媽媽心心念念的說要去紫南宮拜拜，看著今天工作的排程，早上把手邊工作完成一個段落，下午剛好沒約客戶，就今天出發來去竹山吧。

從台中出發，上國三一路順暢，平日車流都還蠻順暢的。

（圖片採用Google街景圖）

一下子已經要下國道三號竹山交流道了，從交流道左轉，就剩不到十分鐘車程。

在路口等紅燈時低頭一看，原來已經是下午一點了！！！

怎麼可以讓媽媽餓肚子

正好，竹山交流道一轉出來，就是有名的竹山美食，專賣桶仔雞的竹香園甕缸雞-竹山店，

那就也趁這個機會請媽媽吃烤雞！

下交流道左轉馬上就看到竹香園甕缸雞的招牌，

停車場的指示也非常清楚。

停車位超多的，都不怕沒地方停。

若是怕假日來車多，在店門口往前約30公尺，還有第二停車場

趕快進去點餐囉

一樓的用餐區

座位的間隔還蠻大的，用餐環境很舒服明亮

椅子都是竹椅，坐起來還蠻舒服的

在櫃台旁邊的牆上，有著餐廳的緣起，

原來竹香園是創立於2003年，首間店位於台南關子嶺，立志成為甕缸雞第一品牌。

另外還有各家分店的介紹

一樓大眾用餐區的一牆之隔，還有兩間包廂，

若是有特殊宴客，或是需要有獨立空間的需求，可以先跟店家預訂（請注意有低消喔，詳情請洽店家）

二樓的部份也有約20張桌子的用餐區，所以就算假日，或是公司旅遊用餐，都可以容納的下

菜色多樣，十分豐盛，

還有合菜套餐可以選擇，

所以不論是家人聚餐，

或是公司旅遊聚會用餐，

都可以選擇來這邊用餐。

竹香園甕缸雞竹山店烤雞的甕缸放置在餐廳外側，所以要看到師傅的手撥甕缸雞的實境秀，非常容易。

我嚴重懷疑，店家是故意這樣設計，讓經過的人們，都受不了那誘惑而進門吃他一隻

不過要注意烤雞的甕缸可是溫度很高喔，千萬不要靠近

竹香園的甕缸雞是嚴選黑羽正土雞，經過40分鐘的烘烤，就會拿到工作檯上，由師傅來進行手撥處理。

真的很佩服處理的師傅們，

他們應該都武功高強（有練鐵砂掌

一下子，雞隻就已經被脫光光了

重點是，在這樣高溫快速的處理當下，

師傅都還能做好擺盤

接著還要把雞油給濾出來，

這雞油可是很重要的呢

快要大功告成了！

不只骨肉分離，連皮也處理的好好的

先在雞肉上淋些雞油

客官啊，你看看，厲不厲害？

這擺盤

在我欣賞師傅手撥甕缸雞的功夫時，

其他菜也陸續的上桌了

今天我們總共點了七道菜

光看這雞皮上面的光澤，口水就快流下來了

這就是竹香園的招牌，甕缸正土雞

看這雞皮，烤的火侯剛剛好，

咬到嘴裡，酥酥的口感，還有滲出來的油汁，真香

雞腿的部份，還沒入口就可以看到那滑嫩的肉質，沾一點胡椒鹽，更加分

師傅在擺盤時，特別在雞油上別了一個牌子，

雞油就是要用在這邊，一定要拌飯啊

拌下去有淡淡的雞油香，又不會很油膩，超搭的

和風過貓

清脆的過貓，鋪上鮭魚卵跟黑豆，加上醋來拌，夏天吃正好，很清爽

魚蝦雙拼

炸的酥酥的溪蝦跟魚，吃到嘴裡像是零食一樣，卡滋卡滋的酥脆口感，會讓人一口接一口

鐵板豆腐

有點酸甜的醬汁，加上黑木耳，讓軟嫩的豆腐吸滿醬汁，咬下去會有兩種不同的口感

麻油蛋川七

川七是很好的一種蔬菜，可以降低膽固醇、控制血糖，

炒了麻油更增加風味也補身，加了蛋也可以增加飽足感

三杯中卷

三杯料理口味比較厚重，加上中卷的Q彈，很適合配飯，可以多吃好幾口呢

香菇雞油脆筍湯

在師傅從爐子裡拉起烤雞時，那底下的盆子的脆筍湯，就剛好承接流下去的雞油，

然後再把這些湯汁倒入碗公，裡面早已放置剛剛脫完皮肉的雞骨，

筍湯加入這些油汁，更能增加風味，卻也不會太過油膩，會想要一喝再喝呢

酥炸地瓜

地瓜也是竹山特產之一，炸過的地瓜，吃起來更甜了，越吃越涮嘴

看著媽媽吃的那麼開心，

整桌菜就更香了。

到了一個年紀，能夠有餐廳的菜色，能夠符合長輩的口味以及牙口的期待，真的讓人欣慰。

竹香園甕缸雞竹山店，

真的是來到竹山紫南宮拜拜之旅必定要停下來的點，

除了交通方便以及好停車之外，

吃飽飽的再去拜拜，

或是附近再走走，

這樣的行程多愜意啊

商家資訊：

竹香園甕缸雞-竹山店

粉絲頁；https://www.facebook.com/zxy0492625255

營業時間：11：00~20：30

電話：049-2625255

地址：南投縣竹山陣集山路二段307號