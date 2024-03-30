有好一陣子沒有帶媽媽去吃好料了，今天提早下班，選日不如撞日，就直接來吃頓好的

天氣蠻熱的，也不想吃補鍋搞的滿頭汗，

所以帶媽媽吃點好的食材，直接食補就好！

腦袋裡資料庫整理一下，立馬跑出來吃鰻魚這個選項，

鰻魚本身營養價值極高，富含蛋白質以及DHA、EPA，還有維生素A、D、E等等，

對人體是一大好物呢

今天要來吃的是大江戶町鰻屋公益店，

位於公益路二段725號，交通十分便利。

從家裡出發不用半個小時就到，而且鄰近74號快速道路與國道一號，

閘道下來很快就到了

餐廳在公益路二段跟文心南五路三段交叉口，很好找。

旁邊就有停車場，路邊也有停車格，十分方便。

看著餐廳的正面，好像坐在日本料理的板前一樣呢。

門前的旗幟，清楚的告訴我們，這是一間鰻魚餐廳^^

門口的裝潢，滿滿的日式風味

還有很大的紙扇，可以當作拍照打卡的道具

候位區的電視牆，也一直展示著店內的餐點，真叫人口水直流

哇，一進門就可以看到金色的鰻魚在柱子上

店內的裝潢讓人感覺溫暖，牆上的畫跟寫著菜色的木板，也是滿滿的日式風味

透過開放式廚房，可以欣賞到鰻魚串在師傅手上燒烤的過程，

沾過醬汁再次放到火爐上燒烤，看著經炭火燒灼後滲出的油脂，在鰻魚的表皮上舞動著，

我舌頭上好吃的味蕾，也跟著蠢蠢欲動

桌上宣傳板板介紹目前加入FB和LINE好友，有送鰻魚仙貝。

另外，在2024/5/29之前，每週三，一本饅有半價優惠喔！！！

大江戶町鰻屋所選用的鰻魚，

都是外銷日本等級5P的頂級黃金青口饅，每尾200～250g的活饅，最能品嚐鰻魚無雙極致的絕佳風味！

上菜啦！！！

真是太幸運了！！！

今天託媽媽的福，大江戶鰻屋即將在4/15～5/31推出夏你一跳活動，

我們今天來剛好有機會嚐鮮，可以吃到這驚人的活力元氣饅丼！！！

這鰻魚的尺寸

跟手掌一樣大耶！

鰻魚底下還蓋著厚厚的玉子燒，

底下是飽含醬汁的Q彈米飯，份量十足！

由媽媽來當比例尺，這份量真是驚人！

（影片備份：https://youtube.com/shorts/h_ibqWXY3xE）

這麼大份量，吃法當然也不用客氣，就豪邁的給它挖下去

我都覺得可能兩個人分食都還太多呢

重點來了，

今天首要就是這個夢幻鰻魚桶飯三吃

延續日本名古屋正宗的鰻魚吃法再加以升級，

大江戶鰻屋推出加上溫泉蛋的3+1吃法，

整個組合更澎湃了！！！

看看這跟臉盆一樣大的桶飯上面，鋪了滿滿的蒲燒鰻魚，

看這厚度跟份量，視覺真是震撼！

媽媽首先來吃原味，

直接把鰻魚飯裝到碗裡面，品嚐這蒲燒的好滋味

每一口都可以感受到鰻魚本身的Q彈，

還有蒲燒醬汁的甜，配合在一起，就是叫人著迷

第二種吃法。

加入蔥花、芥末，連同鰻魚一起拌飯，

微微的刺激，跟鰻魚本身的甜味，一點都不衝突，反而讓人想要再一碗

第三種吃法，

直接在盛好的鰻魚飯上面，擺上一顆溫泉蛋，

看著筷子劃開溫泉蛋，那濃濃的蛋黃流出來，

我口水也跟著流下來了啦

最後，就是倒入高湯，變成湯泡飯的方式。

熱呼呼的高湯，泡著含有蒲燒醬汁的白飯，連同鰻魚一口吃下去，真的胃都暖暖的

而且高湯可以續喔

將將將，一本饅！

趁著3/6～5/29期間，每週三的半價日，馬上給它點起來

實實在在一整隻5P等級的鰻魚，鋪在淋上醬汁的Q彈白飯上面，

媽媽把一整盤端起來的時候，

我覺得好奢華啊！！！

還有玉子燒、漬菜跟湯品，

給出這樣的份量真的太有誠意了

這啥？

現在是賣起鰻魚醬油來了是嗎？

由我們的資深SG來展示一下，

不對啊，

瓶身上面寫了COLA四個英文字母！

哈哈，這竟然是鰻魚可樂，

標示上寫添加了鰻魚萃取物，

顏色也比一般的可樂淡了些，倒是真的有點像醬油。

喝起來比較不那麼嗆，味道還蠻新奇的呢，

喜歡嚐鮮的朋友，可以試試看喔

這是鰻魚仙貝，

來店用餐，再加臉書或LINE好友，就有送一份喔

鰻魚的骨頭經過油炸之後製成，口味比較重些，口感又脆又香，很適合當下酒菜喔

若是真的時間上無法在店內用餐，

大江戶町鰻屋還特別推出御膳便當，

多樣的主菜搭配，

保證在辦公室打開便當，

周圍一定驚呼連連啊

店家資訊

大江戶町鰻屋公益店（無敵一家）

粉絲頁：https://www.facebook.com/ounagiya2

營業時間：11：30～14：00（六日到14：30）

17：30～21：00

電話：04-23822266

地址：台中市南屯區公益路二段725號



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