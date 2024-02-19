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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美味的鵝肉專賣店，可別偶而嚐嚐呦

偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美味的鵝肉專賣店，可別偶而嚐嚐呦

2024-02-19 00:02:03 Miyagi 人氣：143
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窩客好文

Miyagi

發表篇數：86篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：偶鵝嚐嚐
phone05-6329288
place雲林縣虎尾鎮成德街102號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

我非常喜歡吃鵝肉，那肥美的外皮，還有咬下去軟嫩的鵝肉，光是用想的，口水都止不住偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

話說，雲林是鵝肉大本營，應該不為過吧！

要吃好吃的鵝肉，怎麼能不親自走一遭呢！

偶鵝嚐嚐-虎尾店

特選養殖95~100天的白羅曼鵝，提供最好的肉質，與最Q彈的外皮，我得好好嚐嚐。

偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

哪來的花美男！！！

這是鵝肉專賣店？

偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

光看這門面，有點顛覆我對鵝肉專賣店的印象，

也太文青了！

要不是門上每月5號50份免費鵝肉飯請你吃的活動布條，我還以為我走錯地方。

偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

除了門口可停車之外，旁邊巷子開進去也有停車場

偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

店內的裝潢，真的不同一般的鵝肉店，但是明亮的用餐空間，讓人感覺很舒服

偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

因為是用餐時間，趕緊入座，

看著櫃台方向一直進來的客人與外送員，光這樣就讓我開始期待等下要吃的餐點了偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

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偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

菜色非常多樣，有飯、麵線，還有各式小菜，當然還有主角鵝肉切盤。

另外還有餐盒，CP值非常高呢！！！

偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

餐具在櫃子裡，自行取用。

旁邊是調味料，有個牌子讓我眼睛一亮！鵝油辣椒，很辣！！！

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趕緊取了醬料跟我很有興趣的辣椒

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餐點現做，得稍微有點耐心偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

上菜了，招牌化骨鵝掌

本以為兩個臭小子不敢吃，沒想到，才一上桌，一人就一隻開啃！

看永永的眼睛都瞇起來，就知道多好吃了。

我也趕快拿一隻來！真的，好滑嫩的皮。

根本不用撕咬，用力一吸，那皮跟肉就跟骨頭分離了。

真的叫人吮指回味啊！！！偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

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鵝肉湯

喝起來可以感受到鵝油的香甜，加上薑絲提味，我想加湯啊偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

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鵝肉湯麵

淡淡的中藥香，湯頭清甜，不會巷當歸湯那樣的厚重，

鵝肉也不會太老，配合細的麵線，吃起來更加順口。

看翔翔這樣一口接一口的吃，感覺很滿足偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

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酸菜鵝腸湯

加入酸菜，比要清爽些。

而鵝腸的大小適中，吃起來也不會韌韌的咬不動

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香蔥鵝油乾拌麵線

這道菜才端上桌，馬上就聞到鵝油的香氣，很吸引人。

永永馬上就夾一大口起來吃了。

拌勻的麵線，每一口吃到嘴裡，都充滿香氣，麵線也還保持Q度，不會糊成一陀

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偶鵝嚐嚐

這一看就知道是店家主打！

半熟荷包蛋弄破後，蛋黃流到飯上面，

一湯匙舀下去，一口吃下鵝肉+蛋黃+白飯，就是一個爽！偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

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特上鵝肉飯

鵝肉切片加上桂竹筍，

貴竹筍雖然是滷煮過，卻還保持那嫩脆的口感，

配合白切鵝肉，恰到好處

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鵝油黃金荷包蛋

因為剛剛永永吃的鵝肉飯沒有蛋黃，

所以給他加上一顆鵝蛋！

看著蛋黃流下來的樣子，就像我的口水一直流一樣啊，真叫人受不了

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麻辣鴨血+麻辣豆腐

這道鯻的夠味，好吃辣的朋友，可別錯過

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鵝肉香腸

鵝肉製成的香腸比較特別，不像豬肉做的那般，油脂比較少，但是口感比較Q彈

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招牌糖燻茶鵝

煙燻與上色的處理，讓表皮比較緊實一些，

鵝肉本身沒有因為煙燻的處理而變柴，

反而多了那股煙燻風味，

讓人會想要一口接一口，

就算當零食吃，一個人也可以嗑掉一整盤呢！！！偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

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招牌嫩鹹水鵝

店家選鵝的堅持在這道菜可以感受的到，

最簡單的料理方式，

鵝隻表皮的Q彈滑嫩，一口咬下，馬上就感受得到，

有些人會誤以為那是油，其實不然！

咬下去油脂恰恰跟鵝肉結合在一起，

吃了很難不愛上偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

這麼好吃的鵝肉，生意真的火爆！

所以最近店家又開放了二樓的用餐區，

這樣可以容納更多的饕客了。

如此好吃的鵝肉，沒吃過就可惜了，

不過，餐點現場製作得花時間，

所以建議還是早些到喔偶鵝嚐嚐-虎尾店，文青的裝潢，裝載著新鮮溫體鵝肉直送，滑嫩美

 

 

 

店家資訊：

偶鵝嚐嚐-虎尾店

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61550354077164

營業時間：11：00～14：00、17：00～20：00（週四公休）

電話：05-6329288

地址：雲林縣虎尾鎮成德街102號


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文章標籤
miyagi 偶鵝嚐嚐 偶鵝嚐嚐虎尾 虎尾 雲林 美食 鵝肉
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