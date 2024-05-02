最近終於將手上各種疑難雜處理完畢，家裡的事也告一段落，可以喘口氣、稍微放鬆一下了。對我來說，愛自己的方式就是大啖美食。前一陣子在Youtube上看到「超哥進軍日料界？！開箱超甲組海鮮丼飯！【超派人生】」，饒有興趣的我在知曉超甲組海鮮丼飯通化店試營運中後，二話不說立刻預約、訂位!

超甲組海鮮丼飯每日到漁港採買新鮮魚貨，生魚片皆採用費時費工的熟成魚。特殊熟成的魚肉去腥、去酸，將美味濃縮，比起一般生魚片，風味會更加鮮甜濃郁。

踏進超甲組海鮮丼飯通化店，門口左側為外帶專區，方便上班族或趕時間的捧油，選擇好喜歡的餐盒直接買單帶走，省時又省力。引人矚目的九宮格壽司每日都有不同的搭配，就算日日享用，也能體會開盲盒的樂趣。即使不便到現場選購，超甲組海鮮丼飯通化店與合作，讓您動動手指頭，也有新鮮美味的壽司、丼飯送上門!

超甲組海鮮丼飯通化店一樓為外帶專區、餐點製作區，二樓、三樓皆為內用座位區(線上訂位請點我)。隨處可見的牆上壁畫是專門請電繪大師手繪，每一幅都極具特色且相當有涵義。用餐方式採半自助式，需自行前往一樓取餐，用餐完畢後請自助回收餐盤。

超甲組海鮮丼飯內用每人均收39元(120公分以下兒童則免)，味噌湯、熱茶可以無限任飲。點餐採QR code掃描點餐，餐點完成聽到叫號器響時，再下樓取餐，用餐結束後至一樓結帳即可。

4/28-5/12母親節超澎湃生魚片蛋糕開放預約(限內用，需預先收費)，只要788元!

吃日料最重要的就是山葵和醬油，超甲組海鮮丼飯的山葵不是粉調配的，入口不會過於嗆辣、會回甘，是好山葵。醬油選用從日本來的鰹魚醬油，口味不會死鹹，更多的是甘甜感，可以增加生魚片的風味層次!

🥢味噌湯

自助可無限享用的鮮魚味增湯加入很多的魚肉及邊角料(小心有刺)，魚的鮮味整個融入湯裡，相當厲害。內用39元無限任飲根本超值，光喝湯就回本了，讚!

🥢炸蝦天婦羅

炸蝦天婦羅是超甲組海鮮丼飯師傅從炸漿開始，一步、一步裹脆皮製作的而成的。岳粉們都知道，我很喜歡觀賞料理魔法的過程，尤其是看著職人們施法的那一刻，真的很療癒。炸鮮天婦羅蝦子很大一隻，一口咬下，喀吱喀吱的脆皮聲響，和鮮嫩Q彈的蝦子形成對比，令人感到心滿意足~

🥢鮪魚刺身

喔齁，現在正值黑鮪魚季，剛好被我們遇到! 黑鮪魚經過費時費工的熟成，刺身入口倍感鮮甜。黑鮪魚肉質緊密、口感豐富，蘸上醬油和山葵，這入口即化的回甘好舒服啊~

🥢豪華海鮮丼

豪華海鮮丼有時令生魚片8枚、天使紅蝦2隻，磯煮鮑魚、干貝、北寄貝各1枚，軟絲佐珍味蝦卵、鮭魚卵、海膽。丼飯底下是醋飯，改良後的醋飯。雖然我沒吃過之前被Toyz嫌棄的醋飯是如何，但現在的醋飯完全沒毛病，個人覺得剛剛好的美味~

丼飯上擺滿食材，視覺效果滿分。超多種類的生魚片，紅蝦上的海膽還用了魚子醬、金箔點綴，到底誰懂這一口海膽的美味(金錢)含量啊! 俗話說，海鮮新鮮就是王道。超甲組海鮮丼飯的海鮮就是這麼單純，在單純中顯現出無敵的奢華。豪華海鮮丼每一口鮮甜衝擊味蕾，不同層次的魚甜、蝦鮮，還有啵啵的鮭魚卵那鮮鹹。一口醋飯、一口海鮮，都快爽飛天了，果然超派!

🥢披薩壽司(8貫)

在別的日式料理店中還沒吃過這樣的作法，披薩壽司入口層次分明，料多加上起司焗烤，是「真。披薩壽司」。中間濕軟的配料平衡了海鮮和米飯的味道，後韻有起司鹹香跳出串場，驚豔我們的味蕾，真的好美味啊! 超甲組海鮮丼飯不僅有新鮮的海鮮之外，料理創意不斷，愛吃起司的捧油們絕對不要錯過這一道!

🥢時令季節刺身

時令季節刺身依當日新鮮魚貨不同，搭配的生魚片會隨之變換。這滿滿一大盤的刺身，和剛剛的豪華海鮮丼一起下肚，這無與倫比的美妙滋味，令人回味無窮啊!

🥢鹽烤魚頭

今天的鹽烤魚頭是鮭魚頭，為慶祝超甲組海鮮丼飯通化店開幕，鹽烤魚頭特價350元。魚頭超大一個，烤得江江好，恰到好處的熟度，讓魚頭保有鮮甜原味和水份。加上檸檬、蘸上椒鹽，微酸鹹香的滋味爽度爆表，超優質，秒殺!

超甲組海鮮丼飯讓我吃海鮮不用跑到漁港，在市區也能享用平價、高品質的海鮮丼飯。飽餐一頓結帳時，看見師傅在設計餐點。即便已經滿到天靈蓋了，依然覺得這海鮮珠寶盒看起來如此誘人，引人入勝。下次再來嚐鮮其他高CP值的豪華海鮮，「超甲組海鮮丼飯-通化店」推薦給大家，超派~