每天忙忙碌碌的工作，身心靈都承受巨大的壓力，有時候想好好放鬆，卻不知道可以去哪，不如跟著萍姐一起來新竹縣五峰鄉住一晚吧！位在五峰鄉的迦南山莊民宿，從山下到山上就有5條路可到達，由於地點偏深山，多了山中的寧靜，少了市區的紛擾，晚上超級安靜，住在溫暖的小木屋裡，可以好好的放鬆、耍廢，享受大自然贈與的清幽，讓身心靈休息片刻，還可以窩在被窩裡觀看最美麗的日出與雲海喔！

迦南山莊民宿 資訊

位於新竹縣五峰鄉白蘭部落的「迦南山莊」，「迦南」在聖經中寓意「美麗的地方」，海拔1100公尺，沿路綿延不絕的翠綠山峰，踏上迦南土地感受到群山環繞，大自然的清幽，山嵐間壯闊的雲海景色更令人著迷，彷彿置身仙境！

地點：新竹縣五峰鄉桃山村18鄰白蘭305號之6

電話: 03-5856031

下午03:00以後check in 至上午11:00以前check out

迦南民宿住宿注意事項請點我…

Line@訂房：@010bhlcg

Bookin訂房：

如何前往民宿？！

從山下前往迦南民宿，總共有五條路可以到達，山路有非常多髮夾彎，前往時需多加注意，切記不要太陽下山後才前往，以下是開車的路線建議

自行開車建議

國道1號(中山高路線)

下新竹交流道，往竹東方向→長春路右轉→東寧路→經竹客下公館總站直行122縣道（南清公路）→於122縣道（南清公路）→30.5K處右轉直行→依路標往山上人家方向→達涼山交會處右轉直行→再由雙叉路左邊直行→往白蘭部落

國道３號(北二高路線)

下竹林交流道，往竹東方向→朝陽路右轉→東寧路→經竹客下公館總站直行122縣道（南清公路）→於122縣道（南清公路）→30.5K處右轉直行→依路標往山上人家方向→達涼山交會處右轉直行→再由雙叉路左邊直行→往白蘭部落

到達目的地時，會看到白色建築，有寫著迦南山莊

看到迦南山莊再往上開就是民宿專屬的停車場

在你停好車後，就會有好多隻親人的狗狗來招呼你，這些狗狗都是浪浪，老闆都很用心的照顧，每一隻都超～～親人

而白色建築物這棟也是CHECK IN大廳區及晚餐、早餐的用餐區，迦南的住宿方案都是「一泊二食」，晚餐是合菜料理，六點的時候用餐，會依照入住人數供餐，我們當天到達時，老闆已經準備好4人的的晚餐

民宿房型

迦南民宿總共有四棟可以選擇，分別為ＡＢＣＤ棟，包棟有烤肉、麻將等設施可使用

包A棟18人

包B棟38人

C棟為8人

包D棟6-8人

而我跟朋友總共四位住在Ａ棟的民宿

A棟門口旁，老闆特別設計了魚池，旁邊還放了飼料，當你早起時，可以邊餵魚邊放鬆

進門後的左側有好幾層的鞋櫃，有大人與小孩室內拖鞋可以更換

一樓也有冰箱跟大桌子，可以一群人在樓下聊天吃東西

整棟有2樓與3樓房型，我這次住的是上樓後左側A3六人房的房間，有三張純白色雙人床

水、咖啡、餅乾、吹風機、毛巾都有附贈，浴室也有洗髮精、沐浴乳、免費wifi、獨立衛浴可以使用，這邊要注意，牙刷、牙膏需要自己自備喔！

每一間房間都有獨立衛浴可以使用，冬天入住時，在沖澡前可以先放點水，等待熱水湧出，因為熱水很熱，調節溫度時微調就可以

2樓A2四人房的房間

3樓只有一間房間，窗戶打開就是可以看到日出雲海的方向，這邊也可以看到絕美的日落喔！

由於當天只有我們這一組客人，所以隔天一大早，我就直衝3樓打開窗戶關看雲海，第一次感受到看日出不用在室外冷得要死，反而可以在室內躺著、坐著看日出，超級chill

太陽升起前的天空還有紫色

冬季大約7點，太陽就會開始升起，超美！

看完日出後，非常推薦出民宿，散散步看看美景，吸收芬多精，好好放鬆身心靈

散步完回民宿，剛好就到了吃早餐的時間，老闆很貼心在前一天晚上詢問隔天吃早餐的時間，我們就在講好的時間到達餐廳，就會有熱騰騰豐盛的早餐可以享用

退房後下山的路途，也很推薦你慢慢開，因為沿路的風景真的非常漂亮，值得你好好細品

從住宿到退房，感受到老闆滿滿的熱情，除了準備豐盛的餐點外，還會泡好喝的咖啡、奶茶給我們暖暖身子

萍姐實際住後感

這次是12月份前往住宿，冬季上山需要注意，太陽大約16:30就會慢慢下山，山路很多髮夾彎，建議吃一下暈車藥

當天因為沒有注意到冬季時間，不小心在太陽下山時前往，距離跟老闆約好的時間相差快1小時，而老闆非常耐心的等待跟招呼，還特別幫我們把豐盛的晚餐加熱，泡好喝的咖啡給我們，由竹東至迦南山莊至少需要1個小時車程，若您對此處山區道路不熟，強烈建議您，請於天黑之前抵達。

房間環境整理的很乾淨，不會有所謂的溼氣重的潮濕味，茶包、咖啡濾掛跟餅乾也很足夠，讓我們在晚上時，可以在房間內好好的聊天放鬆，最重要的是，在冬天住宿的我們，有很熱的熱水可以洗澡，真的很棒，非常推薦想看日出的你可以住在三樓A5，早上日出真的很美

深山住宿真的很棒，沒有吵雜的聲音，只有蟲鳴鳥叫，超放鬆，很容易陷入沈睡，沒有光害，更容易觀星，如果你也想要體驗在深山住一晚，推薦你可以來迦南住宿看看喔！

備註：冬季住宿會比較冷，記得保暖衣物要多帶

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