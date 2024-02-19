我非常喜歡吃鵝肉，那肥美的外皮，還有咬下去軟嫩的鵝肉，光是用想的，口水都止不住

話說，雲林是鵝肉大本營，應該不為過吧！

要吃好吃的鵝肉，怎麼能不親自走一遭呢！

偶鵝嚐嚐-虎尾店，

特選養殖95~100天的白羅曼鵝，提供最好的肉質，與最Q彈的外皮，我得好好嚐嚐。

哪來的花美男！！！

這是鵝肉專賣店？

光看這門面，有點顛覆我對鵝肉專賣店的印象，

也太文青了！

要不是門上每月5號50份免費鵝肉飯請你吃的活動布條，我還以為我走錯地方。

除了門口可停車之外，旁邊巷子開進去也有停車場

店內的裝潢，真的不同一般的鵝肉店，但是明亮的用餐空間，讓人感覺很舒服

因為是用餐時間，趕緊入座，

看著櫃台方向一直進來的客人與外送員，光這樣就讓我開始期待等下要吃的餐點了

菜色非常多樣，有飯、麵線，還有各式小菜，當然還有主角鵝肉切盤。

另外還有餐盒，CP值非常高呢！！！

餐具在櫃子裡，自行取用。

旁邊是調味料，有個牌子讓我眼睛一亮！鵝油辣椒，很辣！！！

趕緊取了醬料跟我很有興趣的辣椒

餐點現做，得稍微有點耐心

上菜了，招牌化骨鵝掌

本以為兩個臭小子不敢吃，沒想到，才一上桌，一人就一隻開啃！

看永永的眼睛都瞇起來，就知道多好吃了。

我也趕快拿一隻來！真的，好滑嫩的皮。

根本不用撕咬，用力一吸，那皮跟肉就跟骨頭分離了。

真的叫人吮指回味啊！！！

鵝肉湯

喝起來可以感受到鵝油的香甜，加上薑絲提味，我想加湯啊

鵝肉湯麵

淡淡的中藥香，湯頭清甜，不會巷當歸湯那樣的厚重，

鵝肉也不會太老，配合細的麵線，吃起來更加順口。

看翔翔這樣一口接一口的吃，感覺很滿足

酸菜鵝腸湯

加入酸菜，比要清爽些。

而鵝腸的大小適中，吃起來也不會韌韌的咬不動

香蔥鵝油乾拌麵線

這道菜才端上桌，馬上就聞到鵝油的香氣，很吸引人。

永永馬上就夾一大口起來吃了。

拌勻的麵線，每一口吃到嘴裡，都充滿香氣，麵線也還保持Q度，不會糊成一陀

偶鵝嚐嚐

這一看就知道是店家主打！

半熟荷包蛋弄破後，蛋黃流到飯上面，

一湯匙舀下去，一口吃下鵝肉+蛋黃+白飯，就是一個爽！

特上鵝肉飯

鵝肉切片加上桂竹筍，

貴竹筍雖然是滷煮過，卻還保持那嫩脆的口感，

配合白切鵝肉，恰到好處

鵝油黃金荷包蛋

因為剛剛永永吃的鵝肉飯沒有蛋黃，

所以給他加上一顆鵝蛋！

看著蛋黃流下來的樣子，就像我的口水一直流一樣啊，真叫人受不了

麻辣鴨血+麻辣豆腐

這道鯻的夠味，好吃辣的朋友，可別錯過

鵝肉香腸

鵝肉製成的香腸比較特別，不像豬肉做的那般，油脂比較少，但是口感比較Q彈

招牌糖燻茶鵝

煙燻與上色的處理，讓表皮比較緊實一些，

鵝肉本身沒有因為煙燻的處理而變柴，

反而多了那股煙燻風味，

讓人會想要一口接一口，

就算當零食吃，一個人也可以嗑掉一整盤呢！！！

招牌嫩鹹水鵝

店家選鵝的堅持在這道菜可以感受的到，

最簡單的料理方式，

鵝隻表皮的Q彈滑嫩，一口咬下，馬上就感受得到，

有些人會誤以為那是油，其實不然！

咬下去油脂恰恰跟鵝肉結合在一起，

吃了很難不愛上

這麼好吃的鵝肉，生意真的火爆！

所以最近店家又開放了二樓的用餐區，

這樣可以容納更多的饕客了。

如此好吃的鵝肉，沒吃過就可惜了，

不過，餐點現場製作得花時間，

所以建議還是早些到喔

店家資訊：

偶鵝嚐嚐-虎尾店

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61550354077164

營業時間：11：00～14：00、17：00～20：00（週四公休）

電話：05-6329288

地址：雲林縣虎尾鎮成德街102號



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