新春福龍送吉祥 金龍進家富滿堂

📆2024/01/26(五)-2024/02/03(六)

⏰營業時間：04:00-15:00｜01/28(日)休市

📆2024/02/04(日)

A館：切花｜資材｜休市

B館：盆栽｜⏰營業時間至15:00

📆2024/02/05(一)~2024/02/08(四)

⏰營業時間：00:00:00-24:00(24小時營業)

📆2024/02/09(除夕)

⏰營業時間：00:00-12:00

📆2024/02/15(四)-02/17(六)

⏰營業時間：04:00 00｜正常營業

2024台北花市官網：https://www.tflower.com.tw/TFAWebUI/

-------------- ✂ 我是分隔線 ✂ --------------

▼2021年遊記：

今天再度前往台北花市逛逛。

拍攝時間：2021.02.07。

臺北花市｜台北花卉批發市場

地址： 114台北市內湖區新湖三路28號｜B館盆花｜A館切花、資材、辦公室。

營業時間： （依官方公告時間為主）

星期~六 04:00–15:00

星期日 休息

☑有料停車位，可刷悠遊卡。

✘不接受拆賣。

台北花市區分兩個區域：A館：切花區｜資材區；B館：盆花區。

先從B館：盆花區逛起～～

這裡大大小小花卉都有，其中以過年買氣最夯的蘭花｜開運竹｜金桔，在商人的巧思包裝下，再搭配亮麗大紅討喜的盆栽，買一盆回家擺放，立馬呈現過年喜氣洋洋的ＦＵ。

▲今年的蘭花價格都不貴，相對性也可以自己購買零星的蘭花，帶回家自己擺設，也是不錯地選擇～

▼而在對面的A館：切花區及資材區，裡面的花卉更是五花八門什麼都有。

不管是乾燥花或是新鮮的花兒，在這裡均可以用批發的價格買到。

漂亮七彩的玫瑰花，在這裡總類也是頗多，再搭配乾燥花或者是滿天星來裝飾，送給愛人或是居家擺設，都有甜蜜蜜加分的效果～

乾燥花的種類也是頗多，超美絢麗的色彩，讓人看了眼花撩亂，沒有想到～花卉世界如此的繽紛多彩～

今年的百合價格真的很便宜，劍蘭也是～

挑選自己喜愛的百合回家，不管是擺放在神明桌上或是在客廳茶几上，讓過年氛圍更加濃郁起來～

在A館：切花區｜資材區的2樓，這裡有貼心的服務，有手扶梯可以搭乘到2樓去。

各式各樣的花卉器材或是盆栽，都可以在這裡購買，價錢上也十分的便宜，而且種類多到自己在挑選時，會有選擇性障礙，呵呵～

最後祝福各位冰友 新年快樂～