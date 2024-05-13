現在數位時代，

出門身上標配就是手機，甚至還有平板、數位手錶手環之類的。

尤其我是做業務的，手機跟平板是必備，而且到客戶那邊做報告，或是有些報導影片需要跟客戶討論，使用量真的很大！

所以，我一直有電量焦慮，很怕在使用手機或平板的時候，電池標示突然變成紅色！！！

如果不來電，那我的生意不就黃了嗎！！！

況且，總不能到了客戶那邊，要跟客戶借插座吧

行動電源，對我這樣常常在外面奔波的人，就非常重要了。

市面上那麼多種行動電源，該怎麼挑選呢？（許願中....

我想要的行動電源，要容量大、充電快，而且至少一次可以充我的手機跟平板，要選哪一種呢？

將將，終於被我找到我中意的！

ONAIR｜萬國充磁吸自帶線(可拆式)支架行動電源 15000mAh

從官網上看到的介紹，

就發現都是我需要的啊！！

而且智慧芯片的安全設計，

加上高密度鋰聚合物電池的加持，

讓我充電時更加放心，不會對我的數位產品有損害，

這些都是我買單的原因

打開外盒，行動電源本體就舒舒服服的躺在裡面，漂亮的夢幻紫

粉紫色的外觀，讓人愛不釋手

隨機還附了一條掛繩，可以綁在行動電源本體上，這樣更方便拿

這一面有LED電源顯示、電源開關，還有兩個輸出插孔，TYPE C跟USB的都有喔

本身也有可以收折的AC插孔，可以直接插在插座上充電

收起來的時候很平整，不會凸出勾到東西

行動電源本身就有自帶線，而且是Lightning跟Type C都有

而且設計的很好，可以完全服貼的隱藏在行動電源的側邊，不會掉出來

線材是屬於柔軟有點彈性的，邊緣也不會割手

傑克，也太神奇了！

這自帶充電線還是可拆式的

如果要更換另外的線材也是可以的呦

包裝盒上清楚的告知，這個行動電源的容量是15000mAh，

有這麼大的容量，體積只有85x85x33mm，重量415g，算是不錯了，放在包包內也方便

15W的磁吸無線充電，支援iPhone跟Andriod快充，

很方便，手機放上去，就開始充電了

用iPhone的PD快充也很方便

一次充手機跟平板也沒問題

自身要充電的時候，掰開自有的插頭，就可以在插座上充電了，超方便的

透過本身自帶線的充電也很方便，12W的輸出也很夠力

像這樣有顏值，

多種色彩，帶出門吸睛

有內容，

15000mAh高容量，

智慧芯片與高密度鋰聚合物電池安心組合，

大小又適中尺寸，

一定是每個人都必備的充電幫手！

好康放送！！！

目前廠商有推出活動，

現在起到2024年6月6日止，

只要透過以下賣場連結購買，並輸入折扣碼miyagi300，

就可以折價$300呦，

千萬不要錯過！！

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