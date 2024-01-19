Haier海爾智慧洗地機W3 |最輕型洗地機推薦，同時吸拖還能自動清洗，加上獨創滾刷設計讓毛髮不纏繞，有小孩、毛孩家庭必備清潔神器！

最後更新時間 2024-01-18

又要顧小孩又要工作的艾薇，每天都只能趁小孩睡了才能做家務，為了更快解決瑣碎的家事讓我們不得不尋找合適的清潔機器，因此買了「Haier海爾智慧洗地機W3」綽號小仙女，讓我清潔吸拖就像放風箏，打掃變得輕鬆又快速，就跟有神仙教母一般幸福。小仙女機身只有3公斤重，是市面最輕洗地機，一推就能同時吸拖，還不用像拖把一樣換水擰布，以及2mm貼邊設計、獨特滾輪設計，雙重防毛髮纏繞和清潔無死角，洗地機吸拖完後還能自動清潔，真的很適合我們有寵物又有小孩的家庭。

洗地機推薦｜Haier海爾智慧洗地機W3

洗地機推薦這樣選！身為懶人一族的艾薇，家裡早有吸塵器和掃地機器人，但女兒自主進食後家裡地板三不五時都油膩膩的，每次都要跪在地上用清潔劑擦乾淨，搞得我都快直不起腰了，好在碰到了小仙女，簡直省下我不少清潔時間，還拯救了我的水桶腰，讓我免再彎腰擦地，甚至不用搬水桶、擰拖把擰抹布，真的好幸福！

有需要用洗地機嗎？什麼人用洗地機最適合？

艾薇家裡有吸塵器和掃地機器人，但吸塵器只能針對向動物毛髮、頭髮、屑屑等乾的垃圾，掃地機器人比吸塵器多了濕拖的功能，可是需要不時的清潔濕布，讓我還是覺得手要一直摸髒水很麻煩。要我說洗地機推薦適合給什麼族群？我覺得家裡有小小孩或寵物就很OK，結合吸地和拖地的功能，同時加專用地板清潔液又能去除油膩、寵物便溺的異味，對我來說真的節省不少我清潔的時間，但洗地機當然也有一些缺點，就像無法完全深入床底、無法完全解放雙手，但我覺得搭配上不同的清潔工具，清潔度加乘不少！

Haier海爾智慧洗地機W3｜開箱實測，打掃起來輕鬆像仙女

洗地機推薦品牌眾多，為什麼選擇「Haier海爾洗地機」，主要看在這台海爾智慧洗地機W3是市面上最輕量型的洗地機，就算裝滿水我也可以一手抱著女兒，一手洗拖地又能輕鬆拿起來！而且海爾智慧洗地機外型很有質感，純白清新風格擺在家裡也能是個裝飾品，不會太過突兀！

海爾洗地機還是無線機身，不會被電線給受限著，而且可以單獨站立，還洗地到一半突然立起來就能自動停機，對有小孩的我來說，都能立即停下手邊工作，用乾淨的手抱她或照顧她！

本以為洗地機跟吸塵器一樣，需要用自己的力量去推拉，沒想到他獨創滾刷加壓洗地設計，有往前的助力 ，我完全不用出力打掃，真的是太讓我驚艷了！在洗地的過程機器運轉聲音和吸塵器差不多，女兒每天在午覺，我在客廳洗地從沒把她吵醒過，我覺得很讚～

機身有直覺式的燈號顯示，強力模式、自清潔模式、滾刷故障、污水桶滿四種狀態，一目了然且操作簡單，就算給長輩使用也不用擔心。而且洗地力度可以一鍵切換強力、普通模式，清潔上超方便。

小仙女前面是清水桶，後面是污水桶，兩個管道是分流設計，可以保持用洗地的水都是乾淨的，不怕重複越拖越髒～

加水和倒污水的安裝很簡單，只要向下扣就能取出！而且在清水桶內加入清水，就會自動產生銀離子，可以在清潔過程達到除菌效果，很適合家裡有口慾期小孩的家庭，就怕不小心把地板的細菌給吃下肚！此外，再另外添加隨機附贈的地板清潔液，讓清潔效果更好，還能帶出滿是清香，我超愛拖完後家裡的味道。

小仙女W3吸力蠻強的，有15000Pa的最強吸力，吸拖過程相當乾淨！

甯寶吃麵包掉的麵包屑屑，還有頭髮、翻倒的鮮奶等，我用普通模式就可以打掃的很乾淨了，但像卡得比較深或像米飯等有黏性的髒污，用強力模式來回幾次，其實也可以清除掉。

此外像是家裡有養寵物的我們，寵物毛比較輕，用吸塵器有時還會飄得到處都是，但海爾洗地機多了濕拖的效果，讓毛髮會黏附在上面，清理的效果我覺得比吸塵器還好。

用完小仙女W3評價，我真心很滿意，甯寶自主吃飯每次地板都會一堆飯菜，雖然狗狗會偷吃，但地板還是會油膩膩，用小仙女W3吸拖完地板後，完全不會油油和黏黏的，清潔效果真的是100分，現在甯寶怎麼吃飯我都不在意了，因為我有了這隻最佳神器XD

小仙女W3在吸頭的地方還有2mm極致貼邊的設計，可以完美貼合邊角處，像我櫃體或牆角，清潔比較沒什麼死角，髒東西都可以被清的蠻乾淨的。

海爾洗地機，有後向給風的設計，拖過去後地板比較乾爽，用在木地板上也比較不擔心會有受潮的問題，而且一下子就乾燥，小朋友玩耍也比較不怕摔倒，不然以前我用拖把都要用風扇吹半天，還要控制女兒在不能在地板玩，超級累人的～

吸拖完後的污水桶真的超級髒，可以看到髒污和頭髮全部都在裡面，倒出來都是黑色的污水，超級胎哥的～

污水桶上面有可水洗的HEPA濾網，可以過濾打掃中產生的廢氣，而且小仙女W3配備清洗污水桶有專用的清潔棒，可以深入孔洞，不怕髒汙卡在裡面！

使用完不用像拖把一樣需要擰水清洗，只需要放回專用的充電座上，按把手頂部的自動清潔按鈕，海爾洗地機就能自動清潔吸拖地板的滾刷及機身內部管道，而且清潔過程的用水會自動添加銀離子，讓清潔效果更好。自動清潔時需放在充電座上，且充電座需要在插電的狀態哦～

在自動清潔過程滾刷會正反來回的轉動，讓纏繞在滾刷上面的毛髮可以輕易取下來。

底下的滾刷也要晾乾，拆卸上很方便，只要扣旁邊的卡榫，轉動彈出的卡楯後就能拔出來，假如上面還有纏繞些許頭髮，清潔刷頭的底部有倒勾設計，可以輕鬆把頑固的毛髮刮除下來～

Haier海爾最輕型智慧洗地機W3｜使用心得分享｜優缺點一次說

自從有了Haier海爾最輕型智慧洗地機W3，要我天天拖地都可以，不用在那邊來回換水、擰布，可以輕鬆的把家裡地板拖得一乾二凈，真的是超幸福的一件事。

那我就來說說海爾智慧洗地機W3的優缺點，讓想要購入洗地機的你們可以參考

洗地機優點：

可以把吸地和拖地一次搞定，方便又省事 機身無線設計，輕巧好拿且可單獨站立 直覺式按鈕簡單易操作 滾刷2mm貼邊、加壓洗地設計，讓清潔效果更佳 有往前助力，推拉過程不費力 可自動清潔，加上雙重防毛髮纏繞設計，後續清理也輕鬆

洗地機缺點：

雖然是無線設計，但無法解放雙手，還是要人去操作 機身有角度限制，不可能超過150度，像是床底就無法清潔到

盒子裡面主機分為兩段，只需要安裝上去就可以，高度約有110公分，還會有地板清潔劑、電源線、清潔刷、充電座。

海爾洗地機充電約要4.5~5小時左右，充飽電後可用30分鐘，雖然時間不是特別長，但還是能把家裡每一處通通拖乾淨。

Haier海爾最輕型智慧洗地機W3｜哪裡買

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