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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵、蛤蜊、風螺三寶再現，各式夢幻料理，還有驚艷的隱藏菜單！

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵、蛤蜊、風螺三寶再現，各式夢幻料理，還有驚艷的隱藏菜單！

2023-12-22 22:36:16 Miyagi 人氣：185
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窩客好文

Miyagi

發表篇數：84篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：猛 海鮮燒烤番屋
phone09-7582-6086
place台中市南屯區大墩十四街360號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

如果可以稱得上台中老饕的話，多數人都會記得之前在高架路下的第一猛海鮮燒烤攤猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

那個曾經以鮮蚵、蛤蜊、風螺三寶聞名台中，

為了找到優質的漁獲而奔走各漁港的第一猛海鮮，回來了！！！

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

這次店名定名為『猛 海鮮燒烤番屋』！

座落在大墩十四街360號，大墩十四街與大福街交叉路口。

牆上大大的『』字，讓人一目了然。

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

進門兩個轉彎，就可以看到忙碌的板前

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

板前，

座位數量不多，想要搶搖滾區看師傅手藝，可得預約

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

包廂還有小空間可以掛外套

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

前菜拼盤

干貝唇很Q彈，而且不會有腥味

小黃瓜很清脆，可是辣度是有的喔，不敢吃辣的要注意猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

蘆筍沙拉

沙拉碗裡可是師傅調過的柚子醬，不會像市售那般的甜，柚子風味十足，不用再沾美乃滋就可以吃到食材的好風味

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

綜合生魚片

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

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尼信

不會像一般所吃的那種死鹹口味，魚卵部位咬下去還很Q呢

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

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鮭魚

不會太油的部位，吃起來還有一種滑順的感覺

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

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旗魚

外層那一圈，還讓我誤以為是炙燒猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

吃起來有一種類似牛肉邊緣筋跟油花類似的口感，好特別

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

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鮪魚

油脂豐富，吃進嘴裡，馬上能感受到那股綿密

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東港海鮮飯湯

南部人口中的家常味菜單，因為工作體力消耗大，所以煮這些豐盛的配料盛在白飯上吃。

今天看這一鍋，不只補足體力，而且會補到頂吧！！！

看那滿滿的鮮蚵、蛤蜊、魚皮、蝦子、魚丸...，海。味。十。足！！！猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

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午仔魚

尚青的午仔魚，慢火烤到表皮焦酥，魚肉夾起來依舊軟嫩，不用滴檸檬汁，鮮味佔滿嘴裡

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

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明太子山藥

濃郁的明太子，表層稍微烤焦，跟山藥搭起來，竟然不會有違和感

店裡師傅燒烤的火侯掌控，不只海鮮，蔬菜類的也是一等一

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揚出豆腐

炸到柴魚的表皮酥脆，但是內容卻還那麼軟嫩，不過千萬小心，會燙猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

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雞腿排

無骨雞腿排烤到表皮焦脆焦脆的，咬下去還有油脂，但是雞肉還是很軟嫩的

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胡椒風螺

當初的三寶之二，這次選用的品項更大顆了！店家自己調味的胡椒，中藥香氣十足，絕對會一口接一口，非常適合配啤酒

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蛤蜊

三寶之三，光看這尺寸。打開之後，肉質一樣飽滿，小心別被湯汁給燙到

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牡蠣烘蛋

不要小看這道菜，嚴選放山雞的雞蛋，沒有腥味。

再加上精選的鮮蚵，濃郁的蛋香再加上飽滿鮮蚵的海味，可以稱得上是海陸雙拼，哈哈

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

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鹹豬肉

吼，為什麼都會那麼讓人驚艷啦！！！

火侯恰到好處，豬皮跟油脂部位焦的剛剛好。重點是，這沾醬也太好吃，原本以為會滿嘴蒜味，竟然沒有，還帶著淡淡的甜！猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

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起司櫛瓜

尺寸適中的櫛瓜，塗了起司去烤，沒想到還有脆脆的口感，起司的濃郁跟櫛瓜的清淡，正好來個中和

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綜合炸物

這一盤好豐盛，有茄子、豆子、秋葵、南瓜、地瓜等蔬菜，還有讓我吃到瞪大雙眼的魚肉！

沒想到魚肉這樣炸過不會太老，還能吃到魚肉本身的甜味

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

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鮮蝦油條

吃到嘴裡，才知道外層包的是油條，這油條也是選過，冷掉都不會變硬

裡層的蝦子，本身甜味就很夠，不用沾醬都好吃

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

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地震魚

這道可是隱藏菜單，不是固定菜色，有這種漁獲我才能有口福

先吃第一口原味，口感真的很特別，同桌朋友還以為是翻車魚。我知道不是，因為除了軟，還是可以吃到魚肉的纖維，真的好嫩

特調的醬也很讚，本以為是豆鼓跟破布子而已，大家都還在猜是什麼樣的組成。鮮嫩的魚肉加上特炒的醬，讓魚肉的鮮甜更上層樓

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

這一道是招待的隱藏版零食？

哈哈哈，讓我賣個關子，大家可以猜猜這是什麼？

猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

鮮魚味噌湯

滿滿的料，誰家的鮭魚味噌會滿滿的料啊猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

鮭魚、蛤蜊、豆腐、海帶，太滿足了猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

猛 海鮮燒烤番屋，目前座位真的有限，想要一飽口福的朋友，記得要先訂位喔猛 海鮮燒烤番屋！傳說中的生猛海鮮料理，在台中市區重現，鮮蚵

 

 

店家資訊

猛 海鮮燒烤番屋

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61552803221123

營業時間：17：00～23：00（週一休息）

電話：0975-826086

地址：台中市南屯區大墩十四街360號


檢視較大的地圖

 

 

 

 

文章標籤

miyagi 第一猛 海鮮 燒烤 鮮蚵 風螺 蛤蜊 午仔魚 台中 美食 招待所 地震魚 飯湯 旗魚 鮮蚵烘蛋 鮭魚 鮪魚 鹹豬肉
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