有好一陣子沒有帶媽媽去吃好料了，今天提早下班，選日不如撞日，就直接來吃頓好的
天氣蠻熱的，也不想吃補鍋搞的滿頭汗，
所以帶媽媽吃點好的食材，直接食補就好！
腦袋裡資料庫整理一下，立馬跑出來吃鰻魚這個選項，
鰻魚本身營養價值極高，富含蛋白質以及DHA、EPA，還有維生素A、D、E等等，
對人體是一大好物呢
今天要來吃的是大江戶町鰻屋公益店，
位於公益路二段725號，交通十分便利。
從家裡出發不用半個小時就到，而且鄰近74號快速道路與國道一號，
閘道下來很快就到了
餐廳在公益路二段跟文心南五路三段交叉口，很好找。
旁邊就有停車場，路邊也有停車格，十分方便。
看著餐廳的正面，好像坐在日本料理的板前一樣呢。
門前的旗幟，清楚的告訴我們，這是一間鰻魚餐廳^^
門口的裝潢，滿滿的日式風味
還有很大的紙扇，可以當作拍照打卡的道具
候位區的電視牆，也一直展示著店內的餐點，真叫人口水直流
哇，一進門就可以看到金色的鰻魚在柱子上
店內的裝潢讓人感覺溫暖，牆上的畫跟寫著菜色的木板，也是滿滿的日式風味
透過開放式廚房，可以欣賞到鰻魚串在師傅手上燒烤的過程，
沾過醬汁再次放到火爐上燒烤，看著經炭火燒灼後滲出的油脂，在鰻魚的表皮上舞動著，
我舌頭上好吃的味蕾，也跟著蠢蠢欲動
桌上宣傳板板介紹目前加入FB和LINE好友，有送鰻魚仙貝。
另外，在2024/5/29之前，每週三，一本饅有半價優惠喔！！！
大江戶町鰻屋所選用的鰻魚，
都是外銷日本等級5P的頂級黃金青口饅，每尾200～250g的活饅，最能品嚐鰻魚無雙極致的絕佳風味！
上菜啦！！！
真是太幸運了！！！
今天託媽媽的福，大江戶鰻屋即將在4/15～5/31推出夏你一跳活動，
我們今天來剛好有機會嚐鮮，可以吃到這驚人的活力元氣饅丼！！！
這鰻魚的尺寸
跟手掌一樣大耶！
鰻魚底下還蓋著厚厚的玉子燒，
底下是飽含醬汁的Q彈米飯，份量十足！
由媽媽來當比例尺，這份量真是驚人！
（影片備份：https://youtube.com/shorts/h_ibqWXY3xE）
這麼大份量，吃法當然也不用客氣，就豪邁的給它挖下去
我都覺得可能兩個人分食都還太多呢
重點來了，
今天首要就是這個夢幻鰻魚桶飯三吃
延續日本名古屋正宗的鰻魚吃法再加以升級，
大江戶鰻屋推出加上溫泉蛋的3+1吃法，
整個組合更澎湃了！！！
看看這跟臉盆一樣大的桶飯上面，鋪了滿滿的蒲燒鰻魚，
看這厚度跟份量，視覺真是震撼！
媽媽首先來吃原味，
直接把鰻魚飯裝到碗裡面，品嚐這蒲燒的好滋味
每一口都可以感受到鰻魚本身的Q彈，
還有蒲燒醬汁的甜，配合在一起，就是叫人著迷
第二種吃法。
加入蔥花、芥末，連同鰻魚一起拌飯，
微微的刺激，跟鰻魚本身的甜味，一點都不衝突，反而讓人想要再一碗
第三種吃法，
直接在盛好的鰻魚飯上面，擺上一顆溫泉蛋，
看著筷子劃開溫泉蛋，那濃濃的蛋黃流出來，
我口水也跟著流下來了啦
最後，就是倒入高湯，變成湯泡飯的方式。
熱呼呼的高湯，泡著含有蒲燒醬汁的白飯，連同鰻魚一口吃下去，真的胃都暖暖的
而且高湯可以續喔
將將將，一本饅！
趁著3/6～5/29期間，每週三的半價日，馬上給它點起來
實實在在一整隻5P等級的鰻魚，鋪在淋上醬汁的Q彈白飯上面，
媽媽把一整盤端起來的時候，
我覺得好奢華啊！！！
還有玉子燒、漬菜跟湯品，
給出這樣的份量真的太有誠意了
這啥？
現在是賣起鰻魚醬油來了是嗎？
由我們的資深SG來展示一下，
不對啊，
瓶身上面寫了COLA四個英文字母！
哈哈，這竟然是鰻魚可樂，
標示上寫添加了鰻魚萃取物，
顏色也比一般的可樂淡了些，倒是真的有點像醬油。
喝起來比較不那麼嗆，味道還蠻新奇的呢，
喜歡嚐鮮的朋友，可以試試看喔
這是鰻魚仙貝，
來店用餐，再加臉書或LINE好友，就有送一份喔
鰻魚的骨頭經過油炸之後製成，口味比較重些，口感又脆又香，很適合當下酒菜喔
若是真的時間上無法在店內用餐，
大江戶町鰻屋還特別推出御膳便當，
多樣的主菜搭配，
保證在辦公室打開便當，
周圍一定驚呼連連啊
店家資訊
大江戶町鰻屋公益店（無敵一家）
粉絲頁：https://www.facebook.com/ounagiya2
營業時間：11：30～14：00（六日到14：30）
17：30～21：00
電話：04-23822266
地址：台中市南屯區公益路二段725號