近年來台中海線地區熱鬧非凡，除了有大型購物中心進駐，也陸續有星級酒店落腳，儼然成為發展重鎮。

其中在今年三月開幕的震大金鬱金香酒店，特別選在歲末時節，以探索海線新味道為主軸。推出多樣創新菜色。

適逢今日震大金鬱金香酒店偕同安貝斯釀酒故事館、台中市觀光局一起召開記者會宣告活動，就讓我們來看看這些讓人驚艷的菜色有哪些吧

酒店的門面清爽，很親民的感覺

進入一樓用餐的禾憶參酒館，溫暖的燈光氛圍，覺得好舒服。座位的安排，也很寬敞。

在一旁的餐檯上，展示著這一次餐廳新推出的菜色！

餐廳主管告知，秉持吃在地，食當季的概念，這些佳餚，都是採用週邊地區在地食材，讓饕客們能享用到最當令最新鮮的美味。

在酒店主管與配合單位宣告後，還有更多優惠。

除了食材的考究之外，酒店還推出一系列的活動搭配：

平日商業午餐五道菜只要＄450！

全日經典套餐八道菜套餐只要＄780起！

老饕和牛海陸創意套餐雙人僅需＄5880！

當月壽星12道Omakse無菜單料理四人套餐，壽星優惠價8折僅需＄3880！

2023/12/30前，每餐前20名進場點用經典套餐者，加贈價值＄550的香煎鮑魚干貝一份！

2024/2/29前消費打卡可享每桌『打卡抽免單』活動，最高折扣整桌免單！

看到這麼多樣的菜色，我感覺口水都快流出來了啦

之後，特別由主廚陳勝堯親自演示，告訴我們震大秘製牛小排獨特之處！

除了本身牛小排的精心選用與經過3天醃製煨烤之外，最後特別加上履獲國際殊榮安貝斯釀酒故事館所提供的桂花威士忌，

在上桌後淋上桂花威士忌點火，肉汁飽滿飄著淡淡酒香，讓人為之驚艷！已經按耐不住內心的澎湃，想要一嚐為快了

鮑貝相送

生食級的干貝，真的很鮮甜。

Q彈的鮑魚，咬一口就立馬感受到滿滿的海味啊

燻雞田園沙拉千島醬

口味濃郁的燻雞肉，在沙拉與生菜的包裹下，中和了一下，多了一股清爽

奶油鮑魚濃湯

海龍王清湯

兩道湯品各有特色，鮑魚濃湯在奶油的煨煮下，後面浮現出鮑魚濃濃的風味，海味十足。

海龍王清湯用料誠意十足，除了豐富的海鮮食材之外，湯頭的清甜讓人眼睛一亮。

上主菜啦

震大秘製牛小排

上桌後由服務人員點火蒸發酒氣，

光看外表就知道這醃製與煨烤的功力！

切開後光是看這飽滿的肉汁，咬下去上層牛筋的Q彈，跟牛肉本身的軟嫩，在這樣的口感衝擊下，牛肉濃郁的滋味在口中炸開，還帶著一絲淡淡酒香，太滿足了！！！

日月潭紅玉雞腿

使用台茶18號飼養的紅玉雞，肉質細緻，沒想到，吃下去真的可以在口中散發出一股淡淡的茶香，實在太神奇了。

奶油蘑菇焗烤龍蝦半隻

碩大的龍蝦，加上蘑菇，採用焗烤的烹調方式，讓龍蝦的鮮味鎖在起司內，吃在嘴裡，海陸搭配的滋味，龍蝦肉的鮮甜，再加上蘑菇獨特的味道，兩兩相乘。

舒肥國姓水鹿菲力佐甜梅果

經舒肥過後的水鹿菲力，源自國姓鄉，乍看還以為是牛肉。咬下一口，發現也是不輸牛肉的軟嫩，後面有一股類似紫蘇辛香味，很是特別

大甲芋頭奶凍卷

威尼托提拉米蘇

甜點才端上桌，就吸引眾人的目光。

使用在地大甲芋頭製成的奶凍卷，綿密的口感，加上那從奶油味中跟著散發出來的芋頭香，百吃不膩啊！

灑上金箔的提拉米蘇，濃郁的滋味，加上蛋糕體與內含莓果內餡的層次，真的會讓人愛上

這次震大金鬱金香酒店除了推出新菜色之外，

因應接下來的耶誕與跨年，更是做足了準備！

12月31日籌劃了精彩的跨年派對，以Casino Royale皇家夜總會賭場為主題，

當晚提供無菜單料理晚餐，雙人只要＄2024+10％，並贈送原價＄500跨年派對門票兩張！（內含主題調酒一杯、佐酒小食一份及籌碼一枚）

單純參加跨年派對者，每四人以上同行即享有一位免費！

跨年派對特別聘請Live Band演唱與放浪DJ演出，還有多項娛樂活動可以試手氣兌換獎品喔！是海線唯一主題性跨年派對！

安貝斯釀酒故事館

官網：https://www.dagc.com.tw/

粉絲頁：https://www.facebook.com/ABAS.since1989/

電話：04-26886059

地址：台中市大安區中山北路330號

店家資訊：

震大金鬱金香酒店

官網：https://www.janda-hotel.com.tw/

粉絲頁：https://www.facebook.com/GTulipTaichung/?locale=zh_TW

電話：04-26577001

地址：台中市梧棲區築港路築港巷66號



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