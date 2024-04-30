晚餐時刻，應該是我們家女主人最頭大的時候吧... ...

我從事業務工作，晚上不見得能夠準時回家吃晚飯，

翔翔已經是八年級，永永六年級，下了課都是直奔安親班，也沒能回家吃晚餐。

所以準備晚餐這件事真的很傷腦筋，煮了所有人的菜，有可能我們晚回家的父子三人，都已經先在外面吃過了，回家也吃不下了。

有的時候，在外面沒吃飽，或是回到家又餓了，可是因為今天知道我們要晚回家，沒有多準備我們三人的份量。

而且真的回家肚子餓的時候，通常都是煮泡麵打發，這樣也不是長久之計，對身體也不好。

所以囉，趕快上網找解方！！！

將將將...

竟然有這種好物，真的是相見恨晚啊

好食圓滿調理包經典系列

老饕鮮蔬清燉牛肉麵(820g)

極品雙寶紅燒半肉半肚牛肉麵(840g)

麻辣鴨血豆腐＋手工褲帶麵禮盒

為什麼會選擇好食圓滿呢？

首先，它是常溫保存，省去了退冰的麻煩，也不會有買一堆冷凍食品塞在冰箱，最後找不到的狀況。

再來，料理方式簡單，可以直接烹調、隔水加熱，也可以用電鍋蒸煮。

還有就是標榜大肉塊、濃湯頭、關廟麵，還有在地食材。

針對食安的把關也是很嚴謹，食材的選擇和烹煮都很在意，連辣椒都是自己炒製，天然無化學添加。

剛好孩子也下課回家了，那就直接開箱嚐鮮囉

先來開箱老饕鮮蔬清燉牛肉麵(820g)，打開外盒包裝，裡面就是一包調理包，一份關廟麵，一包老客家酸菜，一包麻香辣醬。

把水煮滾了，先來煮關廟麵

很快就煮好了，大概五分鐘，先把麵撈起來

打開調理包倒進鍋裡，料真的不少耶，

用牛骨、肉排、多種蔬菜精華慢火熬製的高湯，看起來一點都不油膩，

而且裡面的牛腱、胡蘿蔔、白蘿蔔這些固形物也都完整無虞，份量也很多，跟市售有些調理包都是細碎的食材很不一樣呢。

調理包煮好啦，把料跟湯盛到碗公裡面，都快滿出來了，還有一些湯沒倒進去呢，份量真的不少

將酸菜跟麻香辣醬也加進去，那辣醬聞著就好香

雖然包裝是一人份，但是我覺得這一份夠翔翔跟永永兩個人吃呢。

孩子真的餓了，二話不說就開吃

看他一口接一口的吃，真滿足。

我也趕快分食，免得我都不知道什麼滋味。

這清燉的湯頭真的鮮甜，應該是有加了蔬菜熬煮的關係，喝起來很順口，味道也不重。

酸菜也不會死鹹，我覺得很適合跟麵條一起吃。

麻香辣醬太棒了，我後悔全部加進去，我應該用小碟子裝起來，這辣醬用來乾拌麵也一定很好吃

牛腱已經燉的軟嫩，翔翔目前做牙齒矯正，也不怕肉太硬不好咬

看哥哥吃的那麼開心，

永永馬上就指定要吃麻辣鴨血豆腐＋手工褲帶麵

翔翔果然有哥哥的風範，

鍋子先幫弟弟煮手工褲帶麵，麻辣鴨血豆腐就用電鍋蒸。

這樣學起來，以後就不怕餓肚子了

一樣等水滾了，把手工褲帶麵放進去煮個五分鐘

麵煮好了趕快撈到碗公裡

電鍋也跳起來了，打開看看裡面好料加熱夠了沒

調理包都還沒倒完，就已經要滿出來了

這個重點要挖出來，哈哈，這樣才夠味

這非基改的嫩豆腐，感覺把湯汁都給吸進去了

軟嫩的鴨血，筷子一挾就抖啊抖的，光看就口水直流

手工褲帶麵雖然寬度比較寬，但是吃起來卻是口感Ｑ彈，一吃就愛上了

永永趕緊搶過來，大喊這是我要吃的耶

這小子都喜歡吃重口味的，

其實這湯汁還真的不辣，雖然辛香味十足，但是不會死鹹，也不會辣嘴唇，直接喝湯也不會嗆，不過會流汗就是了

還有這一味極品雙寶紅燒半肉半肚牛肉麵(840g)，

這次來用隔水加熱的方式，順便也提醒龍虎兄弟，如果要自己透過隔水加熱的方式，要注意什麼地方

煮好之後，先把調理包的內容物給倒出來

天啊，好多料！

這紅燒半肉半肚的調理包實在太多料，所以麵條我就不敢全部放進去

光看牛肚跟牛腱的份量，這一碗我一個人也吃不完

首席試吃員又來了，翔翔說要嚐嚐看這紅燒的湯頭跟先前吃的清燉有什麼不同...

喂…，這是我要吃的捏

被抽稅之後，終於輪到我吃了，

我覺得紅燒的湯頭比較重口味（廢話

牛肚真的要好好稱讚，原本以為會吃到軟爛的口感，沒想到還是那麼Q，而且吸足了湯汁，真叫人驚艷

今天真的算是撿到寶了

原本只是想說找個取代泡麵的方案，

沒想到是這麼完美的解方！！！

除了省卻買菜、洗菜、切菜、退冰這些繁瑣的準備工作，

而且烹調過程簡單，連孩子都可以輕鬆上手。

還有，好食圓滿的調理包真的份量不少，

加點配料，搞不好做成小火鍋都可以呢，然後麻香辣醬再拿來乾拌麵，一定很棒！

商家資訊：

好食圓滿

官網：https://www.food.shop/