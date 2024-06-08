以前到基隆廟口夜市還蠻常會吃【紀家豬腳原汁專家】，近幾年因為美食選擇越來越多，所以已經好久沒吃紀家豬腳了

相隔好久，這次終於來回味了，可以免費加湯真的很不錯，豬腳一樣讓人回味無窮！

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紀家豬腳原汁專家 ❙ 可免費加湯，基隆廟口夜市60年老店豬腳!

紀家豬腳原汁專家就在廟口夜市裡愛四路上，周圍美食攤位林立，人聲鼎沸

攤位旁有桌位可以入座，另外，攤位後方有樓梯可以上二樓有室內用餐空間

ADD:基隆市仁愛區愛四路29號2樓及攤前

TEL:0911 853 933

營業時間:每日下午四點開始營業

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二樓空間不大，還蠻明亮，桌位要比攤位旁舒適許多

紀家豬腳生意很好，我們來的時候都有客人．這是大家剛好都吃完離開後拍攝

紀家豬腳原汁專家菜單及價格

販賣的品項簡簡單單，就只有豬腳、麵線、青菜及雞佛腳筋

豬腳有大中小份，依序為三人份、兩人份及一人份

建議可以先吃點別的美食，再來吃豬腳

或是先來吃豬腳後再去吃點別的，就不用豬腳吃很飽，畢竟豬腳一次吃太多可能會感覺膩

我們點的是中份350元，豬腳量還蠻多的，如菜單上所註明兩個人吃剛剛好

三個人吃也是可以，紀家豬腳可以免費加湯

肥瘦各半的豬腳皮Q肉軟

豬皮有經過炭烤吃起來不油膩，個人很喜歡他的豬皮

經過多時慢火熬煮的乳白色湯頭不添加味素、醬油等其他調味料，原汁原味，香醇濃郁

讓人驚喜的是，湯可以免費續加！

這湯真的很好喝，我們家鈞鈞也好喜歡，喝了好幾碗

這個豬皮真的很好吃，吃起來完全沒有噁心感

沾辣椒醬油更是一絕，美味極了

燙青菜一份90元真的不便宜，但給的量很多

當天是地瓜葉，淋上店家特製的醬汁風味不錯，地瓜葉也很嫩口

手工麵線一碗50元，跟一般的豬腳麵線的白麵線不同

這裡的是黃色的，比較像蚵仔麵線使用的那種麵線，口感也是挺帶勁的！

到基隆廟口夜市不知道吃什麼，可以來吃紀家豬腳原汁專家

但前提要不排斥肥肉與豬皮喔！

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