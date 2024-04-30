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好食圓滿調理包，加熱就可以立即享用！真材實料，份量十足，無化學添加，吃的飽飽，吃的安心^^

2024-04-30 04:31:00 Miyagi 人氣：106
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窩客好文

Miyagi

發表篇數：89篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：好圓食滿
place台北市松山區南京東路五段59巷15號
作者本次評價：
4.65
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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好食圓滿調理包，加熱就可以立即享用！真材實料，份量十足，無化

晚餐時刻，應該是我們家女主人最頭大的時候吧... ...好食圓滿調理包，加熱就可以立即享用！真材實料，份量十足，無化

我從事業務工作，晚上不見得能夠準時回家吃晚飯，

翔翔已經是八年級，永永六年級，下了課都是直奔安親班，也沒能回家吃晚餐。

所以準備晚餐這件事真的很傷腦筋，煮了所有人的菜，有可能我們晚回家的父子三人，都已經先在外面吃過了，回家也吃不下了。

有的時候，在外面沒吃飽，或是回到家又餓了，可是因為今天知道我們要晚回家，沒有多準備我們三人的份量。

而且真的回家肚子餓的時候，通常都是煮泡麵打發，這樣也不是長久之計，對身體也不好。

所以囉，趕快上網找解方！！！

 

好食圓滿調理包，加熱就可以立即享用！真材實料，份量十足，無化

 

好食圓滿調理包，加熱就可以立即享用！真材實料，份量十足，無化

 

好食圓滿調理包，加熱就可以立即享用！真材實料，份量十足，無化

將將將...

竟然有這種好物，真的是相見恨晚啊好食圓滿調理包，加熱就可以立即享用！真材實料，份量十足，無化

好食圓滿調理包經典系列

老饕鮮蔬清燉牛肉麵(820g)

極品雙寶紅燒半肉半肚牛肉麵(840g)

麻辣鴨血豆腐＋手工褲帶麵禮盒

好食圓滿調理包，加熱就可以立即享用！真材實料，份量十足，無化

為什麼會選擇好食圓滿呢？

首先，它是常溫保存，省去了退冰的麻煩，也不會有買一堆冷凍食品塞在冰箱，最後找不到的狀況。

再來，料理方式簡單，可以直接烹調、隔水加熱，也可以用電鍋蒸煮。

還有就是標榜大肉塊、濃湯頭、關廟麵，還有在地食材。

針對食安的把關也是很嚴謹，食材的選擇和烹煮都很在意，連辣椒都是自己炒製，天然無化學添加。

剛好孩子也下課回家了，那就直接開箱嚐鮮囉好食圓滿調理包，加熱就可以立即享用！真材實料，份量十足，無化

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先來開箱老饕鮮蔬清燉牛肉麵(820g)，打開外盒包裝，裡面就是一包調理包，一份關廟麵，一包老客家酸菜，一包麻香辣醬。

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把水煮滾了，先來煮關廟麵

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很快就煮好了，大概五分鐘，先把麵撈起來

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打開調理包倒進鍋裡，料真的不少耶，

用牛骨、肉排、多種蔬菜精華慢火熬製的高湯，看起來一點都不油膩，

而且裡面的牛腱、胡蘿蔔、白蘿蔔這些固形物也都完整無虞，份量也很多，跟市售有些調理包都是細碎的食材很不一樣呢。

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調理包煮好啦，把料跟湯盛到碗公裡面，都快滿出來了，還有一些湯沒倒進去呢，份量真的不少

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將酸菜跟麻香辣醬也加進去，那辣醬聞著就好香

 

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雖然包裝是一人份，但是我覺得這一份夠翔翔跟永永兩個人吃呢。

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孩子真的餓了，二話不說就開吃

看他一口接一口的吃，真滿足。

我也趕快分食，免得我都不知道什麼滋味。

這清燉的湯頭真的鮮甜，應該是有加了蔬菜熬煮的關係，喝起來很順口，味道也不重。

酸菜也不會死鹹，我覺得很適合跟麵條一起吃。

麻香辣醬太棒了，我後悔全部加進去，我應該用小碟子裝起來，這辣醬用來乾拌麵也一定很好吃

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牛腱已經燉的軟嫩，翔翔目前做牙齒矯正，也不怕肉太硬不好咬

 

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看哥哥吃的那麼開心，

永永馬上就指定要吃麻辣鴨血豆腐＋手工褲帶麵

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翔翔果然有哥哥的風範，

鍋子先幫弟弟煮手工褲帶麵，麻辣鴨血豆腐就用電鍋蒸。

這樣學起來，以後就不怕餓肚子了

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一樣等水滾了，把手工褲帶麵放進去煮個五分鐘

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麵煮好了趕快撈到碗公裡

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電鍋也跳起來了，打開看看裡面好料加熱夠了沒好食圓滿調理包，加熱就可以立即享用！真材實料，份量十足，無化

 

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調理包都還沒倒完，就已經要滿出來了好食圓滿調理包，加熱就可以立即享用！真材實料，份量十足，無化

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這個重點要挖出來，哈哈，這樣才夠味

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這非基改的嫩豆腐，感覺把湯汁都給吸進去了

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軟嫩的鴨血，筷子一挾就抖啊抖的，光看就口水直流好食圓滿調理包，加熱就可以立即享用！真材實料，份量十足，無化

手工褲帶麵雖然寬度比較寬，但是吃起來卻是口感Ｑ彈，一吃就愛上了

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永永趕緊搶過來，大喊這是我要吃的耶好食圓滿調理包，加熱就可以立即享用！真材實料，份量十足，無化

這小子都喜歡吃重口味的，

其實這湯汁還真的不辣，雖然辛香味十足，但是不會死鹹，也不會辣嘴唇，直接喝湯也不會嗆，不過會流汗就是了好食圓滿調理包，加熱就可以立即享用！真材實料，份量十足，無化

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還有這一味極品雙寶紅燒半肉半肚牛肉麵(840g)

這次來用隔水加熱的方式，順便也提醒龍虎兄弟，如果要自己透過隔水加熱的方式，要注意什麼地方

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煮好之後，先把調理包的內容物給倒出來

天啊，好多料！好食圓滿調理包，加熱就可以立即享用！真材實料，份量十足，無化

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這紅燒半肉半肚的調理包實在太多料，所以麵條我就不敢全部放進去

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光看牛肚跟牛腱的份量，這一碗我一個人也吃不完

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首席試吃員又來了，翔翔說要嚐嚐看這紅燒的湯頭跟先前吃的清燉有什麼不同...

喂…，這是我要吃的捏好食圓滿調理包，加熱就可以立即享用！真材實料，份量十足，無化

被抽稅之後，終於輪到我吃了，

我覺得紅燒的湯頭比較重口味（廢話好食圓滿調理包，加熱就可以立即享用！真材實料，份量十足，無化

牛肚真的要好好稱讚，原本以為會吃到軟爛的口感，沒想到還是那麼Q，而且吸足了湯汁，真叫人驚艷

 

今天真的算是撿到寶了好食圓滿調理包，加熱就可以立即享用！真材實料，份量十足，無化

原本只是想說找個取代泡麵的方案，

沒想到是這麼完美的解方！！！

除了省卻買菜、洗菜、切菜、退冰這些繁瑣的準備工作，

而且烹調過程簡單，連孩子都可以輕鬆上手。好食圓滿調理包，加熱就可以立即享用！真材實料，份量十足，無化

還有，好食圓滿的調理包真的份量不少，

加點配料，搞不好做成小火鍋都可以呢，然後麻香辣醬再拿來乾拌麵，一定很棒！

 

 

商家資訊：

好食圓滿

官網：https://www.food.shop/

 

 

 

 

文章標籤
miyagi 美食 親子 好食圓滿 麻辣 鴨血 豆腐 清燉 紅燒 調理包 牛肚 牛腱 關廟麵 料理包
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