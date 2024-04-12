喜歡吃日料的你有福啦！位在台南北區三老爺宮旁新開了一間『 旬悅日本料理 』，這次跟朋友點了丼飯、燒物、蒸物、先付..等，一大桌完全不踩雷，其中丼飯竟然能自選二種喜歡的海鮮，在吧台可以看到師傅的炙燒過程，海鮮炙燒過後多了一層鮮甜，食材新鮮好好吃！第一次吃到鱈魚肝洋蔥，沒有腥味外還入口即化，最為驚豔的是鮮魚味增湯，裡面有大塊的魚塊，喝完一整碗超滿足，喜歡吃日料的你收藏起來，準備出發！

旬悦日本料理 店家資訊

旬悦日本料理（三老爺宮旁）-北區必吃日本料理|新鮮生魚片|人氣日式料理|道地日料推薦|人氣壽司|生魚片丼飯

評分： / 5

/ 5 地址：704台灣台南市北區裕民街71號三老爺宮旁( 地圖 )

電話：06 223 9055

營業時間

星期一: 休息



星期二: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:30



星期三: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:30



星期四: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:30



星期五: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:30



星期六: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:30



星期日: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:30

星期一: 休息 星期二: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:30 星期三: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:30 星期四: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:30 星期五: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:30 星期六: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:30 星期日: 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:30 FB、IG

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

備註：無服務費、現金付款

完整菜單

綜合丼飯、握壽司等新鮮食材，會因為季節不同而有所更動喔！

菜單上有紅色圈圈的都是必點品項喔！

店內環境

店家位置在巷弄內，如開車或是騎機車前往，都需要停好車後再徒步前往喔！

店內位置不多，都屬於吧台座位

在吧台還可以近距離看到師傅製作料理的過程

座位後方有茶水區，可以自取

茶水供應溫熱的無糖麥茶，喝得到麥香，順口好喝！我跟朋友默默地裝了好幾杯，超級解膩跟解渴

其實看到菜單上滿滿的品項，真的有點選擇障礙，直接盲點一桌，超級澎湃

鮮魚味噌湯

用湯匙一挖，有鮭魚頭的鮭魚肉、脆軟骨還有吃到小小魚卵做成的肉丸子，我跟朋友一人一碗，每一碗湯都有不同的驚喜，味噌湯不會鹹，鮮甜還帶點回甘，這個我可以喝兩碗

鮮蝦茶碗蒸

充滿鮮味的茶碗蒸，入口即化的蒸蛋，裡面滿滿的海鮮料，鮮度很不錯

鱈魚肝洋蔥

吃起來的口感帶有一點Ｑ感的豆腐，入口即化，搭配和風醬、洋蔥調味涼拌，吃起來完全沒有腥味 ，還很清爽！

炙燒雙響丼

雙響丼可以選擇兩種自己喜歡的海鮮，我選擇了紅蝦跟比目魚紅蝦跟比目鰭，光是紅蝦就有三隻，紅蝦保留半熟狀態，咬下去Q彈脆口，蝦頭有蝦膏一定要吃，炙燒過的比目魚鰭，帶點油脂的奶香，整片配上醋飯一起吃不會過油，吃3塊以上也不會覺得膩，丼飯的醋飯真的大推！超！好！吃！

炙燒綜合丼

如果想吃海鮮種類多一點，很推薦點綜合丼，炙燒過後的海鮮，各個鮮味提升，再配上醋飯，整碗吃完都不會膩

而且，如果你點炙燒類的丼飯，會在吧台上看到炙燒秀喔！

炙燒玉子牛排丼

除了海鮮，這邊也有炙燒牛排的丼飯，吃之前需要把半熟蛋弄破後，牛排、飯沾上蛋液一起吃，肉超嫩，好吃！

梅花豬排

這道請必點！因為真的很好吃～

選用排骨的部位恰到好處，不會太肥也不會太瘦剛剛好，烤的火候也很厲害，搭上特製不會甜膩的蜜汁醬和白芝麻，帶骨的部分烤的恰恰，用手直接啃非常香、超好吃，好適合下酒

烤鮭魚下巴

愛吃鮭魚的你，絕對不能錯過這個，充滿油質的鮭魚下巴，超鮮，完全沒腥味，一不小心整盤被我嗑完

時令節瓜

還帶點厚度，沾點椒鹽粉一口咬下，節瓜的甜和水份整個爆出來，簡單又美味

江戶前玉子燒

飯後還有蛋糕跟水果，蛋糕吃起來，口感鬆軟的像舒芙蕾，不死甜好好吃，水果也好甜，整個吃完好滿足，一問之下才知道，這個竟然不是蛋糕，而是『江戶前玉子燒』，裡面不含麵粉 是用日本山藥跟蝦漿去製作的，超特別！

推薦給愛吃日料的你，下次有來台南，可已預約來吃看看喔！

一起看看影片吧！

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