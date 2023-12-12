宸安割烹日本料理 台中無菜單料理推薦｜台中捷運烏日站美食，超值日料，在地人帶路才知的隱藏美味！位在南屯烏日無菜單日料 宸安割烹，嚴選新鮮漁獲，搭配職人手藝，14道精緻料理，午晚餐 1500元+10% ，用餐時段僅有十席，採全預約制，細細品嚐各式海鮮生食、精緻日料，滿足老饕挑剔味蕾



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宸安割烹日本料理 台中烏日無菜單料理

宸安割烹日本料理 夜幕低垂，隱身民宅中的日式庭院，點亮小燈，看起來格外寧靜優雅，猶如世外桃源般，讓人想一探究近！店址鄰近台中捷運九德站與烏日站，離台中高鐵也不算遠，周邊步行約一分鐘距離就有停車場，開車前往用餐也方便

宸安割烹日本料理

地址：台中市南屯區楓樹南街255號

電話：0979 622 831

營業時間：12:00–14:30, 18:00–21:00（一、二 公休）

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宸安割烹日本料理 用餐環境

宸安割烹日本料理 採全店預約制，空間以吧台與餐桌為中心的開放式廚房，一個餐期接待十位客人，收費為 1500元+10% 人，提供14道料理，非常超值，主廚還能配合客人需求喜好量身訂做，現場也有提供包場服務

我最喜歡坐在吧檯用餐，近距離欣賞主廚精湛手藝，將多樣化的食材轉化為一道道如藝術品般的料理，視覺味蕾都滿足了

品味日料之時，小酌習慣的朋友不妨來點清酒搭配，主廚可依餐食調性、客人喜好推薦，讓饕客們用餐體驗更提升

宸安割烹日本料理 餐點

熱麥茶/百香柚子蘿蔔/滷花生

入座時已備好熱麥茶、百香柚子蘿蔔及滷花生，率先喚起我們味蕾

滷花生看起來透亮透亮，以兩款醬油、加入冰糖、麥芽滷製而成，軟透帶點脆度，入口馥郁甜味醬香滋味涮嘴，爽脆的白蘿蔔清香怡人，一旁選以季節盛產嫩薑切片醃漬，微微粉色是因含有花青素之故，很適合擔當每道餐點間轉換味蕾

水雲醋物

來自沖繩當地盛產海藻，搭上滑口山藥、茗荷，獨到的香氣，入喉酸甜滑溜，當今日起手式相當開胃

石鮔

來自澎湖的章魚，片成大塊搭上三杯醋、海帶、鮭魚卵，微微酸甜襯托其鮮美，彈牙的章魚肉，交織著鮭魚卵的鹹香爆漿，更豐富了整體口感

干貝赤蝦醋凍

透過炙燒的北海道生食級干貝與赤蝦，搭上特製醋凍、魚子、食用花點綴，猶如道精緻甜品，入口淡雅的酸甜，凸顯海鮮之鮮美，而魚子的鹹香更畫龍點睛，與緊緻彈牙的赤蝦與干貝，其整體鮮味更添一層

木之芽味噌拌竹筍

木之芽其實是山葵嫩葉來著，將其磨成泥，加入京風味噌製成獨到的木之芽味噌，均勻拌入當季綠竹筍、磯煮鮑魚、蝦子，不僅脆口彈牙，鹹香中帶著一絲甘甜，越吃越讓人意猶未盡

太刀魚

選用五指寬大的宜蘭太刀魚，也就是我們熟悉的白帶魚，經炙燒的魚皮飽含豐富油香，搭上玻利維亞的玫瑰鹽，微微鹹味點綴，讓魚肉更顯細緻鮮美

鰆魚

日本高級料亭重要角色的鰆魚，在這也納進無菜單中，經成熟處理，魚肉更加綿密，搭上玫瑰鹽、松露油，多份溫潤香氣，鮮氣十足

鰤魚

嚴選日本青森縣的鰤魚，豐腴鮮甜，肉質細緻，一直是我的愛，搭上柚子胡椒，提香微微辣口，更大大降低油脂膩感

青花魚

選用來自宜蘭大溪的青花魚，運用台灣原生木煙燻料理料理，讓其更顯獨到醇厚滋味，搭上薑泥、高知縣的萬能蔥，吃起來飽滿絲毫無腥，更完整保留其鮮味

松葉蟹茶碗蒸

怡人蛋香搭著滑順口感，上方細緻鮮甜的松葉蟹，與鮭魚卵，底層還有青甘，整體口感豐富，滋味更是鮮上加鮮

烤鮭魚下巴

魚皮烤製香脆，肉質嫩口無刺，搭上豐盈油脂，真的越嚼越香，一旁有機紅鬚玉米筍，沾點胡椒鹽香甜好吃

黑鮪魚海膽握

看到這品真的尖叫！將東港黑鮪魚製成肉泥拌進蔥花，再疊上北海道赤海膽，綿密細緻的雙重口感，鮮味爆棚的美妙，一口咬下真的是滿滿幸福

野生的午魚釜飯

吃到此時大概已滿到胸腔，但看到這鍋華麗釜飯，頓時又有食慾了！

俗語稱『一午二鮸三嘉鱲』，選用最鮮美的野生午魚，搭上日本新瀉縣魚沼越光米，加入高湯一起炊煮，再拌上食用花、蔥絲、鮭魚卵、芝麻等，提升香氣與口感，米粒完美吸收鮮味精華，Ｑ彈的口感，溫潤的鹹香，真的不禁一口接一口

秋姑清湯

輕透甘甜的魚湯，是選用澎湖的秋姑，細細品嚐有種特別的蟹香味，擔當收尾暖胃很得宜

水果、甜點

不僅生食日料通通自家烹調料理，連餐後甜點都出於主廚之手，真的是相當厲害！選用屏東檸檬加入法國起司奶油，製作成的檸檬起司蛋糕，綿密清香酸甜平衡，搭上新鮮水果，為這次劃下完美句點

宸安割烹日本料理 一連串十多道料理相當精彩，不管在料理烹調、份量上面面俱到，以1500元+10%這價位真的極為超值，採全預約制，台中南屯日料推薦，分享給喜歡日料、無菜單的你，有機會一定要來嚐鮮看看

以上文章就提供給大家參考囉～

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