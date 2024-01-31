靠近西屯路與環中路路口，有新開的茶飲店耶！

店名是觀金茶道，我來瞧瞧，他們有什麼推薦的吧

店招很特別，黑色的書法字體，在白底的襯托下，更是明顯。

取名茶道，一定是對自家的茶很有信心！

位於西屯路與環中路口附近，門口可以停車，蠻方便的。

菜單就在櫃台，可以清楚的看到品項。

開放的空間，可以看到店員製作茶飲的過程

菜單上有特別列出養生茶飲，這我倒是很有興趣，誰說手搖飲就是茶飲，許多養生的食材本身也是可以拿來搭配的。

而且店家告知，他們都是用100%新鮮水果以及在地種植頂級台灣高山茶葉，使用低糖配方來製作飲品，

主推的特色就是醇厚的茶香與新鮮水果的組合，有別於單純的茶飲，令人印象深刻！

紅糖枸杞薑棗茶

紅糖、桂圓、枸杞、紅棗，搭配薑汁熬煮，現在剛好寒流來襲，熱熱的喝上一杯，身體都暖了起來，當然想喝冰的也可以啦。

原本以為用了薑汁，會有辛辣味，但是加在飲品內的養生材料，淡化了薑汁的辛辣，只有微微的口感，所以不會刺激也很順口，

枸杞、紅棗本身對身體也有許多助益，多喝養生

芝芝草莓波波

看到草莓就知道，這乃是季節限定飲品。

用綠茶為基底，搭配草莓醬調和，並且加入Q彈有嚼勁的寒天波波，最上層鋪上奶蓋，然後草莓切片放在最頂端。

這一杯，根本不是茶飲，像藝術品一樣。

從底層的寒天波波，中間茶湯與草莓醬的混合呈現透著光的紅色，最上面奶泡與茶湯接觸界面，緩緩的暈開下沉，好像欣賞一幅水墨畫。

冰糖雪梨桂圓紅棗銀耳露

如果提到養身飲品，很多人馬上會聯想到銀耳，因為它的好處實在太多了！

銀耳本身具有豐富的植物膠質、維生素、礦物質和銀耳多醣體，

功效有美容養生、溫潤養生、提昇保護力、維持消化道健康等等，店家還加入雪梨下去熬煮，

不用化學調味，就帶有天然的甜味了。

看著杯子裡面滿滿的料，連孩子都想喝了

玫瑰山楂纖體茶

用玫瑰花、洛神、甘草、山楂、蜜棗、荷葉等排解特性的材料，用水熬煮，再加入冰糖調味，

對於排解水分或是消化系統內的油脂，有很大幫助喔，

而且酸酸甜甜的口感，不論冰飲或熱飲，都好喝

桂花紅烏龍+奶蓋

我對於紅烏龍很有興趣，經詢問之後，原來店家這款茶飲的特色，原本比較濃厚的烏龍，竟然會有紅茶的風味，

這真的太叫人驚艷了！因為這紅茶的喉韻，所以烏龍的氣味也不會那麼的厚重，

再加上奶蓋，上面灑上烘乾的桂花帶出來的香氣，這般層次，真的叫人回味無窮

鐵觀音奶茶+奶蓋+寒天波波

因為鐵觀音屬於重烘焙的茶葉，調製成奶茶，風味更加醇厚。

這是孩子要喝的，所以還加了奶蓋跟寒天波波，奶蓋下的大理石紋，看起來好漂亮，才調製好，孩子就忍不住要喝了

芒果紅烏龍+寒天波波

我真的是喜歡上紅烏龍了，這雙重的風味，真的叫人回味。

加上芒果的果汁，原本單純的茶飲，喝起來酸酸甜甜的滋味，最後才又呈現茶香的喉韻，

天氣熱的時候，喝一口芒果紅烏龍，再吸一口寒天波波在嘴裡咀嚼，真爽快！

看看店家用寒天波波，每一顆晶瑩飽滿，每一口都可以感受到Q彈，店家在給料的時候，一點都不小氣

嘿嘿，今天我是飲料大富翁

店家資訊：

觀金茶道

官網：https://www.holkee.com/guanjintea

粉絲頁：https://www.facebook.com/guanjintea

營業時間：10：00~21：00

電話：0961-593590

地址：台中市西屯區西屯路三段57-1號



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