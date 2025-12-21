▲宜蘭平價美食推薦！望龍埤鵝肉攤 20元吃到飽超划算，整盤鵝肉必點、餐廳附設停車場。

宜蘭平價美食推薦必收！位於員山望龍埤旁「望龍埤鵝肉攤」20元主食吃到飽超佛心，整盤現切鵝肉份量十足，附設停車場，假日人氣爆棚。

說到宜蘭平價美食，隱身在員山鄉望龍埤風景區旁的「望龍埤鵝肉攤」這間可不能錯過。主打每人僅需20元即可享用主食吃到飽的佛心價格，加上整盤現切鵝肉份量十足，不僅吸引在地居民，也成為外地遊客規劃宜蘭美食行程時必訪的一站。餐廳鄰近自然湖景、附設停車場，兼顧美味與便利性，是假日家庭與團體旅遊的熱門選擇。



▲說到宜蘭平價美食，隱身在員山鄉望龍埤風景區旁的「望龍埤鵝肉攤」這間可不能錯過（攝影：蕭芷琳）



▲宜蘭平價美食推薦「望龍埤鵝肉攤」整盤現切鵝肉份量十足（攝影：蕭芷琳）

宜蘭平價美食推薦「望龍埤鵝肉攤」20元就能吃到飽！

「望龍埤鵝肉攤」位於宜蘭縣員山鄉，緊鄰知名景點望龍埤，周邊環境被山林與湖景包圍，用餐氛圍充滿濃厚的鄉間氣息。店面走的是傳統路邊攤與在地餐廳結合的形式，空間寬敞、翻桌率快，即使假日人潮眾多也能有效消化。對自駕旅客而言，餐廳附設免費停車場是一大加分，無須為停車問題煩惱，吃完飯還能直接散步前往湖畔休憩。



▲「望龍埤鵝肉攤」位於宜蘭縣員山鄉，緊鄰知名景點望龍埤，周邊環境被山林與湖景包圍（攝影：蕭芷琳）



▲店面走的是傳統路邊攤與在地餐廳結合的形式，空間寬敞、翻桌率快（攝影：蕭芷琳）

白飯、炒米粉免費續！宜蘭平價美食推薦「望龍埤鵝肉攤」現切鵝肉必點

宜蘭平價美食推薦「望龍埤鵝肉攤」最具話題性的亮點，莫過於成人只需20元即可享有白飯、炒米粉、鵝湯麵與鵝湯米粉無限供應，小朋友甚至免費。在物價持續上漲的情況下，這樣的價格設定顯得格外難得。主食所使用的鵝湯皆來自每日現煮鵝肉的原湯，湯頭清甜不油膩，米粉與麵條吸附湯汁後更顯順口。



▲宜蘭平價美食推薦「望龍埤鵝肉攤」最具話題性的亮點，絕對是這20元吃到飽（攝影：蕭芷琳）



▲宜蘭平價美食推薦「望龍埤鵝肉攤」還有多種單點小菜可以選擇（攝影：蕭芷琳）主菜鵝肉則是老饕公認的必點，肉質細嫩、皮薄帶Q，簡單沾醬就能吃出鵝肉本身的鮮甜，整盤份量適合多人分食，CP值相當高。結合望龍埤自然景觀與超高性價比餐點，望龍埤鵝肉攤不只是單純的宜蘭美食推薦，更是適合納入宜蘭一日遊或半日遊行程的關鍵停留點。飽餐後可順遊湖畔步道、欣賞湖景與九曲橋風光，讓味蕾與視覺同時獲得滿足。由於鵝肉每日數量有限，建議提早前往，以免向隅。▲主菜鵝肉則是老饕公認的必點，肉質細嫩、皮薄帶Q，簡單沾醬就能吃出鵝肉本身的鮮甜（攝影：蕭芷琳）▲宜蘭平價美食推薦「望龍埤鵝肉攤」由於鵝肉每日數量有限，建議提早前往，以免向隅（攝影：蕭芷琳）

宜蘭平價美食推薦 望龍埤鵝肉攤

地址：宜蘭縣員山鄉坡城路23-12號

營業時間：10:30–18:30

服務特色：提供免費寬敞停車場、僅收現金、不收服務費。

