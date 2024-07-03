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大漁迴轉壽司-大墩南（總本店），黑鮪魚季加上旬夏夢幻逸品，新鮮海味的堅持， 黑鮪魚、白魚、鰻魚、干貝、胭脂蝦、生魚片，高檔食材創意料理

2024-07-03 23:26:00 Miyagi 人氣：103
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窩客好文

Miyagi

發表篇數：93篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

大漁迴轉壽司3.0版的新型態迴轉壽司店
phone04-24716668
place台中市南屯區
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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大漁迴轉壽司-大墩南（總本店），黑鮪魚季加上旬夏夢幻逸品，新

最近天氣又比較悶熱，想著好一陣子沒有帶媽媽去外食打打牙祭了，

來選個比較清爽，又比較少烹調的餐點好了。

上網找了一下，發現過去曾帶媽媽去過，而且讚不絕口的大漁迴轉壽司，最近推出新的活動跟菜色，就決定是你了大漁迴轉壽司-大墩南（總本店），黑鮪魚季加上旬夏夢幻逸品，新

大漁迴轉壽司-大墩南（總本店），黑鮪魚季加上旬夏夢幻逸品，新

在餐廳旁的停車場停好車之後，

走到氣派的門面，

好像走進什麼大戶人家一般。

 

大漁迴轉壽司-大墩南（總本店），黑鮪魚季加上旬夏夢幻逸品，新

入口處門邊還擺著矮榻跟紅傘，好像日本在吃和果子的座位區喔，

候位的時候可以在那邊稍作休息。

大漁迴轉壽司-大墩南（總本店），黑鮪魚季加上旬夏夢幻逸品，新

進門後看到座位區非常的寬敞，

天花板還是一個像船的骨架造型，

讓我想起日本料理的女將常常端上桌用大船盛裝的刺身大盛！

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大漁迴轉壽司-大墩南（總本店），黑鮪魚季加上旬夏夢幻逸品，新

包廂空間也很寬闊，可以容納不少人。

連櫃台邊的等候區，也是很特別的造型，差點要生火煮水呢大漁迴轉壽司-大墩南（總本店），黑鮪魚季加上旬夏夢幻逸品，新

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入座之後，看到這個期間的活動DM！！！大漁迴轉壽司-大墩南（總本店），黑鮪魚季加上旬夏夢幻逸品，新

除了黑鮪魚季滿滿的黑鮪魚料理之外，

還有旬夏夢幻逸品，看起來一道一道像是藝術品一樣呢。

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座位區有平板介紹活動跟菜色，可以直接從上面點菜。

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另一旁的小櫃子裡。是放置玄米茶包跟筷子的地方

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先沖杯熱茶休息一下，等上菜囉大漁迴轉壽司-大墩南（總本店），黑鮪魚季加上旬夏夢幻逸品，新

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魚繪壽司

也太可愛，大漁迴轉壽司-大墩南（總本店），黑鮪魚季加上旬夏夢幻逸品，新

師傅特別用透抽切片組合成一尾魚的模樣，實在捨不得把它給吃掉。

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搭配生魚片的沾醬跟漬物，除了壽司醬油跟紅薑片之外，還有師傅特製的金桔沾醬。

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把透抽切片沾一點金桔沾醬來吃，除了透抽原本的Q彈之外，那酸甜的滋味也讓口感更上一層樓，看媽媽吃得多開心。

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頂級白身魚薄切飛碟盤

我上看下看左看右看，

今天魚種選用的是海鱺，光是研究師父的刀工，就叫人佩服大漁迴轉壽司-大墩南（總本店），黑鮪魚季加上旬夏夢幻逸品，新

還有特製的沾醬，是加了金桔，帶有一點酸甜。

另外還準備了紅蘿蔔泥跟切細的蔥段，更能體驗不同的口感。

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鰻魚胭脂蝦雙味丼

有別於一般的鰻魚飯，

店家用的是醋飯，飯上面再鋪一層海苔片。

裹上麵衣炸過的胭脂蝦，

淋上酸甜的美乃滋，好涮嘴。

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胭脂蝦乾杯（干貝）

太豪華了！

表面經過炙燒處理過後，食材本身的鮮甜感覺又更提高一個層次。

干貝上點綴著鮭魚卵，也有提鮮的感覺。

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夏夢幻生魚片盛合

這麼大一份，怎麼是一個豐盛了得！

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海鱺

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鮪魚

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鮭魚

 

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加拿大生蠔

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花枝細麵、海膽

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北海道牡丹蝦

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這一大盆超新鮮的！甚至只要一點壽司醬油稍稍提味就整個嘴裡都是那活跳跳的海味啊！！！

 

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黑鮪魚生魚片盛合

黑鮪魚吸引人的地方，就是鮪魚身上不同部位的油脂多寡與分佈，帶來不同的口感與味覺感受大漁迴轉壽司-大墩南（總本店），黑鮪魚季加上旬夏夢幻逸品，新

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看看這大腹肉的油花

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媽媽說一咬下去，感覺到整個油脂在嘴裡化開，好像融化一樣大漁迴轉壽司-大墩南（總本店），黑鮪魚季加上旬夏夢幻逸品，新

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黑鮪魚五彩丼

黑鮪魚炙燒、黑鮪魚肉泥、海膽、花枝細麵、鮭魚卵鋪滿在碗裡，光看了就覺得滿足！

還好今天我們是分食，不然真的會飽到不行

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黑鮪魚松露鐵板燒

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一端上桌就聞到松露濃郁的香氣，

鮪魚肉軟嫩可口，每一口都吸收了松露的香氣在裡面，

真覺得我是世界上最幸福的人啊大漁迴轉壽司-大墩南（總本店），黑鮪魚季加上旬夏夢幻逸品，新

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黑鮪魚饗宴劇場

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握壽司跟生魚片雖然都是可以吃到不同部位的鮪魚肉，

但是加上醋飯之後，當然增加了飽和感。

不過醋飯本身的甜味，對魚肉也有不同的催化作用，

所以搭配在握壽司上的松露、蔥花、蘿蔔泥，就更險得重要

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吃著炙燒黑鮪魚握壽司的媽媽，那滿足的樣子，身為兒子的我也感受到她的開心大漁迴轉壽司-大墩南（總本店），黑鮪魚季加上旬夏夢幻逸品，新

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黑鮪魚海藻沙拉

除了日式料理之外，師傅這一道韓式料理的作法，清爽開胃又好吃。

用韓式辣醬加上香麻油下去拌，雖然有小小的辣，但是會讓人一口接一口

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或許你想嘗試黑鮪魚之外的選擇，

菜單上有大漁特別推薦的生魚片盛合，還有板前長推薦的握壽司盛合

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板前長推薦握壽司盛合

這七貫握壽司，可以看出這家店所選用的食材與師傅的手藝。

有星饅、鮮干貝、胭脂蝦、鮭魚卵、海膽、白肉魚、鮭魚等七樣。

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星饅

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鮮干貝

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胭脂蝦

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鮭魚卵

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海膽

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白肉魚

這一貫白肉魚握壽司，真的證明了我上面所說，也真的佩服師傅的手藝，

就是海鱺上面點了柚子胡椒，讓整個魚肉的鮮甜，更上一層樓，

與先前所吃海鱺生魚片又是大大的不同，要給個讚大漁迴轉壽司-大墩南（總本店），黑鮪魚季加上旬夏夢幻逸品，新大漁迴轉壽司-大墩南（總本店），黑鮪魚季加上旬夏夢幻逸品，新大漁迴轉壽司-大墩南（總本店），黑鮪魚季加上旬夏夢幻逸品，新

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鮭魚

吃完真的讓人意猶未盡啊大漁迴轉壽司-大墩南（總本店），黑鮪魚季加上旬夏夢幻逸品，新

喜歡吃日式料理的朋友，不用等季節，這一套是常駐菜單裡的推薦，一定要來喔

 

 

 

商家資訊：

大漁迴轉壽司-大墩南（總本店）

粉絲頁：https://www.facebook.com/daumaguro.01

電話：04-24719188

營業時間：11：00~14：00、17：00~20：00

地址：台中市南屯區文心南二路1號


檢視較大的地圖

 

 

 

文章標籤
miyagi 大漁 迴轉壽司 大墩 黑鮪魚 鮪魚 鰻魚 干貝 胭脂蝦 生魚片 日式料理 刺身 松露 星饅 海膽 牡丹蝦 生蠔 海鱺 花枝 香麻油
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