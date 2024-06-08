為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 紀家豬腳原汁專家，基隆廟口夜市60年老店豬腳，可免費加湯!

紀家豬腳原汁專家，基隆廟口夜市60年老店豬腳，可免費加湯!

2024-06-08 01:20:00 靜怡＆大顆呆 人氣：121
share
窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2231篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

基隆紀家豬腳原汁專家
place基隆市仁愛區愛四路29號2樓
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

紀家豬腳原汁專家，基隆廟口夜市60年老店豬腳，可免費加湯!

以前到基隆廟口夜市還蠻常會吃【紀家豬腳原汁專家】，近幾年因為美食選擇越來越多，所以已經好久沒吃紀家豬腳

相隔好久，這次終於來回味了，可以免費加湯真的很不錯，豬腳一樣讓人回味無窮！

旅遊住宿優惠房價查詢

紀家豬腳原汁專家 ❙ 可免費加湯，基隆廟口夜市60年老店豬腳!

紀家豬腳原汁專家，基隆廟口夜市60年老店豬腳，可免費加湯!

紀家豬腳原汁專家就在廟口夜市裡愛四路上，周圍美食攤位林立，人聲鼎沸

攤位旁有桌位可以入座，另外，攤位後方有樓梯可以上二樓有室內用餐空間

紀家豬腳原汁專家，基隆廟口夜市60年老店豬腳，可免費加湯!ADD:基隆市仁愛區愛四路29號2樓及攤前

紀家豬腳原汁專家，基隆廟口夜市60年老店豬腳，可免費加湯!TEL:0911 853 933

紀家豬腳原汁專家，基隆廟口夜市60年老店豬腳，可免費加湯!營業時間:每日下午四點開始營業

紀家豬腳原汁專家，基隆廟口夜市60年老店豬腳，可免費加湯!FB粉絲專頁

紀家豬腳原汁專家，基隆廟口夜市60年老店豬腳，可免費加湯!

二樓空間不大，還蠻明亮，桌位要比攤位旁舒適許多

紀家豬腳生意很好，我們來的時候都有客人．這是大家剛好都吃完離開後拍攝

紀家豬腳原汁專家，基隆廟口夜市60年老店豬腳，可免費加湯!

紀家豬腳原汁專家菜單及價格

販賣的品項簡簡單單，就只有豬腳、麵線、青菜及雞佛腳筋

紀家豬腳原汁專家，基隆廟口夜市60年老店豬腳，可免費加湯!

豬腳有大中小份，依序為三人份、兩人份及一人份

建議可以先吃點別的美食，再來吃豬腳

或是先來吃豬腳後再去吃點別的，就不用豬腳吃很飽，畢竟豬腳一次吃太多可能會感覺膩

紀家豬腳原汁專家，基隆廟口夜市60年老店豬腳，可免費加湯!

我們點的是中份350元，豬腳量還蠻多的，如菜單上所註明兩個人吃剛剛好

三個人吃也是可以，紀家豬腳可以免費加湯

紀家豬腳原汁專家，基隆廟口夜市60年老店豬腳，可免費加湯!

肥瘦各半的豬腳皮Q肉軟

豬皮有經過炭烤吃起來不油膩，個人很喜歡他的豬皮

紀家豬腳原汁專家，基隆廟口夜市60年老店豬腳，可免費加湯!

經過多時慢火熬煮的乳白色湯頭不添加味素、醬油等其他調味料，原汁原味，香醇濃郁

讓人驚喜的是，湯可以免費續加！

這湯真的很好喝，我們家鈞鈞也好喜歡，喝了好幾碗

紀家豬腳原汁專家，基隆廟口夜市60年老店豬腳，可免費加湯!

這個豬皮真的很好吃，吃起來完全沒有噁心感

沾辣椒醬油更是一絕，美味極了

紀家豬腳原汁專家，基隆廟口夜市60年老店豬腳，可免費加湯!

燙青菜一份90元真的不便宜，但給的量很多

當天是地瓜葉，淋上店家特製的醬汁風味不錯，地瓜葉也很嫩口

紀家豬腳原汁專家，基隆廟口夜市60年老店豬腳，可免費加湯!

手工麵線一碗50元，跟一般的豬腳麵線的白麵線不同

這裡的是黃色的，比較像蚵仔麵線使用的那種麵線，口感也是挺帶勁的！

基隆廟口夜市不知道吃什麼，可以來吃紀家豬腳原汁專家

但前提要不排斥肥肉與豬皮喔！

旅遊住宿優惠房價查詢

注意！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享

我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛

純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文章標籤
紀家豬腳原汁專家 免費加湯 廟口夜市美食 廟口夜市豬腳 基隆廟口夜市美食 基隆夜市
創作者介紹
創作者 靜怡&大顆呆 的頭像
靜怡&大顆呆

❤靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食❤




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

竹子湖山中園野菜餐廳，鮮嫩白斬雞、手工小饅頭
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up