

▲整片的玻璃窗外景觀入眼簾，臨窗美景加上希臘風格的佈置，恍如走進羅蒂克曼的世界。

▲「Menu」店家的餐點約$400~$1200之間，料理品項豐富，除了義大利料理，還有火鍋也是很受歡迎。

.▲2024.07.16 為了慶祝美麗的Tina舞蹈老師，從公家職場榮退，特地邀請她來到龍潭的《白圍牆地中海景觀咖啡餐廳》用餐，謝謝鄭大哥請客。

▲「青醬義大利麵」$450

▲「青醬海鮮義大利麵」青醬濃厚清香，包覆的義大利麵條，也是偏硬、帶嚼勁口感，蛤蜊、蝦球很大顆，魷魚等海鮮的份量不少，青椒、敏豆、洋蔥等蔬食增添纖維營養，地中海餐點就是這樣豐富健康，讓人喜歡。

▲「青醬海鮮燉飯」$450

▲「青醬海鮮燉飯」Tina老師讚嘆他們的蝦球很大顆，海鮮份量也很多，青醬非常濃郁，整份燉飯吃起來很舒服。

▲例湯：「玉米濃湯」，雖是例湯，湯品食材不馬虎，濃郁好喝。

▲大哥點的「精緻泡菜火鍋」$450，份量合宜，口味很經典。

▲內用在Google五星好評，客家招待的「奶油酥條」，香酥可口。

▲窗外的美景在呼喚。

▲這裡也有小孩的溜滑梯、電動搖搖車，也是適合一家大小的親子餐廳。

▲一樓戶外用餐景觀區，藍白桌椅，遼闊的遠景，超有休閒渡假的FU。

▲在這藍白色調美麗的景致裡，會讓人忍不住的拍照，怎麼拍怎麼美，是美拍的好地方。

▲走上二樓的戶外景觀台，看得更遠更寬廣，遠處的101大樓忽隱忽現，實在太美了。

▲二樓的戶外景觀區，180度的視野，寬廣遼闊，尤其遠眺至101大樓的無敵百萬景觀，更讓人心曠神怡。

▲黃昏時，窗外的天空，畫起一道彩虹，讓人驚豔。

▲跑出去三趟，終於拍到完整的彩虹了。

▲夜幕低垂，遠眺山谷的萬家燈火，亮起溫馨的世界景觀。

▲終於拍到101大樓了，就在Tina老師的手上。

▲《白圍牆地中海景觀咖啡餐廳》提供美味的義大利特色餐點，餐廳的藍白色系佈置的希臘風格，整個羅曼蒂克氛圍滿分，怎麼拍怎麼美，還有無敵百萬景觀，尤其在這一天我們遠眺至101大樓的視野遼闊風景，又看到彩虹，以及城市燈海，萬家燈火的美麗夜景，一次幸福指數滿分，特地寫來推薦給有來桃園龍潭的朋友們。

『白圍牆地中海景觀咖啡餐廳』

地 址：桃園市龍潭區楊銅路二段688之1號

電 話：03 470 7979

營業時間：12:00~4:00

粉絲團： 白圍牆地中海景觀咖啡餐廳

# 白圍牆地中海景觀咖啡 #桃園景觀餐廳 #龍潭美食 #龍潭夜景咖啡 #龍潭咖啡廳 #龍潭景觀餐廳 #龍潭景點 #桃園網美夜景 #龍潭網美夜景 #Iven の窩-分享生命中的美好

※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇非合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。