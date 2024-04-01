這間隱藏在小巷弄內的浮冰咖啡Flow coffee超醒目，整棟純白色系的風格建築相當吸睛，是一對年輕夫妻經營，韓系簡約風格搭配大片落地窗的純白設計，簡約卻又很有質感，提供了手沖咖啡、飲品、甜點、日式刨冰等，日式刨冰可是一年四季都有供應，價位落在$95~$300之間，限定布丁滑嫩好吃，達克瓦茲鹹甜鹹甜都很不錯唷！！

浮冰咖啡Flow coffee 在哪？

浮冰咖啡Flow coffee位於國強十一街與國豐六街的轉角處，住宅區內相當隱密，在桃園戶政事務所付近，距離南桃園交流道開車大約4分鐘車程，開車的話建議停放在騰彥龍興站停車場或全方位停車場國強站，走路過來大約2分鐘左右，機車店門前有機車停放區，停車相當便利

附近也有很厲害的美食餐廳，三街海鮮屋，不妨吃飽後再來吃個下午茶做Ending~

整棟純白色的建築相當顯眼吸睛，路過都會被這棟建築給吸引，好奇這棟是賣什麼的，木質窗框搭配簡約LOGO，光是戶外就相當好拍美照

如果只點飲料的話，滿適合外帶坐在這區聊聊天也很不錯唷！！

店內空間

店內空間相當寬敞明亮，大片落地窗讓整體光線充足，簡約的桌椅搭配綠色植栽設計，充滿韓系風格，半開放式的吧台空間相當大，座位區不多，大約可以容納16人左右，不過桌與桌之間空間寬敞，不因為空間有限而擺放擁擠，給人清新舒適的氛圍感

水杯自取

店內免收服務費，水杯有需要可以自由取用唷！！

菜單MENU

菜單有手沖咖啡、飲品、甜點、日式刨冰等，價位落在$95~$300之間，偶爾會有限定口味也可以現場詢問，日式刨冰是一年四季都有，不過現在還太冷，等熱一點再去，哈哈！！每人低消一杯飲品或一份刨冰～

餐點

經典拿鐵

拿鐵喝起來相當順口，帶點可可的甘苦香氣，醇厚香濃的口感讓人喜歡

小山園抹茶牛奶

不加糖的抹茶牛奶，整體喝起來有著抹茶的清香與微苦風味，搭配牛奶順口好喝～

FLOW限定布丁

布丁超推，布丁口感超級嫩，帶有蛋香與焦糖的苦甜，上層的鮮奶油帶點鹹味，層次相當豐富

達克瓦茲-櫻花焙茶雪鹽

達克瓦茲也很優秀，微酥鬆的口感，搭配中間夾層內餡的櫻花焙茶雪鹽，夾層內餡帶有鹹味與焙茶的茶香，降低了達克瓦茲的甜，整體吃起來甜度不會太高，還有著豐富層次口感

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