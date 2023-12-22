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震大金鬱金香酒店，探索海線新味道！結合在地食材與釀酒，Omakase無菜單料理，味蕾饗宴讓人驚艷

2023-12-22 17:19:38 Miyagi 人氣：108
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窩客好文

Miyagi

發表篇數：84篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：台中震大金鬱金香酒店
place台中市梧棲區築港築港巷66號
作者本次評價：
4.70
環境設備
5.00
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.00
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震大金鬱金香酒店，探索海線新味道！結合在地食材與釀酒，Oma

近年來台中海線地區熱鬧非凡，除了有大型購物中心進駐，也陸續有星級酒店落腳，儼然成為發展重鎮。

其中在今年三月開幕的震大金鬱金香酒店，特別選在歲末時節，以探索海線新味道為主軸。推出多樣創新菜色。

適逢今日震大金鬱金香酒店偕同安貝斯釀酒故事館台中市觀光局一起召開記者會宣告活動，就讓我們來看看這些讓人驚艷的菜色有哪些吧震大金鬱金香酒店，探索海線新味道！結合在地食材與釀酒，Oma

震大金鬱金香酒店，探索海線新味道！結合在地食材與釀酒，Oma

酒店的門面清爽，很親民的感覺

震大金鬱金香酒店，探索海線新味道！結合在地食材與釀酒，Oma

進入一樓用餐的禾憶參酒館，溫暖的燈光氛圍，覺得好舒服。座位的安排，也很寬敞。

震大金鬱金香酒店，探索海線新味道！結合在地食材與釀酒，Oma

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在一旁的餐檯上，展示著這一次餐廳新推出的菜色！

餐廳主管告知，秉持吃在地，食當季的概念，這些佳餚，都是採用週邊地區在地食材，讓饕客們能享用到最當令最新鮮的美味。

震大金鬱金香酒店，探索海線新味道！結合在地食材與釀酒，Oma

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在酒店主管與配合單位宣告後，還有更多優惠。

除了食材的考究之外，酒店還推出一系列的活動搭配：

平日商業午餐五道菜只要＄450！

全日經典套餐八道菜套餐只要＄780起！

老饕和牛海陸創意套餐雙人僅需＄5880！

當月壽星12道Omakse無菜單料理四人套餐，壽星優惠價8折僅需＄3880！

2023/12/30前，每餐前20名進場點用經典套餐者，加贈價值＄550的香煎鮑魚干貝一份！

2024/2/29前消費打卡可享每桌『打卡抽免單』活動，最高折扣整桌免單！

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看到這麼多樣的菜色，我感覺口水都快流出來了啦震大金鬱金香酒店，探索海線新味道！結合在地食材與釀酒，Oma

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之後，特別由主廚陳勝堯親自演示，告訴我們震大秘製牛小排獨特之處！

除了本身牛小排的精心選用與經過3天醃製煨烤之外，最後特別加上履獲國際殊榮安貝斯釀酒故事館所提供的桂花威士忌，

在上桌後淋上桂花威士忌點火，肉汁飽滿飄著淡淡酒香，讓人為之驚艷！已經按耐不住內心的澎湃，想要一嚐為快了震大金鬱金香酒店，探索海線新味道！結合在地食材與釀酒，Oma

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鮑貝相送

 生食級的干貝，真的很鮮甜。

Q彈的鮑魚，咬一口就立馬感受到滿滿的海味啊震大金鬱金香酒店，探索海線新味道！結合在地食材與釀酒，Oma

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燻雞田園沙拉千島醬

口味濃郁的燻雞肉，在沙拉與生菜的包裹下，中和了一下，多了一股清爽

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奶油鮑魚濃湯

海龍王清湯

兩道湯品各有特色，鮑魚濃湯在奶油的煨煮下，後面浮現出鮑魚濃濃的風味，海味十足。

海龍王清湯用料誠意十足，除了豐富的海鮮食材之外，湯頭的清甜讓人眼睛一亮。

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上主菜啦震大金鬱金香酒店，探索海線新味道！結合在地食材與釀酒，Oma

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震大秘製牛小排

上桌後由服務人員點火蒸發酒氣，

光看外表就知道這醃製與煨烤的功力！

切開後光是看這飽滿的肉汁，咬下去上層牛筋的Q彈，跟牛肉本身的軟嫩，在這樣的口感衝擊下，牛肉濃郁的滋味在口中炸開，還帶著一絲淡淡酒香，太滿足了！！！

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日月潭紅玉雞腿

使用台茶18號飼養的紅玉雞，肉質細緻，沒想到，吃下去真的可以在口中散發出一股淡淡的茶香，實在太神奇了。

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奶油蘑菇焗烤龍蝦半隻

碩大的龍蝦，加上蘑菇，採用焗烤的烹調方式，讓龍蝦的鮮味鎖在起司內，吃在嘴裡，海陸搭配的滋味，龍蝦肉的鮮甜，再加上蘑菇獨特的味道，兩兩相乘。

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舒肥國姓水鹿菲力佐甜梅果

經舒肥過後的水鹿菲力，源自國姓鄉，乍看還以為是牛肉。咬下一口，發現也是不輸牛肉的軟嫩，後面有一股類似紫蘇辛香味，很是特別震大金鬱金香酒店，探索海線新味道！結合在地食材與釀酒，Oma

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大甲芋頭奶凍卷

威尼托提拉米蘇

甜點才端上桌，就吸引眾人的目光。

使用在地大甲芋頭製成的奶凍卷，綿密的口感，加上那從奶油味中跟著散發出來的芋頭香，百吃不膩啊！

灑上金箔的提拉米蘇，濃郁的滋味，加上蛋糕體與內含莓果內餡的層次，真的會讓人愛上震大金鬱金香酒店，探索海線新味道！結合在地食材與釀酒，Oma

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這次震大金鬱金香酒店除了推出新菜色之外，

因應接下來的耶誕與跨年，更是做足了準備！

12月31日籌劃了精彩的跨年派對，以Casino Royale皇家夜總會賭場為主題，

當晚提供無菜單料理晚餐，雙人只要＄2024+10％，並贈送原價＄500跨年派對門票兩張！（內含主題調酒一杯、佐酒小食一份及籌碼一枚）

單純參加跨年派對者，每四人以上同行即享有一位免費！

跨年派對特別聘請Live Band演唱與放浪DJ演出，還有多項娛樂活動可以試手氣兌換獎品喔！是海線唯一主題性跨年派對！

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安貝斯釀酒故事館

官網：https://www.dagc.com.tw/

粉絲頁：https://www.facebook.com/ABAS.since1989/

電話：04-26886059

地址：台中市大安區中山北路330號

 

 

 

 

 

 

店家資訊：

震大金鬱金香酒店

官網：https://www.janda-hotel.com.tw/

 

粉絲頁：https://www.facebook.com/GTulipTaichung/?locale=zh_TW

電話：04-26577001

地址：台中市梧棲區築港路築港巷66號


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文章標籤

miyagi 震大 金鬱金香 海線 台中 飯店 禾憶餐酒館 安貝斯 日月潭 大安 和牛 台塑牛小排 桂花威士忌 台茶18號 水鹿菲力 戰斧豬排 龍蝦 海陸雙拼
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