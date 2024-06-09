宜蘭老字號農場【廣興農場鴨母寮豬哥窟】，多年前我們就曾造訪過

隨著宜蘭農場如雨後春筍般一家一家開，廣興農場依舊大門敞開，迎接每位大小客人！

廣興農場除了可以餵食小動物、DIY體驗外，還可以摸蜆、焢窯，還有懷舊柑仔店及美味農家菜料理可以享用

旅遊住宿優惠房價查詢

宜蘭親子農場，廣興農場，動物餵食、焢窯、 摸蜆、DIY體驗、農家菜料理，宜蘭一日遊!

廣興農場位於宜蘭冬山，周圍盡是田園風光

這裡原本是豬舍，後來轉型為適合親子同遊的觀光農場，農場裡保留了舊式建築，讓人回憶滿滿

農場外可以停放車輛外，另外還有規畫停車場

ADD:宜蘭縣冬山鄉光華三路132巷12號

TEL:03 951 3236

營業時間:09:00-18:00 (週三公休)

FB粉絲專頁

廣興農場門票：

12歲以上$200/人(可折抵150元)

3-12歲$100/人(可折抵50元)

可合併折抵，各式DIY體驗、摸蜆活動、用餐等皆可折抵

農場裡有餐飲設施，禁帶外食！

跟其他農場相比，廣興農場腹地算大，但許多設施都略顯老舊

環境與大自然結合，蚊蟲較多，怕被叮咬務必做好防蚊措施！

水池範圍很大，池內有很多大大小小的魚兒

家裡有喜歡餵魚的孩兒，帶來這裡可以很盡興的餵魚

魚兒的數量真的很多，密密麻麻～

餵魚吃飼料同時，鴨子也會一起吃！

還有多項童玩可以玩樂

這個超大象棋大到只能在地上玩，還挺有趣

巨無霸彈珠檯小朋友也很喜歡

大泡泡部分不知道是不是因為泡泡水起泡關係

小朋友試了好幾次都無法成功拉出大泡泡

還有擲箭、吊酒瓶等遊戲可以玩

搖搖木馬有大小隻，就連哥哥這麼大也可以坐

讓人回憶滿滿的懷舊電視、電話、裁縫機及風扇等，也有木板床喔

讓人宛如回到小時候

很清幽的環境，漫步農場裡還能感受田園風光

也可以拍美照，但蚊蟲有點多就是

摸蜆活動三歲以上每人200元，只要下水都需要收費

除了摸蜆外，還可以玩竹筏，活動時間共一小時

摸到的蜆可以帶走或是請農場幫忙料理

是湧泉的水，清澈見底，水深約到小腿肚而已

活動範圍還挺大，還有水上鞦韆可以拍照！

有提供淋浴設備，方便玩後沖洗更衣

農場裡動物種類不多，主要有山羊及麝香豬

可以購買飼料餵食

可愛動物區有兔兔、天竺鼠、孔雀等

走累了，農場裡都有地方可以休憩

這一整排的水族箱展示青蛙、烏龜、六角恐龍等，鈞鈞很喜歡

柑仔店裡除了販賣零食、童玩外，還有提供免費漫畫、象棋

當時還有遊客在下象棋

這一區則有滾鐵圈等各式童玩可以玩

有些我沒拍攝到，種類還挺多

玩沙區在焢窯區旁，玩沙工具需要自備

焢窯區範圍很大，除了焢番薯外也可以焢雞

A 餐 土窯雞一隻950元

B 餐 新鮮地瓜12條850元

C 餐 新鮮玉米12個850元

D 餐 新鮮地瓜6條＋新鮮玉米6個850元

焢窯全程約2.5小時

時間:9:30，10:30，11:30，12:30，1:30，2:30，請事先預約並提早20分鐘到櫃檯報到

玩累了餓了，可以拿門票抵用券來用餐

都是半戶外的環境，沒有冷氣喔！

用餐空間有很多古早諺語可以學習，有些還挺有趣

廣興農場家常菜菜單及價格

有烤魚也有白斬雞可以選擇

我們點了酒香白斬土雞肉、祖傳鹹豬肉及高麗菜

份量還蠻足的，風味也不錯！

另外，農場裡也有多樣DIY可以體驗

像是發光燈泡生態瓶、彩繪陶瓷山豬、傳統美食DIY等，有興趣可以洽詢農場！

門票200元看似不便宜，但折抵後算是只要50元，很划算

廣興農場除了可以玩、可以餵食動物外，還可以DIY、焢窯、吃美食，是宜蘭親子旅遊好去處！

旅遊住宿優惠房價查詢

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，都是很主觀的～

文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享，我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛

純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！