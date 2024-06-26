東北角懸崖上海景餐廳【cilah海的味道】，擁有絕佳龜山島海景視野，吃著美食享受無敵海景真的太美好

cilah海的味道地點有點隱密，但料理具獨創性且美味、海景也超美，餐廳桌位數不多，生意很不錯，用餐前記得先預約喔！

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cilah海的味道 ❙ 東北角懸崖上海景餐廳，無敵龜山島海景，貢寮海鮮美食!

cilah海的味道坐落於東北角最極東懸崖上，開車經過就算見到建築物也不會知道這是餐廳

餐廳下方就是大海，龜山島就在眼前，視野絕佳，好天氣真的很美很療癒，導航直接搜尋＂cilah海的味道＂，餐廳海岸旁有空地可以停放車輛！

ADD:新北市貢寮區蓬萊街18-1號

TEL:0930 899 797

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網路上寫著需要預約，但目前好像也可以現場候位，我們去年就有來過一次，當時店家人員也說沒有預約沒辦法供餐

這回我們是要去的當天直接打電話詢問是否可前往用餐，然後就來了！

用餐是週日下午，生意真的很好，好加在我們打電話時還有位置可用餐！

餐廳的海景真的很美，整個很遼闊，毫無遮蔽

退潮後的海蝕平台也成為親子探索潮間帶好去處！

有室內及戶外用餐空間，用餐空間不大，室內空間還有歌唱設備

我覺得來到海景餐廳當然就要坐戶外啦，但炎熱的天氣也會很熱就是，還好我們用餐當天不悶熱

cilah海的味道主要提供海鮮及原住民風味的創意料理，也有活跳跳海鮮可以大快朵頤

依照季節也會提供不同的當天現抓海味，像是藤壺等

cilah海的味道菜單及價格

很有創意的菜單，很直爽的寫在廢棄的紙板，不過字倒是挺美的，價格寫得清楚，現流海魚則是時價

干貝炒飯

不僅海景很美，料理擺盤也很用餐，讓人感受到店家誠意

而且店家服務態度也很良好，尤其是闆娘（應該是闆娘吧）雖然生意很好但服務親切！

粒粒分明的炒飯香氣迷人，飯裡可見切成小塊的干貝，鈞鈞很愛吃炒飯，直說好好吃

念念不忘一夜干

端上桌時我們充滿驚喜，好有創意的擺盤，來這裡用餐果真是視覺味蕾雙重享受

話說我原先就很想放上圍籬上拍但不敢，還是闆娘厲害知道我們愛拍照者的心情，直接跟我說可以放在上面拍

皮酥肉嫩的一夜干，肉質肥美帶有油脂香氣，沾點椒鹽入口夠味滿足

高麗菜

青菜菜單上就只有高麗菜可選擇，另外就是海菜了

鮮蝦蒸粄條

雖然這一盤接近五百元，但美味也吃得滿足

蝦肉鮮美，粄條海味蒜香十足

酥炸小卷

重口味的鹹酥小卷，跟我們想像的小小隻小卷不同，是大隻切塊的，吃起來更有口感，很下酒

黃金右腿

最後，怎麼一整箱台啤搬上桌了！我們明明沒點啊！

原來箱內裝的就是我們的黃金右腿，這未免也太有創意了吧，上桌時連隔壁桌都好奇探頭過來呢！

黃金右腿指的是酥炸河豚肉，河豚肉質細緻就跟雞肉差不多，完全沒有魚腥味

不過這道的風味跟酥炸小卷有點類似，建議擇一點就好

很悠閒美好的海景餐廳，可以享受美食料理又能擁有最療癒的海景，如果你也愛吃美食也喜歡看海，真的很推薦cilah海的味道

酒足飯飽可以到一旁的海岸走走，也可以直通海蝕平台探索海洋生態喔！

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