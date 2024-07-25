▲假日回三峽老家，與親友逛三峽老街，路過的點心美食在：

『點22 港式點心專賣店-三峽民生店』

▲『點22 港式點心專賣店』 六人A餐。

▲「澎湖絲瓜湯包」

▲一口一個澎湖絲瓜湯包，輕輕提起皮薄的小湯包，撕 開個小窗，讓熱騰騰的湯汁流出，滿滿絲瓜肉餡，湯包吃起來滿口香，店家採用有名的澎湖(角瓜)絲瓜，有個完美甜脆的口感。

▲「豉汁鳳爪」

▲「豉汁鳳爪」鹹甜口味，滷得Q中帶柔，入口即化吮指回味。

▲ 「叉燒蒸腸粉」

▲ 「叉燒蒸腸粉」外皮薄軟滑嫩，潤化叉燒，整個吃起來爽口美味。



▲「港式魚翅餃」

▲「港式魚翅餃」一口一個，小巧美味集中。

▲「港式魚翅餃」 豬肉、蝦仁、魚翅、香菇、時蔬等用料滿滿，整個魚翅餃 ，多種餡料層次口感，爽脆彈牙，太美了。

▲ 「火山沙嗲叉燒包」



▲「火山沙嗲叉燒包」甜皮的叉燒包，配上 濃郁的沙嗲肉餡，口感很特別，喜歡嚐鮮的人首選。

▲ 「鮮蝦蒸腸粉」

▲每次到港式餐廳必點的 是讓人唸唸不忘「鮮蝦蒸腸粉」的，腸粉是用蒸的，滑嫩口感沒負擔，最主要的是，每一口滑嫩的腸粉中，都吃到完整的大隻蝦仁，鮮美彈牙，配上店家手作醬汁，整個吃起來是嫩中帶Q很享受，滿足了我對腸粉的思念。 ，



▲ 「黃金蘿蔔糕」



▲蘿蔔纖維看得到的「黃金蘿蔔糕」，煎得外皮香酥，蘿蔔糕Q中帶柔美，油滋香氣迷人，這是我們一致都很推薦它。

▲ 「脆皮炸鮮奶」



▲「脆皮炸鮮奶」香甜酥皮下，濃厚的鮮奶滑嫩，是茶飲的最佳點心。

▲ 「腐皮鮮蝦捲」



▲腐皮酥香，吃得到蝦仁的鮮脆彈牙，也是豐富口感的小點心。

▲「五香鹹水角」造型獨特可愛。



▲「五香鹹水角」香甜外皮，特別的Q酥脆香，肉末冬菇粒蝦米餡料點綴 ，整個鹹水角味道是濃郁中Q彈可口。

▲六人A餐，可點三種飲品，以及三種甜點。

▲「鴛鴦奶茶」、「港式凍檸茶」、「白玉杏仁牛奶」

▲ 「港式桂圓蓮藕露」、「港式龜苓膏凍」、 「楊枝甘露」

▲「鴛鴦奶茶」甜度合宜， 奶茶口感超濃厚好喝，標準港式奶茶，推~

▲「港式凍檸茶」甜度滿分，檸檬香氣迷人，也是很不錯的茶飲。

▲「白玉杏仁牛奶」甜度較甜，杏仁香氣濃郁，很喜歡這裡的杏仁奶，除了甜度很甜之外。



▲ 「港式龜苓膏凍」



▲ 「港式龜苓膏凍」微苦Q嫩，是養生好品。

▲ 「楊枝甘露」芒果香氣入味蕾，西米露Q滑，清涼消暑。

▲ 「港式桂圓蓮藕露」

▲店家新推出的 「港式桂圓蓮藕露」，整個畫面非常賞心悅目，桂圓、枸杞、蓮藕都是養生食材，加上西米露，整個順口清爽美味，美麗人生不換，是餐後最佳甜點。

▲六人A餐，含有四道蒸籠點心、及四道現炸酥脆點心、二道滑嫩粉腸，以及6項甜品及飲料，食材都是現點現作，做為正餐、下午茶、宵夜點心，新鮮美味，份量合宜。

▲多人好用餐，吃得很盡興，這一天回娘家，與親友們逛三峽老街，特地來用餐。

▲「Menu」精緻菜單 ，一張二面，圖文設計簡單明瞭，選項豐富多樣化，有找點心、找點炸、找點腸、找點飯、找點粥、找點湯，以及找點飲品及甜點，價格從$49~$129，大都是銅板價，超親民的。

▲「Menu」店家也有推出雙人至六人套餐，價格從$399~$999非常親民，對於我這種有選擇性障礙的人，最好不過的了。

▲自助餐具醬料區，醬料都加蓋，整潔明亮衛生。​

▲入門右邊，工作人員忙碌在半開放的料理區，蒸籠裡的麵食香氣，隨著熱氣飄香在空氣中，沁入心扉，讓人感到溫馨。

▲餐廳裡寬敞原木佈置，新穎雅致，空氣清新，整體用餐場地，給人潔淨柔亮，舒適之感。

▲店家營業時間是從中午11:30，至凌晨2點，​適合正餐、下午茶、及宵夜，所以我們在下午過了用餐時間來的，人潮還是絡繹不絕呢；服務人員雖然忙得不可開交，桌邊服務也很親切迅速切實。

▲高雅佈置，半開放的小包廂很賞心。

▲櫃檯前排滿外帶外送人員，原木和風半隔屏佈置，以及個人吧檯，用餐位置很多，親朋好友、全家大小，一個人也可以來享用港點美食。

▲門口的鱸魚蛤蜊海鮮粥，看起來很暖心暖胃，很適合宵夜，下次來想要點。

▲『點22 港式點心專賣店』潔白新穎的門面迎賓。

▲上網查得，原來『點22 港式點心專賣店』是由一群熱愛中華點心的夥伴，在前年(2022)間成立了港點新品牌：「點餓餓」餐飲集團，以進駐台灣傳統市場的形態，讓港式點心文化，不再只侷限在都會區的高檔餐廳。

▲到市場購物之餘、與好友來三峽老街逛逛時，或者忙碌得不可開交，不想煮飯了，『點22 港式點心專賣店-三峽民生店』』營業到凌晨2點，讓人隨時都可找到正宗港式點心美食。

▲『點22 港式點心專賣店-三峽民生店』，附近有用悠遊卡停車的停車埸：三峽復興路65號，停車也方便。

▲從三峽老街走過去『點22 港式點心專賣店-三峽民生店』約五分鐘腳程，交通上很方便。

▲從小在三峽老街長大，沒想到老街附近的民生街，也開了一家 『點22 港式點心專賣店』，當然要去朝聖了。



​▲三峽老街的古典牌樓巡禮，與品嚐中華美食港式點心，表妹說今天很幸福。

▲平常工作辛苦，假日打打牙祭是道德的，港式點心讓人著迷之處，就是在它們的精緻小巧多樣性，讓人可以擇其所愛的小點，盡情享用；『點22 港式點心專賣店』提供經典美味港點​，銅板價格親民，是喜愛港點者的福音，滿足了多樣性品嚐中華小吃美食的老饕，幸福就從這裡開始，推薦給有來三峽老街古典巡禮逛街，喜歡中華美食、港式點心的饕客們。​​

『點22 港式點心專賣店-三峽民生店』

地 址：新北市三峽區民生街102號

電 話：02 8671 8801

營業時間：11:30–02:00

粉絲團： 點 22 港式點心專賣店 - 三峽民生店

I G： 《點 22 港式點心專賣店 - 三峽民生店》

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。