永和火鍋吃到飽推薦【食一鍋】，真的是近期吃過最超值的火鍋了！

平日午餐329元起牛豬雞羊肉品、蔬菜、火鍋料、咖哩飯、冰淇淋、飲料等通通吃到飽，升級399元肉品更多達9種隨你吃，用餐打卡還送蛤蠣、鮮蚵、花枝漿三選一，cp值超高！

永和火鍋吃到飽，食一鍋，329元起牛豬雞羊肉品、蔬菜、火鍋料、咖哩飯通通吃到飽!

食一鍋6/1才新開幕，位於永和林森路上，附近至少有三個停車場，永和國民運動中心停車場、俥亭永和秀朗停車場、福和國中地下停車場都很近，開車前來不怕找不到地方停車

ADD:新北市永和區林森路91號

TEL:02 2926 6169

營業時間:11:30-22:30 (最後入場時間21:00)

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開幕不久，空間明亮新穎舒適，生意很不錯，建議用餐前先預約

除了一樓空間外，另有地下一樓用餐區，一樓以個人桌、雙人桌及四人桌為主，地下一樓則有適合多人聚餐的桌位，家庭或朋友聚餐也很適合

食一鍋火鍋吃到飽消費模式：

成人平日午餐(15:30前) $329（5種肉品吃到飽）、平日晚餐(15:30後)與假日全時段 $399（9種肉品吃到飽）

兒童100-140cm $199、100cm以下(不開鍋) $50(清潔費)

另加10%服務費，用餐時間90min

只要329元起就享有肉品、季節時蔬及飲料自助吧吃到飽真的很划算，畢竟這價格就跟個人涮涮鍋價格差不多了，居然連肉品也可以無限吃到飽，肉肉控絕對不容錯過！

自助吧食材擺放整齊，也整理得很乾淨

火鍋食材及季節時蔬完全不馬虎，原本我想說選擇應該不多，沒有太多期待，沒想到種類還挺豐富

小朋友喜歡吃的魚板、貢丸、蟳味條、鑫鑫腸、蛋餃，我愛吃的麻吉燒、九層花枝翅、韓式年糕、蓮藕、黑木耳等都有，看起來擺放的層架不多，但幾乎都是兩種食材放一起，加上蔬菜及豆皮算一算將近30種食材

無論火鍋料或是蔬菜都很新鮮，選擇也豐富，一般的涮涮鍋菜盤都只有少量的蔬菜及火鍋料，要再加點一盤青菜至少50元量也不多，相比起來食一鍋真的很超值，任你吃

我光是蓮藕就吃了好多，大顆呆把拔則是吃了好幾盤的大陸妹！

附餐有白飯、冬粉、王子麵、雞絲麵及鍋燒意麵，也都在自助區隨你拿，但雖然是吃到飽，大家也要量力而為，吃完再拿，不要一次拿太多煮太多，吃不完浪費喔

還有一大鍋的咖哩，淋在白飯上就是香噴噴的咖哩飯了，咖哩也是料多實在，裡面有很多的雞肉塊

飲料部分也不馬虎，除了百事可樂汽水機、咖啡機外，還有奶茶及無糖綠茶滿足大家需求

冰淇淋是小美的，多達5種口味，餐後一定要多來幾球

醬料提供的也算齊全，有沙茶醬、蔥花、醬油、蒜泥、蘿蔔泥、辣椒、白醋、黑醋等，都有附上蓋子確保衛生

蒙古天香湯底 +59

有九種湯底可選擇，除了昆布湯底不用加價外，其餘湯底要加價59-99元不等

使用多種天然藥材熬煮的蒙古天香湯底風味獨特，溫醇順口，食材煮後不需沾醬就很有味道

麻辣湯底 +59

食一鍋的麻辣湯底特別適合想吃辣但又不敢吃太辣的人，香麻帶辣感，算是小辣，不會太刺激，吃起來蠻溫和的，我個人很喜歡

牛奶湯底 +59

很香濃的牛奶鍋，鍋內還有一整片的起司片，越煮越濃郁，喝起來鮮香不膩口，煮肉片或是蔬菜也都很適合

我們是晚餐時段來吃，一人399元共有九種肉片可以任你吃，包含板腱牛、豬五花、豬梅花、雞丁、羊五花、牛五花、沙朗牛、背肩牛及鴨肉等，第一輪我們每種肉片都來一盤，擺滿滿一桌光看就好過癮

說真的，我原本想說肉片應該很普通，賣相應該不太好，結果完全不會輸給單點的品質！

打卡就送的花枝漿，單點的話是59元，當然要打卡打起來～

真材實料的花枝漿，可以吃到花枝塊！

板腱牛

中間有條嫩筋的板腱牛略有嚼勁，肉香十足

牛五花

喜歡有脂香的人就可以點牛五花，瘦肉中帶有油脂，吃起來的口感不柴不膩，豐潤多汁

沙朗牛

油花較少的沙朗口感較為紮實，越嚼越香

背肩牛

肉質較為細嫩的背肩牛，小朋友跟我們大人都很喜歡，濃郁的肉香每一口都滿足

豬五花

厚實大片的豬五花光看就好過癮，一層肥、一層瘦，油脂豐富、口感嫩實，我個人是蠻喜歡的，不愛肥肉的人就會無法接受

豬梅花

油花分布如梅花般綻放的豬梅花，口感鮮嫩不膩，沒有豬腥味也是一大重點

鴨肉

火鍋店比較少見的鴨肉片食一鍋也能吃到飽，鮮美的鴨肉片，口感Q嫩，吃完忍不住再追加了一盤

雞丁

切塊的雞肉煮後口感鮮嫩，每一口都能夠帶來滿足感和享受

羊五花

鮮甜香嫩，喜歡吃羊肉的人有福了，在這裡羊肉也是隨你吃到飽

鱸魚片 +69

喜歡吃海鮮的話，食一鍋有提供海鮮類單點，有蛤蠣、鮮蚵、干貝、白蝦、小卷、小章魚、魚片等，加價59-99元不等

這盤鱸魚片只要加價69元還蠻划算，鱸魚厚實大片，誠意滿滿

鯛魚片 +69

鯛魚片也很推薦，口感細緻鮮嫩，無土味、無腥味，大口滿意

這一餐吃得大滿足，吃完真心大推，這價位、這品質，真的很划算！

最後，當然還要來幾球小美冰淇淋做完美結尾，下次還會想再來吃，永和火鍋吃到飽推薦食一鍋，大家有機會也來吃看看吧！

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