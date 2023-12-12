2023年心中山線形公園全台唯一童話薑餅遊樂園開始囉～

超高聖誕樹｜旋轉木馬，還有大薑餅人，每個角落都好拍照！

童話薑餅聖誕遊樂園地｜Jo Malone London

📆活動日期：2023/11/18~2024/01/04

📸活動地址：心中山線形公園｜捷運中山站4號出口旁廣場

🕘活動時間：

週日至週四，11:00-21:00

週五至週六，11:00-21:30

今年這邊化身太空世界，有巨大的月球還有可愛造型的太空人可以拍拍～

依舊就按慣例從雙連站→走到中山站。

沿途均有可愛的太空人可以拍照～

來到這邊行走，好像來到外太空世界一樣，抬頭一望，竟然還有超大的月亮漂浮在天空。

漸漸的走進靠近新光三越（台北南西店一館），這裡有超大的薑餅人聖誕樹正在迎賓，而聖誕樹的下面則是旋轉木馬可以拍照。

今年的聖誕樹設計還蠻討喜，很有聖誕氣氛，雖然這邊只是一個小點！如果有興趣的朋友，可以來逛逛走走～

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今年寶麗廣場聖誕風走全白設計，像是廣場中下起白雪來，雪白的氛圍佈滿了大地。

BELLAVITA Wonderland｜銀雪光影｜聖誕奇跡

寶麗廣場

📆活動日期：即日起~2024/01/04

📸活動地址：110台北市信義區松仁路28號

🕘活動時間：

星期五~六 11:00–22:00

在二、三樓俯瞰感覺視野比較好，不過今年的佈置，算是一個小點，有興趣的朋友可以參考看看。

-------------- ✂ 我是分隔線 ✂ --------------

台北車站依舊有全台室內最高的聖誕樹，在這熙攘往來的台北車站，路過的游子們，不妨停下腳步，休息一下拍拍照。

在地板上有微笑的標誌。

Love Without Limits｜星願無限

📆活動日期：2023/11/10~2024/01/07

📸活動地址：台北車站1樓大廳

🕘活動時間：每天24:00