挑戰平日最便宜388元吃到飽！

自助百匯超過上百種選擇，有30多種當季時蔬、火鍋料、熟食區、生菜沙拉、小菜區、冰淇淋、甜點挫冰、飲料區與現切肉品區，加起來超過100種！平日中午來吃最划算，當日壽星不用預約，結帳出示證件打對折，等於不用200元就能吃到飽，65歲以上長青也有優惠活動，限量的超浮誇大仙肉盤，讓朋友直說太誇張了啦～

鬥牛士二鍋-桃園食尚店 在哪？

鬥牛士二鍋全台有6間分店！桃園店在ATT筷食尚5樓，中午11:00營業到晚上22:00，下午沒有休息，全館當日消費滿1000元，汽車可免費停車1小時/機車可停一日，汽車最高上限3小時，距離特約水利綜合大樓地下停車場，步行約3分鐘～

地址：桃園市桃園區中正路47號5樓

聯絡電話：(03)2752268

營業時間：11:00~22:00

兒童餐具、兒童座椅：有，有

清潔費：10%

寵物友善餐廳：是

特約停車場：水利綜合大樓地下停車場

電梯一打開右轉直行就會看到鬥牛士二鍋！

鬥牛士沒吃過也聽過，鬥牛士創立於1982年，是全台第一間夜市牛排攤，集團至今已42年歷史，旗下有鬥牛士牛排、魔法咖哩、double cheese窯烤披薩..等，是很有規模的餐飲集團～

2024鬥牛士二鍋吃到飽菜單

平日中午成人388元、長青330元、兒童219元、小兒童139元吃到飽，平日中午有6種肉品、自助百匯無限吃到飽，對學生、胃口好的朋友，來這大吃特吃有夠划算。

平日午餐388元：美國牛五花、草飼低脂牛、梅花豬、五花豬、去骨雞腿肉、滑嫩雞柳條。

晚餐假日428元：上述6種加板腱牛、宜蘭櫻桃鴨。

經典套餐528元：上述8種加美國紐奧嫩肩牛、美國choice等級嫩肩牛、台灣黑毛豬。

老饕特選628元：上述11種加美國極上霜降、紐西蘭羊五花、紐西蘭小莎朗。

低消一人一鍋

以上均收10％服務費

用餐時間90分鐘

嚴禁外食、打包

現場有8種鍋底可挑選！有招牌壽喜燒鍋、日式味噌鍋、北海道昆布鍋與蘋果豚骨鍋，也能加價59元、69元升級成起司牛奶鍋、韓式大醬泡菜鍋、石頭爆炒鍋或川味麻辣鍋～

當日壽星5折．長青85折活動

生日壽星還在找餐廳優惠嗎？鬥牛士二鍋當日壽星可享5折！平日中午來388元打對折，等於不用200元(另加10%)就能吃到飽，還不用電話預約，結帳前出示有效證件即可，你說能不來嗎？

針對長青長輩也有優惠活動，65歲以上長者用餐，結帳前出示有效證件，立刻享85折！

◎優惠活動依現場公告為主，優惠活動限乙次。

鬥牛士二鍋用餐環境很寬敞！靠窗位置最搶手！採光明亮適合拍照，裡面可以容納上百位客人，現場大部分都是4人桌，適合揪同學朋友、家庭聚餐，工商學生團體包場也很OK~

整個用餐環境帶點木質日式暖色感！非假日中午也有不少客人，遇到假日餐期可能要候位，建議可早點出門或訂位，整間ATT筷食尚就屬鬥牛士二鍋最熱鬧～

上百種自助百匯吃到飽

鬥牛士二鍋不怕你吃！以吃到飽來講很大方，光中島自助吧就超過30種時蔬，還有火鍋料、日式涼麵與冬粉寬粉，周邊還有熟食區、生菜沙拉、小菜區、冰淇淋、甜點挫冰、飲料區與現切肉品區，加起來超過100種～

當季時蔬區不定時輪替！有芋頭、南瓜、青江菜、洋蔥、紅白蘿蔔片、金針菇、玉米筍、茄子、杏鮑菇、大白菜、絲瓜、海帶、大黃瓜…等。

火鍋料有甜不辣、魚餃、鑫鑫腸、水晶餃、凍豆腐..等，只想吃肉肉！我們菜盤拿的很保守！

生菜沙拉與小菜區很豐富！一整排有玉米粒、水煮蛋、萵苣、紫生菜、小黃瓜片、苜蓿芽、石蓮花、涼拌豆絲、涼拌龍鬚菜、滷筍..等，小菜不定時更換，每次來都能吃到不同小菜～

日式涼麵加點小黃瓜、蔥花、日式醬油與芥末醬，拌一拌適合當成開胃菜～

熟食區有炒飯、川味牛肉、家常熱炒約4、5種，不用擔心熟食被搶光，現場補菜速度很快～

炸物蒸物有燒賣、珍珠丸、紫米珍珠丸、芋頭包、薯餅與雞米花！

熟食區也有蒸煮麵、科學麵、雞絲麵與王子麵！還有豆皮、麵筋球～

主食也有白飯喔！咖哩醬、肉燥醬深受學生喜歡～

一整排飲料區與甜點區！有咖啡、冰沙機、碳酸氣泡飲、果汁、熱茶..等。

今日甜點區有果凍、布丁與挫冰配料！飯後還有6種口味冰淇淋～

火鍋湯不夠也可以自己加，火鍋湯底都分類好了！麻辣湯、部隊湯與牛奶湯要請服務人員加～

做吸引人還有這小窗肉肉區！服務生會先上一輪基本肉盤，吃完可以繼續續盤，為了避免浪費肉肉，每人每次限點三盤，肉品現點現切，不時會看到可愛機器人幫忙送餐～

隱藏版！大仙肉盤 每日限量五盤，需前一天電話預約，只要說出通關密語「鬥牛士二鍋好好吃」，就有機會一見超仙浮誇肉盤，一送來旁邊客人紛紛投射羨慕眼光，都想來拍一張照片，畢竟現在都是手機先吃～

4位成人以上同行用餐（每組限訂一盤）

提前一天以上打電話預約

通關密語「鬥牛士二鍋好好吃喔」

每日限量5盤（送完為止）

大仙肉盤有美國牛五花、梅花豬肉片與五花豬肉片！算一下大肉盤快100片，不是大胃王真的別輕易嘗試，女生聚餐至少8人以上再來挑戰～

板腱牛、美國紐奧嫩肩牛、美國choice等級嫩肩牛、台灣黑毛豬、美國極上霜降、紐西蘭羊五花、紐西蘭小莎朗一字排開肉盤超滿！

「川味麻辣湯」沒有油膩辣油感！卻有花椒、胡椒粒、孜然、乾辣椒、燈籠椒..香辣味，麻辣指數有三顆星，麻辣鍋附鴨血豆腐、鴨血與油條，涮煮任何肉品皆適合～

極上霜降油花適中，涮七分熟差不多，沾醬吃更有味道！美國Choice嫩肩牛挺軟嫩，板腱牛不要涮太久，涮太久會小硬要咀嚼一下，紐西蘭羊五花沒羊腥味，連沒特別愛羊的我也吃起來～

「北海道昆布鍋」用日本昆布、柴魚、蔬菜與高湯，喝起來相當清爽，加入菜盤、火鍋料與涮肉，湯頭喝起來更甘甜夠味！煮山茼蒿喝起來很有台味～

招牌「壽喜燒湯底」選用特調醬油、柴魚與清酒，最適合涮肉吃，湯底會越煮鹹，建議可加點昆布湯一起煮。

「石頭爆炒鍋」用了豬油、蝦米、干魷魚與扁魚爆香，比起傳統石頭鍋這湯頭清爽多了，很夠味卻沒少了油膩感，喝湯還吃得到蝦米與干魷魚，台灣本土豬種黑毛豬，口感軟中帶點Q勁我滿喜歡，肉質香甜不膩～

涼拌小菜調和的很剛好！越吃越開胃再來一盤！尤其是龍鬚菜好吃～

我們一心只想著吃肉肉！只裝了兩份菜盤，蔬菜一看就知道很新鮮！吃火鍋就是要加山茼蒿，南瓜、白蘿蔔與芋頭也是必拿，拿來繼續熬湯，湯底融合蔬果味，最後還能加碗白飯煮成粥～

加點一份綜合海鮮盤199元！有蛤蜊、鯛魚片、多利魚片、草蝦與大牡蠣，海鮮放到昆布湯煮最適合！昆布加入蛤蠣、鮮蝦精華，喝起來又是另一種風味，魚片我喜歡涮麻辣，牡蠣殼洗的很乾淨，不用怕吃到髒東西～

鬥牛士二鍋自助百匯很豐富！已經來過很多次，以目前物價來講，平日中午388元加10%就能吃到飽，6種肉品加自助百匯吃到飽，多樣選擇很有誠意，想簡單吃到飽很適合來這，壽星當日攜帶證件還打5折喔～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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