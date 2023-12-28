桃園最新泰式吃到飽泰泰太夯真的是有夠強啦！吃過一次就真的回不去了，泰泰太夯是近期開幕的桃園泰式料理吃到飽，跟之前介紹過的太夯泰料理-中山店是同一個集團，雖然跟太夯泰料理-中山店都是主打泰式料理吃到飽，但還是有稍稍不同的地方，現在來看看泰泰太夯有什麼厲害之處吧！

泰泰太夯｜交通方式＆停車資訊

泰泰太夯就在桃園遠東百貨9樓，旁邊就是桃園火車站走進來不用一分鐘，今天是跟台北朋友約一起來，有夠近，一出站就到了，開車騎車的朋友也很方便，都有停車場可以利用，一出電梯一整個就是驚艷，泰泰太夯真的是美到一個無法無天，粉綠色的裝潢，加上店內的無柱空間，還有很多綠色植栽妝點，超有渡假風的！

泰泰太夯｜用餐環境

泰泰太夯因為在百貨公司裡，所以用餐空間稍微小一點，大概只有17桌左右，但泰泰太夯還是把用餐區域規劃的相當舒適，動線也設計得很好，而且我覺得他們這次的綠色裝潢搭配長虹玻璃真的很美，真的很像在森林裡吃飯，整個就是無比放鬆啦，然後有規劃兩張圓桌，只有一個，人多想坐這最好提前預訂

餐具也是綠的粉嫩，超有質感的，超想問店員這是哪裡買的，哈～

泰泰太夯｜自助吧

泰泰太夯的用餐模式是單點吃到飽，但這裡還是有自助吧，小歸小，但該有的都有！基本上泰式涼拌菜色在這裡都可以吃得到，還無限自取，像是泰式涼拌海鮮、青木瓜沙拉等等，甚至在一般單點店貴到要命的泰式酸辣生蝦跟小鮑魚，全部吃到飽啦！另外高價的淡菜、白蝦等海鮮也是無限量供應

摩摩喳喳也是放在自助區提供自行取用的甜品，亞達子、紫米、芋頭、綠豆仁、波羅蜜、龍鳳果配料一點都不缺，隨便你加！

自助飲料區還有罐裝的小可樂跟咖啡

泰泰太夯｜菜單＆吃到飽價位

泰泰太夯基本上就是兩個時段的價位，週一～週五平日午餐是$759，晚餐跟六日全天是$799，用餐時間是110分鐘，酌收10％服務費，個人覺得其實不會貴，畢竟菜單上一字排開看到的到近40種現點現炒精緻菜餚通通無限吃到飽，另外這邊是用手機點菜，減少掉單的機率

料理都是現點現做，等菜來之前可以吃自助吧的東西，來基本上就是主攻酸辣生蝦，光是酸辣生蝦，我就不知道吃了幾尾，真的有夠爽的，還有其他海鮮也都不知道拿幾輪去了

泰泰太夯｜泰式料理吃到飽推薦菜色

上菜速度真的滿快的，自助吧的東西都還沒吃一半，我們點的料理就陸陸續續全上桌了，月亮蝦餅、打拋豬、檸檬清蒸魚、椒麻雞等經典泰式料理，基本上都是任點不怕你吃！

然後每桌用餐都會問客人要不要泰式奶茶，直接是送給你一壺的免費，還可以無限續，有沒有很讚！

酸辣海鮮湯，酸辣海鮮湯相當道地，泰式香料的風味都很到位，酸辣口感還帶有番茄果香氣，海鮮的精華也融入湯中，好喝

月亮蝦餅，月亮蝦餅雖然不是厚的那種，但口感超棒，裡面可以吃到鮮蝦的鮮味跟彈性口感，而且皮超脆，如果外面單點應該要一百多元，這裡吃到飽

椒麻雞，是整塊的去骨雞腿，先醃後炸，外酥內嫩，醬汁也很夠味，辣度適宜，酸辣開胃，雞腿排下面還有大量的高麗菜，搭配著吃相當開胃！

香茅雞翅，雞翅吃起來外酥內嫩，應該有事先醃漬過，吃起來有股清香的香茅味，沾點紫蘇梅醬更好吃

泰式鳳梨蝦球，這款應該是小朋友的最愛！蝦子炸衣是薄脆型的，配上酸甜醬汁，記得要趁熱吃，超好吃！

打拋豬，香氣濃郁辣香下飯，白飯殺手無誤！米飯是用泰國香米，也是可以無限吃

蒼蠅頭，跟打拋豬有點像，但是裡面多了韭菜花，吃起來會有脆脆香香的口感，也是白飯殺手級的狠角色

清蒸檸檬魚，必點！這個真的很扯，基本上就是單點店級的大鱸魚，老實說以前要點泰式檸檬魚都有斟酌一下，通常都要300元起跳，吃到飽直接上整尾，應該是沒有店可以尬得過，吃個幾尾就覺得回本的概念，有夠狂！

酥炸檸檬蝦，這個也是必須點，看起來有點像台式的鹹酥蝦，但入口會有酸香的檸檬果酸香氣，鹹鮮中帶有清爽的風味，蝦殼炸得酥脆，可以連頭帶殼一起吃，有夠讚的！

綠咖哩牛，我最喜歡的就是綠咖哩了， 因為綠咖哩是泰式咖哩中辣度比較高的，很下飯，而且帶有濃郁椰奶香醇滑順的口感，牛肉是用板腱的樣子，熟度拿捏得不錯，嫩嫩的

蝦醬空心菜，太夯泰料理的蝦醬空心菜榮登目前心目中的前三，吃到飽能出這樣高水準的空心菜真的很猛，吃起來清脆沒有草腥味，蝦醬調味也拿捏的恰到好處，越吃越涮嘴，必點！

蝦醬四季豆，這個上桌一定要馬上趁熱吃，熱的吃蝦醬的香氣很濃郁，而且四季豆會有甜脆感，但擺了一下就會變軟變鹹，絕對要趁熱吃！

金沙杏鮑菇，金沙杏鮑菇外層裹了濕潤的金沙鹹蛋黃，讓口感變得更加圓潤鹹香，杏鮑菇熟度也拿捏的很棒，外層還有酥脆的外殼，外酥內嫩富有彈性

泰式炒河粉（牛），獨特泰式醬料加上蛋一起拌炒，蛋香濃郁，特調炒醬吃起來也很夠味，重點是不油膩，吃起來很清爽，旁邊有附上花生碎跟辣椒粉，記得拌著吃味道更棒！

比起一般的吃到飽，泰泰太夯這種現點現炒的店需要更多的功夫，這裡的泰式料理吃到飽真的強悍，重點是口味、份量沒有可以挑惕的地方，有的菜式甚至比單點店來的還要好吃，而且用餐環境又每到一個不行，愛吃泰式料理的朋友，真的！強烈推薦你來這邊吃，一定會很爽的！最好約朋友一起來，也可以品嘗更多樣的菜色唷

泰泰太夯

地址：桃園市桃園區中正路20號9樓（桃園遠百9樓）

電話：03 338 2266

營業時間：11:00–15:30, 17:00–21:30

訂位：https://reurl.cc/NGKg6k

泰泰太夯FB

店家/景點資訊

店家名稱：泰泰太夯

所在地址：臺灣桃園市桃園區中正路20號9樓（桃園遠百9樓）

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:30

店家電話：03 338 2266

評價：★★★★★

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