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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻魚桶飯3+1吃，讓人驚艷！還有一本饅定食優惠半價日，還不快來^^

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻魚桶飯3+1吃，讓人驚艷！還有一本饅定食優惠半價日，還不快來^^

2024-03-30 08:02:50 Miyagi 人氣：100
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窩客好文

Miyagi

發表篇數：88篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：大江戶町鰻屋二號店無敵一家鰻や
phone04-2382-2266
place台中市南屯區公益路二段725號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

有好一陣子沒有帶媽媽去吃好料了，今天提早下班，選日不如撞日，就直接來吃頓好的名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

天氣蠻熱的，也不想吃補鍋搞的滿頭汗，

所以帶媽媽吃點好的食材，直接食補就好！

腦袋裡資料庫整理一下，立馬跑出來吃鰻魚這個選項，

鰻魚本身營養價值極高，富含蛋白質以及DHA、EPA，還有維生素A、D、E等等，

對人體是一大好物呢名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

今天要來吃的是大江戶町鰻屋公益店

位於公益路二段725號，交通十分便利。

從家裡出發不用半個小時就到，而且鄰近74號快速道路與國道一號，

閘道下來很快就到了名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

餐廳在公益路二段跟文心南五路三段交叉口，很好找。

旁邊就有停車場，路邊也有停車格，十分方便。

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

看著餐廳的正面，好像坐在日本料理的板前一樣呢。

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

門前的旗幟，清楚的告訴我們，這是一間鰻魚餐廳^^

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

門口的裝潢，滿滿的日式風味

還有很大的紙扇，可以當作拍照打卡的道具名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

候位區的電視牆，也一直展示著店內的餐點，真叫人口水直流

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

哇，一進門就可以看到金色的鰻魚在柱子上

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

店內的裝潢讓人感覺溫暖，牆上的畫跟寫著菜色的木板，也是滿滿的日式風味

透過開放式廚房，可以欣賞到鰻魚串在師傅手上燒烤的過程，

沾過醬汁再次放到火爐上燒烤，看著經炭火燒灼後滲出的油脂，在鰻魚的表皮上舞動著，

我舌頭上好吃的味蕾，也跟著蠢蠢欲動名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

桌上宣傳板板介紹目前加入FB和LINE好友，有送鰻魚仙貝。

另外，在2024/5/29之前，每週三，一本饅有半價優惠喔！！！

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

大江戶町鰻屋所選用的鰻魚，

都是外銷日本等級5P的頂級黃金青口饅，每尾200～250g的活饅，最能品嚐鰻魚無雙極致的絕佳風味！名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

上菜啦！！！名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

真是太幸運了！！！名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

今天託媽媽的福，大江戶鰻屋即將在4/15～5/31推出夏你一跳活動

我們今天來剛好有機會嚐鮮，可以吃到這驚人的活力元氣饅丼！！！

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

這鰻魚的尺寸名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

跟手掌一樣大耶！

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

鰻魚底下還蓋著厚厚的玉子燒，

底下是飽含醬汁的Q彈米飯，份量十足！

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

由媽媽來當比例尺，這份量真是驚人！

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

（影片備份：https://youtube.com/shorts/h_ibqWXY3xE

這麼大份量，吃法當然也不用客氣，就豪邁的給它挖下去名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

我都覺得可能兩個人分食都還太多呢名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

重點來了，

今天首要就是這個夢幻鰻魚桶飯三吃

延續日本名古屋正宗的鰻魚吃法再加以升級，

大江戶鰻屋推出加上溫泉蛋的3+1吃法，

整個組合更澎湃了！！！

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

看看這跟臉盆一樣大的桶飯上面，鋪了滿滿的蒲燒鰻魚，

看這厚度跟份量，視覺真是震撼！

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

媽媽首先來吃原味，

直接把鰻魚飯裝到碗裡面，品嚐這蒲燒的好滋味

每一口都可以感受到鰻魚本身的Q彈，

還有蒲燒醬汁的甜，配合在一起，就是叫人著迷名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

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第二種吃法。

加入蔥花、芥末，連同鰻魚一起拌飯，

微微的刺激，跟鰻魚本身的甜味，一點都不衝突，反而讓人想要再一碗

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

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第三種吃法，

直接在盛好的鰻魚飯上面，擺上一顆溫泉蛋，

看著筷子劃開溫泉蛋，那濃濃的蛋黃流出來，

我口水也跟著流下來了啦名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

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最後，就是倒入高湯，變成湯泡飯的方式。

熱呼呼的高湯，泡著含有蒲燒醬汁的白飯，連同鰻魚一口吃下去，真的胃都暖暖的

而且高湯可以續喔名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

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將將將，一本饅

趁著3/6～5/29期間，每週三的半價日，馬上給它點起來名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

 

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

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名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

 

實實在在一整隻5P等級的鰻魚，鋪在淋上醬汁的Q彈白飯上面，

媽媽把一整盤端起來的時候，

我覺得好奢華啊！！！名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

還有玉子燒、漬菜跟湯品，

給出這樣的份量真的太有誠意了

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

這啥？

現在是賣起鰻魚醬油來了是嗎？

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

由我們的資深SG來展示一下，

不對啊，

瓶身上面寫了COLA四個英文字母！

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

哈哈，這竟然是鰻魚可樂，

標示上寫添加了鰻魚萃取物，

顏色也比一般的可樂淡了些，倒是真的有點像醬油。

喝起來比較不那麼嗆，味道還蠻新奇的呢，

喜歡嚐鮮的朋友，可以試試看喔名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

這是鰻魚仙貝，

來店用餐，再加臉書或LINE好友，就有送一份喔

鰻魚的骨頭經過油炸之後製成，口味比較重些，口感又脆又香，很適合當下酒菜喔

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

若是真的時間上無法在店內用餐，

大江戶町鰻屋還特別推出御膳便當，

多樣的主菜搭配，

保證在辦公室打開便當，

周圍一定驚呼連連啊名古屋鰻魚三吃進化版，大江戶町鰻屋公益店（無敵一家），夢幻鰻

 

 

 

店家資訊

大江戶町鰻屋公益店（無敵一家）

粉絲頁：https://www.facebook.com/ounagiya2

營業時間：11：30～14：00（六日到14：30）

                 17：30～21：00

電話：04-23822266

地址：台中市南屯區公益路二段725號


檢視較大的地圖

 

 

 

文章標籤
miyagi 鰻魚 大江戶鰻屋 無敵一家 鰻魚飯 一本饅 桶飯 炭火直烤 一本燒 御膳 便當 大江戶 台中 美食 餐廳
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