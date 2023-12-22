如果可以稱得上台中老饕的話，多數人都會記得之前在高架路下的第一猛海鮮燒烤攤

那個曾經以鮮蚵、蛤蜊、風螺三寶聞名台中，

為了找到優質的漁獲而奔走各漁港的第一猛海鮮，回來了！！！

這次店名定名為『猛 海鮮燒烤番屋』！

座落在大墩十四街360號，大墩十四街與大福街交叉路口。

牆上大大的『猛』字，讓人一目了然。

進門兩個轉彎，就可以看到忙碌的板前

板前，

座位數量不多，想要搶搖滾區看師傅手藝，可得預約

包廂還有小空間可以掛外套

前菜拼盤

干貝唇很Q彈，而且不會有腥味

小黃瓜很清脆，可是辣度是有的喔，不敢吃辣的要注意

蘆筍沙拉

沙拉碗裡可是師傅調過的柚子醬，不會像市售那般的甜，柚子風味十足，不用再沾美乃滋就可以吃到食材的好風味

綜合生魚片

尼信

不會像一般所吃的那種死鹹口味，魚卵部位咬下去還很Q呢

鮭魚

不會太油的部位，吃起來還有一種滑順的感覺

旗魚

外層那一圈，還讓我誤以為是炙燒

吃起來有一種類似牛肉邊緣筋跟油花類似的口感，好特別

鮪魚

油脂豐富，吃進嘴裡，馬上能感受到那股綿密

東港海鮮飯湯

南部人口中的家常味菜單，因為工作體力消耗大，所以煮這些豐盛的配料盛在白飯上吃。

今天看這一鍋，不只補足體力，而且會補到頂吧！！！

看那滿滿的鮮蚵、蛤蜊、魚皮、蝦子、魚丸...，海。味。十。足！！！

午仔魚

尚青的午仔魚，慢火烤到表皮焦酥，魚肉夾起來依舊軟嫩，不用滴檸檬汁，鮮味佔滿嘴裡

明太子山藥

濃郁的明太子，表層稍微烤焦，跟山藥搭起來，竟然不會有違和感

店裡師傅燒烤的火侯掌控，不只海鮮，蔬菜類的也是一等一

揚出豆腐

炸到柴魚的表皮酥脆，但是內容卻還那麼軟嫩，不過千萬小心，會燙

雞腿排

無骨雞腿排烤到表皮焦脆焦脆的，咬下去還有油脂，但是雞肉還是很軟嫩的

胡椒風螺

當初的三寶之二，這次選用的品項更大顆了！店家自己調味的胡椒，中藥香氣十足，絕對會一口接一口，非常適合配啤酒

蛤蜊

三寶之三，光看這尺寸。打開之後，肉質一樣飽滿，小心別被湯汁給燙到

牡蠣烘蛋

不要小看這道菜，嚴選放山雞的雞蛋，沒有腥味。

再加上精選的鮮蚵，濃郁的蛋香再加上飽滿鮮蚵的海味，可以稱得上是海陸雙拼，哈哈

鹹豬肉

吼，為什麼都會那麼讓人驚艷啦！！！

火侯恰到好處，豬皮跟油脂部位焦的剛剛好。重點是，這沾醬也太好吃，原本以為會滿嘴蒜味，竟然沒有，還帶著淡淡的甜！

起司櫛瓜

尺寸適中的櫛瓜，塗了起司去烤，沒想到還有脆脆的口感，起司的濃郁跟櫛瓜的清淡，正好來個中和

綜合炸物

這一盤好豐盛，有茄子、豆子、秋葵、南瓜、地瓜等蔬菜，還有讓我吃到瞪大雙眼的魚肉！

沒想到魚肉這樣炸過不會太老，還能吃到魚肉本身的甜味

鮮蝦油條

吃到嘴裡，才知道外層包的是油條，這油條也是選過，冷掉都不會變硬

裡層的蝦子，本身甜味就很夠，不用沾醬都好吃

地震魚

這道可是隱藏菜單，不是固定菜色，有這種漁獲我才能有口福

先吃第一口原味，口感真的很特別，同桌朋友還以為是翻車魚。我知道不是，因為除了軟，還是可以吃到魚肉的纖維，真的好嫩

特調的醬也很讚，本以為是豆鼓跟破布子而已，大家都還在猜是什麼樣的組成。鮮嫩的魚肉加上特炒的醬，讓魚肉的鮮甜更上層樓

這一道是招待的隱藏版零食？

哈哈哈，讓我賣個關子，大家可以猜猜這是什麼？

鮮魚味噌湯

滿滿的料，誰家的鮭魚味噌會滿滿的料啊

鮭魚、蛤蜊、豆腐、海帶，太滿足了

猛 海鮮燒烤番屋，目前座位真的有限，想要一飽口福的朋友，記得要先訂位喔

店家資訊

猛 海鮮燒烤番屋

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61552803221123

營業時間：17：00～23：00（週一休息）

電話：0975-826086

地址：台中市南屯區大墩十四街360號



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