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《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝肉飯玉里麵/內用外帶外送皆宜 in『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』- Ivenの窩食在分享

2023-11-22 13:39:17 Ivenの窩 人氣：3,528
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Ivenの窩

發表篇數：485篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鼎新鵝肉飯玉里麵中原店
phone09-3886-160
place桃園市中壢區中北路2段346號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

▲吃飯皇帝大，吃得美味舒服，吃得飽飽最偉大，鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店這家的鵝肉料理，深得我心。《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

▲假日中壢火車站附近訪友，就近來到鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店用餐。《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

▲剛於11/12開幕的鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店，門口慶賀開幕的紅布條迎賓，用餐滿300元即贈一杯飲料。《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

▲門口半開放的料理區，工作人員忙得不可開交。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

▲門口有外帶內用點菜單，可自行取來點餐，點完拿至櫃檯即可。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

▲長方型的店裡，明亮寬敞，原木桌椅簡單俐落，新穎潔淨的用餐環境，讓人感到很舒適。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

▲牆上玉里好山好水的畫作，鵝肉料理讓人垂涎，店家也有鵝肉便當外送。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

▲下午二點，早就過了午餐時刻，內用外帶人潮依舊，讓店員忙得不可開交，在翻桌率高之當下，服務人員也忙亂中有序，溫馨笑臉迎人，超級專業的。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

「Menu」內用的點菜單，就分  鵝肉切盤、湯類、麵飯類、小菜區等四大類，簡單明瞭，料理品項不少，從$15元的荷包蛋，到最貴的全鵝$1,800元，價格非常的親民。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

▲上菜了，玉里乾麵(鵝肉片)鵝肉飯鵝胗麻辣鴨血臭豆腐鵝血糕鵝舌燙青菜手工貢丸湯...2個人的幸福午餐滿滿一桌，讓人食指大動。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

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玉里乾麵(鵝肉片)

《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

▲鮮嫩的鵝肉，口味合宜，吃起來外皮肥厚，軟Q不膩，肉質清香柔嫩，最愛這種油滋美味的口感。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

▲花蓮特有的手工玉里麵，麵條吃起來很有Q嚼勁。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

▲玉里麵加上店家特有的醬汁，豆芽韭菜增香，整碗份量合宜，吃起來很舒暢美味。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

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鵝肉飯

《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

鵝肉份量不少，撲滿了整碗，幾乎都看不到下面的白飯了，。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

▲鵝肉滷汁帶有點中藥的香味，採用鵝汁滷的桂竹筍，口感爽脆帶柔嫩，非常清甜，鵝肉肥瘦比例剛好，肉質柔嫩多汁，吃起來爽口不膩，單吃也美味，有沒用沾醬都很香；柔嫩鵝肉、爽口的桂竹筍，淋上鵝油滷汁的米飯，中藥香柔入口，讓人快意扒飯，吃開了。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

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鵝血糕

《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

▲沒想到鵝血糕會這麼好吃，加鵝肉汁煮出的米血糕，口感又軟又Q，香氣迷人，鹹淡合宜，不用沾醬，口味剛好，加了薑絲，增添微辛辣美味。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

麻辣鴨血臭豆腐

《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive
 

鴨血、臭豆腐滷得很入味，麻香而不辣，  Q彈順口，也是下酒下飯的好料，喜歡吃辣的友人說超好吃的。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

鵝胗

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鵝胗煮的鵝汁入味，脆脆口感，很爽口好吃。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

燙青菜淋上店家自製油蔥酥，柔化蔬菜的纖維，香氣迷人，清脆好吃，這道讓人喜歡。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

滷鵝舌

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▲鹹中帶甜，紅燒入味，比鴨舌更大隻，啃起來有肉更好吃，越吃越涮嘴，是下酒及追劇好料。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

手工貢丸湯

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▲貢丸Q彈，芹菜粒增香，加了枸杞薑絲的鵝湯汁暖胃，清爽好喝。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

▲吃到好吃的料理最幸福了，尤其店家的鵝肉飯，讓人吃得飽飽，吃得溫馨，很是舒服。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

▲  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』位於在中壢後火車站的中北路2段上，走路腳程約十分鐘，離中原大學、健行大學的商圈學區不遠，交通便捷。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

▲  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』店家鵝肉都是當天新鮮現宰現煮，再以獨特的中藥熬製，吃起來鵝肉有淡淡的中藥香氣皮肥嫩Q彈肉質鮮嫩多汁美味，口感更是獨一無二，不需要沾醬也很好吃，內用外帶都適宜，專業美味的鵝肉料理，就位在中壢火車站後站附近熱鬧的商圈，在推薦給有來中壢車站、中原大學、健行科技大學附近商圈的饕客們。《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝《中壢火車站美食》道地鮮嫩美味鵝肉推薦/鵝肉風味料理/推薦鵝

 

  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』
地       址：桃園市中壢區中北路二段346號
電       話： 0938 861 608
營業時間：10:30 ~  21:30
粉絲團《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive新鵝肉飯·玉里麵-中原店《中壢火車站美食》  『鼎新鵝肉飯·玉里麵-中原店』 Ive

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。

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