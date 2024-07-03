最近天氣又比較悶熱，想著好一陣子沒有帶媽媽去外食打打牙祭了，

來選個比較清爽，又比較少烹調的餐點好了。

上網找了一下，發現過去曾帶媽媽去過，而且讚不絕口的大漁迴轉壽司，最近推出新的活動跟菜色，就決定是你了

在餐廳旁的停車場停好車之後，

走到氣派的門面，

好像走進什麼大戶人家一般。

入口處門邊還擺著矮榻跟紅傘，好像日本在吃和果子的座位區喔，

候位的時候可以在那邊稍作休息。

進門後看到座位區非常的寬敞，

天花板還是一個像船的骨架造型，

讓我想起日本料理的女將常常端上桌用大船盛裝的刺身大盛！

包廂空間也很寬闊，可以容納不少人。

連櫃台邊的等候區，也是很特別的造型，差點要生火煮水呢

入座之後，看到這個期間的活動DM！！！

除了黑鮪魚季滿滿的黑鮪魚料理之外，

還有旬夏夢幻逸品，看起來一道一道像是藝術品一樣呢。

座位區有平板介紹活動跟菜色，可以直接從上面點菜。

另一旁的小櫃子裡。是放置玄米茶包跟筷子的地方

先沖杯熱茶休息一下，等上菜囉

魚繪壽司

也太可愛，

師傅特別用透抽切片組合成一尾魚的模樣，實在捨不得把它給吃掉。

搭配生魚片的沾醬跟漬物，除了壽司醬油跟紅薑片之外，還有師傅特製的金桔沾醬。

把透抽切片沾一點金桔沾醬來吃，除了透抽原本的Q彈之外，那酸甜的滋味也讓口感更上一層樓，看媽媽吃得多開心。

頂級白身魚薄切飛碟盤

我上看下看左看右看，

今天魚種選用的是海鱺，光是研究師父的刀工，就叫人佩服

還有特製的沾醬，是加了金桔，帶有一點酸甜。

另外還準備了紅蘿蔔泥跟切細的蔥段，更能體驗不同的口感。

鰻魚胭脂蝦雙味丼

有別於一般的鰻魚飯，

店家用的是醋飯，飯上面再鋪一層海苔片。

裹上麵衣炸過的胭脂蝦，

淋上酸甜的美乃滋，好涮嘴。

胭脂蝦乾杯（干貝）

太豪華了！

表面經過炙燒處理過後，食材本身的鮮甜感覺又更提高一個層次。

干貝上點綴著鮭魚卵，也有提鮮的感覺。

夏夢幻生魚片盛合

這麼大一份，怎麼是一個豐盛了得！

海鱺

鮪魚

鮭魚

加拿大生蠔

花枝細麵、海膽

北海道牡丹蝦

這一大盆超新鮮的！甚至只要一點壽司醬油稍稍提味就整個嘴裡都是那活跳跳的海味啊！！！

黑鮪魚生魚片盛合

黑鮪魚吸引人的地方，就是鮪魚身上不同部位的油脂多寡與分佈，帶來不同的口感與味覺感受

看看這大腹肉的油花

媽媽說一咬下去，感覺到整個油脂在嘴裡化開，好像融化一樣

黑鮪魚五彩丼

黑鮪魚炙燒、黑鮪魚肉泥、海膽、花枝細麵、鮭魚卵鋪滿在碗裡，光看了就覺得滿足！

還好今天我們是分食，不然真的會飽到不行

黑鮪魚松露鐵板燒

一端上桌就聞到松露濃郁的香氣，

鮪魚肉軟嫩可口，每一口都吸收了松露的香氣在裡面，

真覺得我是世界上最幸福的人啊

黑鮪魚饗宴劇場

握壽司跟生魚片雖然都是可以吃到不同部位的鮪魚肉，

但是加上醋飯之後，當然增加了飽和感。

不過醋飯本身的甜味，對魚肉也有不同的催化作用，

所以搭配在握壽司上的松露、蔥花、蘿蔔泥，就更險得重要

吃著炙燒黑鮪魚握壽司的媽媽，那滿足的樣子，身為兒子的我也感受到她的開心

黑鮪魚海藻沙拉

除了日式料理之外，師傅這一道韓式料理的作法，清爽開胃又好吃。

用韓式辣醬加上香麻油下去拌，雖然有小小的辣，但是會讓人一口接一口

或許你想嘗試黑鮪魚之外的選擇，

菜單上有大漁特別推薦的生魚片盛合，還有板前長推薦的握壽司盛合

板前長推薦握壽司盛合

這七貫握壽司，可以看出這家店所選用的食材與師傅的手藝。

有星饅、鮮干貝、胭脂蝦、鮭魚卵、海膽、白肉魚、鮭魚等七樣。

星饅

鮮干貝

胭脂蝦

鮭魚卵

海膽

白肉魚

這一貫白肉魚握壽司，真的證明了我上面所說，也真的佩服師傅的手藝，

就是海鱺上面點了柚子胡椒，讓整個魚肉的鮮甜，更上一層樓，

與先前所吃海鱺生魚片又是大大的不同，要給個讚

鮭魚

吃完真的讓人意猶未盡啊

喜歡吃日式料理的朋友，不用等季節，這一套是常駐菜單裡的推薦，一定要來喔

商家資訊：

大漁迴轉壽司-大墩南（總本店）

粉絲頁：https://www.facebook.com/daumaguro.01

電話：04-24719188

營業時間：11：00~14：00、17：00~20：00

地址：台中市南屯區文心南二路1號