點水樓林口店冠軍小籠包吃到飽！小籠包控必衝3980元四人合餐，原味、九層塔、XO醬小籠包無限續點。

點水樓林口店推出平日晚餐限定四人合餐，享冠軍小籠包吃到飽！原味、九層塔、XO醬三種口味無限續點，搭配無錫排骨等江浙名菜，聚餐推薦首選。

在寒意漸濃的時節，一籠熱氣騰騰、皮薄餡多的小籠包，無疑是撫慰味蕾的最佳選擇，位於新北市林口區文化三路的「點水樓」，近期在美食圈投下一顆震撼彈，這家榮獲台灣餐飲評鑑高榮譽、被譽為全台人氣小籠包名店的江浙料理餐廳，針對平日晚餐時段推出了前所未見的「小籠包吃到飽」方案，只要點選指定的四人合餐，就能無限享用店內最招牌的三款冠軍小籠包，這項消息一出，立刻引起林口地區上班族與家庭客群的高度關注，成為近期討論度最高的聚餐首選。



▲點水樓結合台灣在地食材的九層塔小籠包，獨特清香與鮮肉完美融合，風味獨具。

冠軍小籠包三種口味無限續點 挑戰老饕味蕾極限

這次點水樓林口店推出的方案極具誠意，將店內最受歡迎的三款經典風味納入無限續點的行列，首先是堅持「提起像透明燈籠、放下如百菊綻放」的「原味小籠包」，師傅以精湛的手工捏出19摺封口，輕輕咬破薄皮，鮮甜滾燙的湯汁瞬間在口中爆發，是絕對不能錯過的經典，其次是香氣濃郁的「九層塔小籠包」，將台灣在地九層塔切碎揉入肉餡中，獨特的清香解膩又開胃，讓許多饕客一試成主顧，最後則是重口味愛好者首選的「XO醬小籠包」，微辣鮮香的XO醬提升了豬肉餡的層次感，三種截然不同的風味交織，讓這場饗宴不僅是吃到飽，更是一場精緻的味覺巡禮。



▲皮薄餡多的原味小籠包，一口咬下湯汁滿溢，是點水樓的招牌必點美食。

經典江浙菜四人合餐菜色豐富 功夫菜演繹極致美味

除了小籠包無限供應的亮點之外，這套售價3980元的四人合餐內容同樣不馬虎，完整呈現了點水樓深厚的江浙菜底蘊，菜單設計講究起承轉合，從開胃的「風味盆菜二款」拉開序幕，接著是酥香可口的傳統點心「蟹殼黃」，主菜部分更提供多樣化的選擇，消費者可以在濃油赤醬、軟嫩入味的「無錫排骨」或經典的「點水烤方」中擇一，海鮮料理則有鮮美濃郁的「蟹粉豆腐煲」或口感滑嫩的「賽螃蟹」可供選擇，搭配清爽的「生菜蝦鬆」或油亮鮮紅的「油爆蝦」，再加上炒鮮蔬與酸辣湯，最後以招牌甜點「心太軟」畫下完美句點，每一道都是展現師傅火候的功夫菜。

平日晚餐限定的高CP值聚餐首選 平均千元享頂級饗宴

針對這波平日晚餐限定的活動，點水樓展現了極高的性價比，四人成行總價3980元加上一成服務費，換算下來每位僅需約1100元左右，就能享受到五星級水準的江浙大菜以及無限量供應的冠軍小籠包，對於在林口三井Outlet商圈附近的上班族或是居住在周邊的家庭而言，這無疑是週間犒賞自己、同事聚餐或家庭聚會的最佳方案，寬敞典雅的用餐環境，搭配道道精彩的料理與無限續籠的熱情，讓林口的夜晚增添了一份溫暖與飽足。



▲微辣鮮香的XO醬小籠包，內餡層次豐富，是喜愛重口味饕客的最愛。

點水樓林口店 平日晚餐限定冠軍小籠包吃到飽

活動時間： 平日晚餐時段

活動內容： 凡點選「四人合餐」（售價3,980元+10%），即享點水樓招牌小籠包無限續點吃到飽。

無限續點品項： 原味小籠包、九層塔小籠包、XO醬小籠包。

合餐菜色： 風味盆菜二款、蟹殼黃、無錫排骨或點水烤方（二選一）、蟹粉豆腐煲或賽螃蟹（二選一）、生菜蝦鬆或油爆蝦（二選一）、炒鮮蔬、酸辣湯、心太軟、熱茶。

點水樓 (林口店)

地址： 新北市林口區文化三路一段356號2樓

電話： 02-2608-6969



▲位於林口三井Outlet商圈的點水樓，店面裝潢大氣典雅，榮獲評鑑五顆星殊榮。

