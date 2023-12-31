冬天就是要吃冰！最近在逢甲商圈發現了這一家『 FrozenHeart凍心炸冰淇淋 』，吐司包裹著手工吐司包裹著手工水果冰淇淋，壓出可愛形狀後，下油鍋炸到兩面金黃，一口咬下會先感受到超酥的外皮，再來是清涼甜甜的冰淇淋，好好吃，一顆份量剛剛好，冬天想吃冰，直接來逢甲買顆炸冰吧！

FrozenHeart凍心炸冰淇淋 逢甲店

凍心手工製作每一顆炸冰淇淋，金黃酥脆外皮包裹滑順的頂級冰淇淋，給您獨有的口感享受

FrozenHeart凍心炸冰淇淋-台中逢甲店 《逢甲必吃》推薦甜點丨逢甲美食丨逢甲夜市美食丨逢甲商圈推薦丨人氣冰品丨義式冰淇淋丨手作甜點丨逢甲甜點丨夜市小吃

評分： / 5

/ 5 地址：407台灣台中市西屯區文華路127巷15號( 地圖 )

電話：

營業時間

星期一: 17:00 – 23:00

星期二: 17:00 – 23:00

星期三: 17:00 – 23:00

星期四: 17:00 – 23:00

星期五: 17:00 – 23:30

星期六: 17:00 – 23:30

星期日: 17:00 – 23:30

星期一: 17:00 – 23:00 星期二: 17:00 – 23:00 星期三: 17:00 – 23:00 星期四: 17:00 – 23:00 星期五: 17:00 – 23:30 星期六: 17:00 – 23:30 星期日: 17:00 – 23:30 官網：FrozenHeart凍心炸冰淇淋

臉書：FrozenHeart凍心炸冰淇淋-台中逢甲店

ＩＧ：FrozenHeart凍心炸冰淇淋-台中逢甲店

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

滿額贈活動

即日起只要消費滿＄200元（折扣後），並google評論，即贈送可愛提袋

（活動如有更動，請以店家為主）

限時聖誕活動

店內消費滿＄150即可獲得刮刮卡乙張，外送消費滿＄200即可獲得刮刮卡乙張

（活動如有更動，請以店家為主）

炸冰淇淋菜單

（菜單內容、價格如有更動，請以店家為主）

手工義式冰淇淋杯菜單

（菜單內容、價格如有更動，請以店家為主）

凍心逢甲店位置

店家位在逢甲大腸包小腸那條街上，最尾端的轉角，就會看到了

攤位不大，但是主視覺的藍色很是顯眼

凍心的炸冰是使用紐西蘭天然乳源，搭配低糖配方製成手工冰淇淋，外面包著鮮奶吐司，用乾淨的油大火油炸至兩面金黃

起鍋後徹底吸油，這時候吐司吃起來就會很酥～

每一種口味的外型也都不一樣喔～超可愛～

百香芒果優格＄70

濃濃芒果味，尾韻還有百香的微酸，好吃！甜度算偏高一點

提拉米蘇＄70

店家以正統義式提拉米蘇醬料來調配，還原度很高，甜度不太高，吃完很清爽

蘋香藍莓＄70

這是我最喜歡的口味之一，滿嘴藍莓香外，還會有蘋果的香氣浮出，很有層次感，甜度剛剛好，整顆吃完很清爽

春天開心果＄100

義大利西西里島特有的春天純綠開心果，每年產量有限，因此取得不易大部分都供給義大利本島，其他國家則是要排隊抽籤抽到才能購買原料，每一口都是濃郁的開心果香氣，好吃！趕緊約愛吃冰的朋友一起來嚐鮮吧！

一起看看影片吧！

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