韓國釜山旅遊【甘川洞文化村】(감천문화마을）是知名人氣拍照打卡景點，第一次造訪釜山的我們當然也要來走走

甘川洞文化村為釜山極具代表性的景點，除了必拍一整片的繽紛房子外，可愛的小王子與沙漠狐狸也一定要拍，另外，也可以找家咖啡廳坐下來喝杯咖啡

釜山甘川洞文化村 ❙ 小王子彩繪壁畫村、小王子和沙漠狐狸，釜山旅遊!

甘川洞文化村位於釜山廣域，這裡原本是難民村，經過改造後轉變為釜山人氣景點

除了拍照之外，還有許多伴手禮店家及咖啡廳進駐，另外，也有韓服出租店家可以租借韓服，來到這裡可以慢慢遊

搭乘大眾運輸可以搭地鐵到＂土城站＂，再轉搭公車或是計程車前往

地鐵土城站六號出口出來後右轉就會到達公車站，搭乘1-1、2、2-2號公車到甘亭小學站（감정초등학교）

ADD:釜山廣域市沙下區甘內2路203

官網

甘川洞文化村有很多人氣拍照景點，在遊客中心附近的穿越巷弄的魚也是其中之一

漫步街道上遇見了可愛貓咪，小朋友蹲了下來跟貓咪玩了一會兒

喜歡逛街買小物的也會很喜歡這裡，街道兩側有紀念品店家

也可以找家咖啡廳坐下來，我們隨意走進了Gamnae Cafe

韓國咖啡很有名，也都很好喝，到韓國旅遊一定要喝咖啡

很可惜我們來訪當天天氣不好，還下起了雨，出遊碰上下雨是最掃興的了，尤其對於愛拍照的人而言，很難取景

可愛繽紛的貓咪彩繪，看著好療癒

一旁就是甘川麵包店，當天好像還沒開始營業

沿著彩繪階梯往上走就是天德水水井了，彩繪階梯是一本又一本的書，很適合拍照

很多人來甘川洞文化村就是為了這小王子和沙漠狐狸而來，遊客多的時候是要排隊等待拍照的

當天下雨，時間也比較早，所以不需要排隊

跟小王子與狐狸一起俯瞰一大片的彩繪房子好幸福啊！

很可惜畫面中出現電線搗亂，想避都避不了

又稱為釜山版聖托里尼的釜山市區美景，天氣若是晴朗畫面會更迷人

一旁的 I ♥ GAMCHEON 也必拍

其實街道巷弄裡還有許多有趣好拍的彩繪與設施，可惜就是天氣不好就沒有走得那麼盡興、拍得那麼開心了，留待大家自行來 甘川洞文化村 探索！

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