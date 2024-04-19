After5_步驟六是本來就很喜歡的台北咖啡廳，原來在桃園龜山也有分店了，雖然位置有點偏，但是平日生意還是很好，開在住宅區附近，來喝咖啡的上班族特別多，這次點的吐司類都好好吃，吃到盤子乾乾淨淨還想再點！

After5_步驟六 龜山店 營業資訊

After5_步驟六龜山店

評分： / 4.8

地址：桃園市龜山區文達路322號( 地圖 )

電話：03 328 2856

營業時間

星期一: 08:00 – 18:00,

星期二: 08:00 – 18:00,

星期三: 08:00 – 18:00,

星期四: 08:00 – 18:00,

星期五: 08:00 – 18:00,

星期六: 10:00 – 18:00,

星期日: 10:00 – 18:00

星期一: 08:00 – 18:00, 星期二: 08:00 – 18:00, 星期三: 08:00 – 18:00, 星期四: 08:00 – 18:00, 星期五: 08:00 – 18:00, 星期六: 10:00 – 18:00, 星期日: 10:00 – 18:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

After5_步驟六 龜山店 環境｜位置

After5_步驟六 龜山店其實離林口很近，就在長庚醫院周圍，不過還是要開車來比較方便，有路邊停車格，停車還算是方便。After5_步驟六的環境跟之前去的台北店蠻類似的，走的都是日式的舒適風格，採光很好，看了一下沒有什麼太嚴苛的規定，可以悠閒跟朋友來這聊天，也有上班族直接帶電腦來工作。

After5_步驟六 龜山店 菜單

飲料品項非常多種，除了有單品咖啡、義式咖啡外，還有創意飲品，有酒精跟無酒精的選項，更有小朋友可以喝的飲料專區喔，真的很貼心。甜點輕食種類也好多，這次下午來還沒吃午餐，就都點了吐司輕食系列，味道都非常優秀。

After5_步驟六 龜山店 餐點

冰羅馬氣泡咖啡｜熱拿鐵

咖啡的味道非常好，冰羅馬氣泡咖啡有爽口的氣泡感，檸檬味酸甜適中，還喝的到咖啡香；熱拿鐵口感偏厚，非常香濃。

熊本米麵包鮪魚馬鈴薯蛋沙拉

米麵包的口感比較輕柔，烤得非常酥脆，抹上鹹度適中鮪魚馬鈴薯蛋沙拉非常對味，米麵包的酥脆度真的吃到猛掉渣，馬鈴薯蛋沙拉味道很家常，但是抹在土司上就是好吃，回家也要這樣做。

靜岡焙茶厚片吐司

厚片吐司抹上厚厚焙茶抹醬，味道香濃又不會太甜膩，吃的的獨特焙茶的茶香，酥酥脆脆的口感，同樣吃完會令人印象深刻。

後來跟老闆娘聊了一下，原來在基隆也有開店，實在太喜歡他們家的氣氛跟餐點，下次一定再排個基隆店去走走！

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