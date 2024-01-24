愛吃淺艇堡、三明治的你有福啦～近期在台中中美街上新開了一家 GIBBO sandwich co.，是由五星級藍帶主廚開的店，主打超大份量的三明治、潛艇堡，每一口都吃得到滿滿的料，目前總共有6種口味可以選擇，老闆特別請專人特別烤製軟法、漢堡麵包，吃起來鬆軟有彈性！加價升級成套餐，還有厚切現炸馬鈴薯片可以享用喔！

GIBBO sandwich co.吉堡三明治公司

GIBBO sandwich co.吉堡三明治公司

評分： / 5

/ 5 地址：403台灣台中市西區中美街277號( 地圖 )

電話：0986 079 152

營業時間

星期一: 11:00 – 20:00



星期二: 休息



星期三: 11:00 – 20:00



星期四: 11:00 – 20:00



星期五: 11:00 – 20:00



星期六: 11:00 – 20:00



星期日: 11:00 – 20:00

星期一: 11:00 – 20:00 星期二: 休息 星期三: 11:00 – 20:00 星期四: 11:00 – 20:00 星期五: 11:00 – 20:00 星期六: 11:00 – 20:00 星期日: 11:00 – 20:00 FB、IG

備註：現金、LinePay、全支付、提供 Wi-Fi 、允許帶狗進入戶外區域

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

優惠方案

平日晚上7-8點，薯片、雞翅買一送一

六週日，凡購買一份大份三明治，皆贈飲料一瓶（飲料是鋁箔包、有蘋果汁、柳橙汁及檸檬紅茶）

完整菜單

如有調整，請以店家為主喔！

店內環境

這間店的前身是啃機機炸雞店，店家搬到更大的地方後，就開了這間三明治專賣店，有室內跟室外區

室外區店家有設計一面牆可以拍照打卡

門口前也會有菜單可以參考喔！

店內空間不大，門口左邊是開放式廚房，可以看到製作過程

右邊則是用餐的吧台區

桌上都有可愛的手機支架，提供給內用的客人使用，可以邊吃邊使用手機

這間三明治、淺艇堡的麵包體，都是請師傅特別製作，非常重本，也很好吃，這是我第二次回訪，剛好有新品上市，直接來嚐鮮啦！

雞胸三明治

這是我第一次來訪時點的餐點，雞胸三明治使用軟法的麵包體，需要趁熱吃，軟法冷掉後，會蠻有嚼勁的

雞胸肉軟嫩好吃，肉量很足，每一口都吃得到肉，調味也不會太重口味，屬於清爽型好吃，很適合健身完來一個！

辣炒豬肉三明治

主廚特製的韓式辣醬炒豬肉，配上爽脆蔬菜絲，而麵包體是使特別請師傅製作的鬆軟漢堡麵包體，份量十足！

肉量非常多，還沒吃就有滿滿肉汁，每一口都咬吃得到肉

口感微微辣，韓式風味，口味雖然偏重，但搭配蔬菜、鬆軟漢堡麵包，一不小心就完食！

蛋沙拉三明治

如果你是吃蛋奶素、鍋邊素，可以點這一道

新鮮小黃瓜淋上主廚特製蛋沙拉，再配上爽脆蘿曼，清爽無負擔，很適合當下午茶點心

吉堡厚薯片

加價升級成套餐，就會擁有的小份薯片

店家很貼心，會附上手扒雞讓客人使用，以免吃薯片手油油

使用厚切馬鈴薯片現榨，店家只做簡單的撒粉調味，光是單吃就很好吃

沾上特製泰式醬料，超級搭！

沾番茄醬，我覺得比較普通，也因為是馬鈴薯切片現榨，吃起來很有口感

特調檸檬水

店家特調的檸檬水，喝起來偏酸，檸檬香氣十足，推薦給愛喝偏酸檸檬水的你

澳式青檸蘇打

不愛喝偏酸的人，很推薦點這一杯，酸酸甜甜，滿滿水果香味，好喝！

每次吃完都覺得超飽，也很滿足，如果你也喜歡吃三明治、淺艇堡，推薦你可以來這家吃看看喔！

一起看看影片吧！

[延伸閱讀]

[台中西區]玖玖藝術·台中手作地毯·99ART•STUDIO｜TUFTING簇絨槍體驗｜創作屬於自己的專屬可愛地毯

[台中西區] 橫杉拉麵 勤美店｜內用消費一碗拉麵可免費加麵1次｜內用飲料無限暢飲｜必吃人氣埔里筊白筍拉麵｜蔥控必點鹽豚蔥花拉麵｜內附菜單

[台中西區]渣女•深夜和牛燒肉燥飯/餐酒館/宵夜/美日台嚴選精釀啤酒 ｜必點鮭魚1口爆｜大份量吃飽飽｜內附菜單

[ 台中西區 ] 貓奴必來！森歐MORI.OU_BRUNCH義式早午餐 ｜每日採買新鮮食材｜必點濃湯｜滿滿蛤蠣300有找｜寵物友善店家

最後這邊要來工商一下啦！今年萍姐正式跟Line 官方簽約，成為Line貼文串的圖文創作客，會勤奮更新食記，如果可以的話，在幫我加入賴好友追蹤 ，謝謝大家

🍎萍姐官方賴👉萍姐愛分享

—–FOLLOW ——

如果喜歡我的分享可以追蹤以下平台喔＾＾

IG👉Ya Ping Chung

粉專👉萍姐愛分享

社團👉萍姐 愛吃團 🍒🍵🍲想當吃貨一起來 團團團！

YT頻道👉萍姐愛分享

團購社群👉 🌟周周搶便宜 限量不等人🌟

如果您喜歡我的開箱、文章、食譜，想要鼓勵我、支持我，歡迎透過文章內的開團連結下單支持！

也可以到我的珍奶舖贊助、抖內支持我⇒ 點我請我喝珍奶！

您的繼續支持我分享與撰文的動力來源，也謝謝您看到最後！