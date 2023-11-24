2023士林官邸菊展，今年的主題是：菊藝生活，一早，我來到了士林官邸公園，感受到濃厚的花香，彷彿進入了一個花的仙境。

2023士林官邸菊展｜菊藝生活

📆活動日期：2023/11/24~2023/12/03

📸活動地址：士林官邸公園｜111台北市士林區福林路60號

🕘活動時間：每天08:00-18:00

☑有料停車🚗｜廁所 🚾。

大眾運輸｜🚌捷運：

☑士林站1號出口右轉沿中正路直行至中山北路右轉，步行約15分鍾即可抵達士林官邸。

☑士林站2號出口左轉過中山北路，步行約500公尺即可抵達士林官邸。

活動場地佔據了官邸公園的大片區域，色彩嬌豔的菊花在陽光的照耀下閃閃發光，美不勝收。

整個展區從傳統的花卉展示到現代的藝術創作，每一個角落都充滿了驚喜～

主辦單位用心佈置的各式菊花區域，可以看見各種巧妙的菊花藝術品，每件作品都展現了菊花的藝術，我讚嘆不已花藝師傅的巧手和創意。

花卉創作者運用菊花的各類花樣造型，結合了現代藝術的元素，使整個區域看起來充滿了時尚感，將傳統花藝和現代藝術相結合的手法，每一次前來總是令人驚豔！

在整個參觀的過程中，我也發現了一些不經意的小角落，每種菊花都開的粉漂亮，像是在爭奇鬥艷一樣。

活動現場也會有街頭藝人表演，以及攤位販賣一些藝術品盆栽植物，如果有興趣的朋友，可以購買帶回家裝飾。

在這裡可以四處漫步的行走，仔細地參觀每個展區，你會發現每一年菊花展，總是創意十足！

這裡有來自各地的各種菊花品種，形狀各異色彩繽紛。

這裡精心栽種的每一朵菊花，擺放再一起，形成一片繽紛的花海，彷彿走進了一個色彩繽紛的夢境。

每一個園區展示，在在地顯現出花藝師傅的巧思和技藝，將菊花排列成各種美麗的圖案，每一件作品都是獨一無二！

每個主題區域都是如此的漂亮，而近年來菊花，已經慢慢突破以前傳統的觀念，變得更加高雅。

每次來訪總是感受了視覺上的享受，更加認識了解菊花的多樣性和藝術價值。

來到這邊不僅是一場視覺盛宴，更是一場對花藝藝術的深度探索，如果有興趣的朋友，可以來此走走，一同來感受到花藝的無窮魅力！

附近的203號公園，落羽松還要再等...