▲吃飯皇帝大，吃得美味舒服，吃得飽飽最偉大，鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店這家的鵝肉料理，深得我心。

▲假日中壢火車站附近訪友，就近來到鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店用餐。

▲剛於11/12開幕的鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店，門口慶賀開幕的紅布條迎賓，用餐滿300元即贈一杯飲料。

▲門口半開放的料理區，工作人員忙得不可開交。

▲門口有外帶與內用的點菜單，可自行取來點餐，點完拿至櫃檯即可。

▲長方型的店裡，明亮寬敞，原木桌椅簡單俐落，新穎潔淨的用餐環境，讓人感到很舒適。

▲牆上玉里好山好水的畫作，鵝肉料理讓人垂涎，店家也有鵝肉便當外送。

▲下午二點，早就過了午餐時刻，內用外帶人潮依舊，讓店員忙得不可開交，在翻桌率高之當下，服務人員也忙亂中有序，溫馨笑臉迎人，超級專業的。

▲「Menu」內用的點菜單，就分 鵝肉切盤、湯類、麵飯類、小菜區等四大類，簡單明瞭，料理品項不少，從$15元的荷包蛋，到最貴的全鵝$1,800元，價格非常的親民。

▲上菜了，玉里乾麵(鵝肉片)、鵝肉飯、鵝胗、麻辣鴨血臭豆腐、鵝血糕、鵝舌、燙青菜、手工貢丸湯...2個人的幸福午餐滿滿一桌，讓人食指大動。

▲玉里乾麵(鵝肉片)

▲鮮嫩的鵝肉，口味合宜，吃起來外皮肥厚，軟Q不膩，肉質清香柔嫩，最愛這種油滋美味的口感。

▲花蓮特有的手工玉里麵，麵條吃起來很有Q嚼勁。

▲玉里麵加上店家特有的醬汁，豆芽韭菜增香，整碗份量合宜，吃起來很舒暢美味。

▲鵝肉飯

▲鵝肉份量不少，撲滿了整碗，幾乎都看不到下面的白飯了，。

▲鵝肉滷汁帶有點中藥的香味，採用鵝汁滷的桂竹筍，口感爽脆帶柔嫩，非常清甜，鵝肉肥瘦比例剛好，肉質柔嫩多汁，吃起來爽口不膩，單吃也美味，有沒用沾醬都很香；柔嫩鵝肉、爽口的桂竹筍，淋上鵝油滷汁的米飯，中藥香柔入口，讓人快意扒飯，吃開了。

▲鵝血糕

▲沒想到鵝血糕會這麼好吃，加鵝肉汁煮出的米血糕，口感又軟又Q，香氣迷人，鹹淡合宜，不用沾醬，口味剛好，加了薑絲，增添微辛辣美味。

▲麻辣鴨血臭豆腐





▲鴨血、臭豆腐滷得很入味，麻香而不辣， Q彈順口，也是下酒下飯的好料，喜歡吃辣的友人說超好吃的。

▲鵝胗

▲鵝胗煮的鵝汁入味，脆脆口感，很爽口好吃。

▲燙青菜淋上店家自製油蔥酥，柔化蔬菜的纖維，香氣迷人，清脆好吃，這道讓人喜歡。

▲滷鵝舌



▲鹹中帶甜，紅燒入味，比鴨舌更大隻，啃起來有肉更好吃，越吃越涮嘴，是下酒及追劇好料。

▲手工貢丸湯



▲貢丸Q彈，芹菜粒增香，加了枸杞薑絲的鵝湯汁暖胃，清爽好喝。

▲吃到好吃的料理最幸福了，尤其店家的鵝肉飯，讓人吃得飽飽，吃得溫馨，很是舒服。

▲ 『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』位於在中壢後火車站的中北路2段上，走路腳程約十分鐘，離中原大學、健行大學的商圈學區不遠，交通便捷。

▲ 『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』店家鵝肉都是當天新鮮現宰現煮，再以獨特的中藥熬製，吃起來鵝肉有淡淡的中藥香氣皮肥嫩Q彈肉質鮮嫩多汁美味，口感更是獨一無二，不需要沾醬也很好吃，內用外帶都適宜，專業美味的鵝肉料理，就位在中壢火車站後站附近熱鬧的商圈，在推薦給有來中壢車站、中原大學、健行科技大學附近商圈的饕客們。

『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』

地 址：桃園市中壢區中北路二段346號

電 話： 0938 861 608

營業時間：10:30 ~ 21:30

粉絲團： 鼎新鵝肉飯 · 玉里麵 - 中原店

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