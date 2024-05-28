【GnB HOTEL】是位在釜山市區飯店，鄰近富平市場和罐頭市場，是一間商務型的四星飯店，我們行程的第三、四兩個晚上就下塌在這裡，白天走完行程，晚上正好可以有充份的時間逛逛周邊市區，尤其是傳統市場內會有許多小吃，還有商店，可貼近感受釜山民眾生活的一部份。

【GnB HOTEL】

地 址： 19 Heukgyo-ro, Jung-gu, Busan, 南韓

官方網站： GnB HOTEL

走進【GnB HOTEL】大廳窗明几淨，雖無恢宏氣派但也讓人感覺舒適明亮。

飯店大廳旁還有一間咖啡廳，空間大座位也不少，很適合商務型旅客休憩處理公務的中繼點。

我們住宿的房間在八樓，是兩張雙人床的房型，這間飯店的床墊軟硬適中，棉被不厚重但蓋起來舒服又保暖，有不少人來韓國都會買棉被，正好這次來可順便看看韓國棉被到底有多好。

床的對面有一個長木桌和圓木桌，長桌底下有冰箱，角落有一個小小的衣櫥；我們一進來房間就聞到一股怪味，導遊來查房說應該是房間內地毯的消毒水味道沒散去，剛好房間處於別間，兩側都有窗戶，打開來通風後味道就消失了。

這次住的兩間飯店內都有提供熱水壺，基本的備品除了牙刷、牙膏沒有提供外，其它該有的都有，這間飯店提供的是家裡都會有的室內拖鞋相對舒適，但不知消毒是否完整就沒使用。

兩間飯店裡冰箱都會依客房人數，每天提供免費礦泉水

衣樹空間小只提供三個衣架，兩人是不太夠用。

這間飯店大廳雖然新穎，但走進房內可感受到應該有超過十年的歷史；浴室採乾濕分離但其實不是很徹底，淋浴間的水還是會跑出來一點；馬桶是免治型的，洗手枱小也沒有什麼置物空間，兩間飯店的浴室內也都沒有掛衣掛勾，無法放換洗的衣服有所不便。

淋浴間內有提拱大花灑，值得一提的是蓮蓬頭出水孔是很細緻綿密的，水柱噴起來很過癮，基本的洗髮、護髮和沐浴乳都有提供，他們家的洗護產品是帶有柑橘香味的。

這間飯店是比較韓式的早餐類型，種類比第一間海景飯店少一點點。

生菜沙拉搭配的芝麻醬很香，依個人喜好添加一些堅果和葡萄乾。

韓式料理中少不了的冷菜

熱菜有煙燻培根片和牛肉煎餅，牛肉煎餅不錯吃。

納豆和炒蛋

麻婆豆腐

馬鈴薯炒豬肉

煙燻香腸彈脆味道不錯

炒飯不油膩味道也不差，這五天吃下來韓國的米飯都蠻Q的，好吃！

西式早餐就只有吐司和餐包可選擇，味道一般

咖啡機是標配

牛奶、果汁和麥片

搭配吐司的起司和火腿片，奶油及果醬

這間早餐味道就普通了些，讓我們花不到20分鐘就吃完；這間飯店的海帶湯就沒有上一間飯店的湯頭好喝，感覺就是水加海帶的湯頭很清淡。

富平市場就在飯店對面，我們在這間烤肉攤買了綜合的烤五花肉和年糕邊走邊吃，味道不錯。





這樣一份有海苔飯球/雙味烤豬五花和韓國年糕/鑫鑫腸的小食，韓幣5,500

這間的辣炒年糕是團員分享說好吃，剛好在轉角處有兩間賣辣炒年糕，這間看起來比較好吃。



最後一天消夜在富平市場買了放大版的韓式辣炒年糕配啤酒，第一次吃到有三倍大的韓式年糕，口感很Ｑ，辣味大約在中辣程度，配啤酒剛好。

以兩間住宿的感受來說，這間GnB飯店地理位置佳，晚上想吃什麼想買什麼都很方便；房間空間都不算太大，乾淨度以海景飯店略勝一籌，早餐也是海景飯店好吃，是讓我回國還會想念的飯店早餐，以上分享給大家。

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