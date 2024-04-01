這間隱藏在小巷弄內的浮冰咖啡Flow coffee超醒目，整棟純白色系的風格建築相當吸睛，是一對年輕夫妻經營，韓系簡約風格搭配大片落地窗的純白設計，簡約卻又很有質感，提供了手沖咖啡、飲品、甜點、日式刨冰等，日式刨冰可是一年四季都有供應，價位落在$95~$300之間，限定布丁滑嫩好吃，達克瓦茲鹹甜鹹甜都很不錯唷！！
浮冰咖啡Flow coffee 在哪？
浮冰咖啡Flow coffee位於國強十一街與國豐六街的轉角處，住宅區內相當隱密，在桃園戶政事務所付近，距離南桃園交流道開車大約4分鐘車程，開車的話建議停放在騰彥龍興站停車場或全方位停車場國強站，走路過來大約2分鐘左右，機車店門前有機車停放區，停車相當便利
附近也有很厲害的美食餐廳，三街海鮮屋，不妨吃飽後再來吃個下午茶做Ending~
- 店家名稱：Flow coffee | 浮冰咖啡
- 所在地址：330臺灣桃園市桃園區國強十一街123號1樓
整棟純白色的建築相當顯眼吸睛，路過都會被這棟建築給吸引，好奇這棟是賣什麼的，木質窗框搭配簡約LOGO，光是戶外就相當好拍美照
如果只點飲料的話，滿適合外帶坐在這區聊聊天也很不錯唷！！
店內空間
店內空間相當寬敞明亮，大片落地窗讓整體光線充足，簡約的桌椅搭配綠色植栽設計，充滿韓系風格，半開放式的吧台空間相當大，座位區不多，大約可以容納16人左右，不過桌與桌之間空間寬敞，不因為空間有限而擺放擁擠，給人清新舒適的氛圍感
水杯自取
店內免收服務費，水杯有需要可以自由取用唷！！
菜單MENU
菜單有手沖咖啡、飲品、甜點、日式刨冰等，價位落在$95~$300之間，偶爾會有限定口味也可以現場詢問，日式刨冰是一年四季都有，不過現在還太冷，等熱一點再去，哈哈！！每人低消一杯飲品或一份刨冰～
餐點
經典拿鐵
拿鐵喝起來相當順口，帶點可可的甘苦香氣，醇厚香濃的口感讓人喜歡
小山園抹茶牛奶
不加糖的抹茶牛奶，整體喝起來有著抹茶的清香與微苦風味，搭配牛奶順口好喝～
FLOW限定布丁
布丁超推，布丁口感超級嫩，帶有蛋香與焦糖的苦甜，上層的鮮奶油帶點鹹味，層次相當豐富
達克瓦茲-櫻花焙茶雪鹽
達克瓦茲也很優秀，微酥鬆的口感，搭配中間夾層內餡的櫻花焙茶雪鹽，夾層內餡帶有鹹味與焙茶的茶香，降低了達克瓦茲的甜，整體吃起來甜度不會太高，還有著豐富層次口感
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店家/景點資訊
- 店家名稱：Flow coffee | 浮冰咖啡
- 所在地址：330臺灣桃園市桃園區國強十一街123號1樓
- 營業時間：日 一 四 五 六 12:00-18:00
- 店家電話：
- 評價：★★★★★
- 備註資訊：
✔每人低消一杯飲品或一份日式刨冰
✔免收服務費
✔用餐限時90分鐘
交通資訊
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