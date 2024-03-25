近期在新莊宏匯思源i-Tower廣場開了一家武蔵野森珈琲Diner，google了一下才知道在台灣只有2家分店，一家在台中，一家則是近期落腳在新莊，於3月22號慶開幕，本以為剛開幕人潮不多，好家在有先線上訂位，中午時段幾乎客滿。

🍜武蔵野森珈琲Diner｜新莊思源店

📧地址：242034新北市新莊區思源路553號1樓

⏰營業時間：

星期日～四 07:30–21:00

星期五～六 07:30–21:30

☑ 線上訂位：https://reurl.cc/eLl5Lm ☜☜☜

用餐的環境視覺高挑，隨處可見大量的植物盆栽｜木頭元素。

大片的落地窗玻璃，讓陽光自然的灑落下來，很喜歡這樣子的感覺，看了就舒服！

在座位上除了有個人用餐區外，也有長方桌可以同時五六人用餐。

入座之後觀看菜單，桌上有一個服務鈴，按下去便會有服務生過來服務，還算蠻貼心服務。

菜單目錄設計帶點淺綠色，非常符合其餐廳的特色，而這邊除了精緻的美食之外，也有早餐的餐點，種類頗多，希望下次有緣再訪，嚐鮮其他的美食。

因為只有我和蓮大，直接點選他們家的特薦雙人套餐，餐點是：主菜選2｜鬆餅選1｜飲料選2。

其中鬆餅的製作過程約需20分鐘，在用餐完畢再告知店家製作即可。

▲我點選照燒穀飼沙朗牛排，在視覺系上還算不錯，除了有簡易的沙拉之外，還附加一個濃湯，而米飯當中也添加了照燒湯汁。

▼蓮大點選的干貝、蝦球烏賊墨義大利麵，看似黑麻麻，攪拌之後口感也不錯。

飲料部分我點選的是繽紛水果茶(冰)，蓮大點選的是西西里檸檬咖啡(冰) 。

比較特殊的是他的咖啡味中帶一點酸感，個人比較不習慣這樣子的口感，品嚐一口即可。

用餐完畢真的會小飽，這個時候再來一道甜點，就是一個完美的ending。

點選季節水果舒芙蕾鬆餅，一端上桌ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的舒芙蕾輕搖擺，可以搭配楓糖｜蜂蜜調味。

一旁水果點綴在搭上2球芒果｜香草冰淇淋，整體上還不錯！

第一次初訪武蔵野森珈琲Diner，整體上服務不錯，這裡除了單點之外，也有其他套餐可以選擇，期待下次再訪。

隔壁還有一家涮乃葉，也是標榜吃到飽的火鍋餐廳，先納入口袋名單。