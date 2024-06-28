宜蘭頭城外澳有一整排的海景餐廳，藍白希臘風建築【渲咖啡 Shine Cafe】是悠閒喝下午茶好選擇，無敵海景視野、甜點美味、環境氛圍好！

享用下午茶後還可以帶孩子到外澳沙灘玩沙踏浪戲水，是親子玩水好去處！

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渲咖啡 Shine Cafe ❙ 外澳沙灘藍白希臘風，無敵龜山島海景，頭城外澳海景咖啡廳!

渲咖啡 Shine Cafe直接面對大海，一旁也有停車場，鄰近 大溪漁港 ，也可以先到大溪漁港吃海鮮後再來喝咖啡，距離 北關海潮公園 也不遠，可以順遊

ADD:宜蘭縣頭城鎮濱海路二段72號2樓

TEL:0925 087 427

營業時間:週一至週五11:00-18:00 ; 週六及週日 08:30-18:00 (週二及週三公休)

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渲咖啡 Shine Cafe旁邊是 伍參港海廚料理 ，都是藍白希臘風，不仔細看還以為兩家為同間餐廳，不知道是不是同一個老闆！？

咖啡廳在二樓，沿著階梯往二樓走就是大門入口了

咖啡廳視野絕佳，外澳沙灘美景一覽無遺，還有那隻大大的烏龜是那麼樣的完整清楚，太迷人的視野了！

沙灘大海近在咫尺，好療癒！

外澳沙灘是宜蘭知名戲水勝地，不過，沙灘戲水也要注意安全喔

在咖啡廳內也能捕捉龜山島海景，店家也很貼心，特別規劃了拍照區，這桌是給大家拍照用的喔！

假日生意很好，我們來的時候也是幾乎滿座，這是大家離開後所拍攝的空景，但桌上也幾乎都放上＂預約＂的牌子了，準備迎接下一場客人

我們是坐在可以看到海景的區域，很舒適悠閒的氛圍

渲咖啡 Shine Cafe菜單及價格

有提供菜單，採線上點餐，點餐完成後需先至櫃台結帳，線上點餐會顯示餐點剩下的份數，我們下午時間來有些品項都完售了

低消每人一杯飲品或250元餐點一份，5歲以下孩童免低消

忘記這道甜品是什麼名稱了，看了一下菜單也沒找到，是水果搭配抹茶奶醬風味可頌，可頌很香脆

五福拼盤 $380

每次小朋友見到炸物拼盤就想點，這盤包含了魚塊、花枝丸、雞球、甜不辣及洋蔥圈等

熱情夏威夷披薩 $250

披薩是八吋大小，價格不貴，披薩香濃好吃

焦糖肉桂捲 $120

肉桂捲大推，味道很香、口感很棒、擺盤也很用心

出類芭萃 $200、經典可可 $180

出類芭萃是土芭樂、奇異果、石蓮花及蘋果現打果汁，新鮮香濃，健康營養！

往上走，三樓還有戶外露天沙發區，可以坐下來悠閒欣賞無敵龜山島海景！

無論景觀或是餐點都讓人有滿滿幸福感的 渲咖啡 Shine Cafe ，來外澳沙灘可以來坐坐！

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注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，都是很主觀的～

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