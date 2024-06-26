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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > cilah海的味道 ❙ 東北角懸崖上海景餐廳，無敵龜山島海景，貢寮海鮮美食!

cilah海的味道 ❙ 東北角懸崖上海景餐廳，無敵龜山島海景，貢寮海鮮美食!

2024-06-26 00:10:00 靜怡＆大顆呆 人氣：114
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窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2240篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 瑞芳區

造訪商家：

cilah海的味道
place新北市瑞芳區蓬萊街18-1號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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cilah海的味道 ❙

東北角懸崖上海景餐廳【cilah海的味道】，擁有絕佳龜山島海景視野，吃著美食享受無敵海景真的太美好

cilah海的味道地點有點隱密，但料理具獨創性且美味、海景也超美，餐廳桌位數不多，生意很不錯，用餐前記得先預約喔！

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cilah海的味道 ❙ 東北角懸崖上海景餐廳，無敵龜山島海景，貢寮海鮮美食!

cilah海的味道 ❙

cilah海的味道坐落於東北角最極東懸崖上，開車經過就算見到建築物也不會知道這是餐廳

餐廳下方就是大海，龜山島就在眼前，視野絕佳，好天氣真的很美很療癒，導航直接搜尋＂cilah海的味道＂，餐廳海岸旁有空地可以停放車輛！

cilah海的味道 ❙ 東北角懸崖上海景餐廳，無敵龜山島海景ADD:新北市貢寮區蓬萊街18-1號

cilah海的味道 ❙ 東北角懸崖上海景餐廳，無敵龜山島海景TEL:0930 899 797

cilah海的味道 ❙ 東北角懸崖上海景餐廳，無敵龜山島海景FB粉絲專頁

cilah海的味道 ❙

網路上寫著需要預約，但目前好像也可以現場候位，我們去年就有來過一次，當時店家人員也說沒有預約沒辦法供餐

這回我們是要去的當天直接打電話詢問是否可前往用餐，然後就來了！

用餐是週日下午，生意真的很好，好加在我們打電話時還有位置可用餐！

cilah海的味道 ❙

cilah海的味道 ❙ 東北角懸崖上海景餐廳，無敵龜山島海景

cilah海的味道 ❙ 東北角懸崖上海景餐廳，無敵龜山島海景

餐廳的海景真的很美，整個很遼闊，毫無遮蔽

退潮後的海蝕平台也成為親子探索潮間帶好去處！

cilah海的味道 ❙

cilah海的味道 ❙

有室內及戶外用餐空間，用餐空間不大，室內空間還有歌唱設備

我覺得來到海景餐廳當然就要坐戶外啦，但炎熱的天氣也會很熱就是，還好我們用餐當天不悶熱

cilah海的味道 ❙

cilah海的味道主要提供海鮮及原住民風味的創意料理，也有活跳跳海鮮可以大快朵頤

依照季節也會提供不同的當天現抓海味，像是藤壺等

cilah海的味道 ❙

cilah海的味道菜單及價格

很有創意的菜單，很直爽的寫在廢棄的紙板，不過字倒是挺美的，價格寫得清楚，現流海魚則是時價

cilah海的味道 ❙ 東北角懸崖上海景餐廳，無敵龜山島海景

干貝炒飯

不僅海景很美，料理擺盤也很用餐，讓人感受到店家誠意

而且店家服務態度也很良好，尤其是闆娘（應該是闆娘吧）雖然生意很好但服務親切！

cilah海的味道 ❙

粒粒分明的炒飯香氣迷人，飯裡可見切成小塊的干貝，鈞鈞很愛吃炒飯，直說好好吃

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念念不忘一夜干

端上桌時我們充滿驚喜，好有創意的擺盤，來這裡用餐果真是視覺味蕾雙重享受

話說我原先就很想放上圍籬上拍但不敢，還是闆娘厲害知道我們愛拍照者的心情，直接跟我說可以放在上面拍

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皮酥肉嫩的一夜干，肉質肥美帶有油脂香氣，沾點椒鹽入口夠味滿足

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高麗菜

青菜菜單上就只有高麗菜可選擇，另外就是海菜了

cilah海的味道 ❙

鮮蝦蒸粄條

雖然這一盤接近五百元，但美味也吃得滿足

蝦肉鮮美，粄條海味蒜香十足

cilah海的味道 ❙

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酥炸小卷

重口味的鹹酥小卷，跟我們想像的小小隻小卷不同，是大隻切塊的，吃起來更有口感，很下酒

cilah海的味道 ❙

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黃金右腿

最後，怎麼一整箱台啤搬上桌了！我們明明沒點啊！

原來箱內裝的就是我們的黃金右腿，這未免也太有創意了吧，上桌時連隔壁桌都好奇探頭過來呢！

cilah海的味道 ❙

黃金右腿指的是酥炸河豚肉，河豚肉質細緻就跟雞肉差不多，完全沒有魚腥味

不過這道的風味跟酥炸小卷有點類似，建議擇一點就好

cilah海的味道 ❙

cilah海的味道 ❙

cilah海的味道 ❙

很悠閒美好的海景餐廳，可以享受美食料理又能擁有最療癒的海景，如果你也愛吃美食也喜歡看海，真的很推薦cilah海的味道

cilah海的味道 ❙

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酒足飯飽可以到一旁的海岸走走，也可以直通海蝕平台探索海洋生態喔！

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cilah海的味道 龜山島海景 東北角海鮮 東北角美食 貢寮美食 貢寮海鮮餐廳 貢寮海景餐廳 東北角海景餐廳
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