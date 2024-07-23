《向上水餃》不愧是向上市場必吃的台中美食，從10多年前第一次吃到現在，向上水餃還是人氣爆棚的向上市場美食之一，偶爾來吃中美街美食，離開前也會多問家人一句要不要吃《向上水餃》，因為向上水餃價格真的太便宜，只能說老闆真的超佛🫡

向上水餃

向上水餃是知名的台中美食，妥妥的台中在地老店，每次介紹朋友向上市場美食，《向上水餃》絕對沒有少介紹，畢竟阿偉我在10多年前就來吃過，還是學長帶路所以印象很深刻，印象中當時水餃好像才1.5元？還是2塊錢的，便宜到難以置信，當然現在1顆3元也很佛，大多數人都是20顆水餃起跳，雖說沒有往上主打薄皮餡多的冷凍水餃驚豔，但同樣價格卻能飽到天靈蓋🤣

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向上水餃資訊

電話：0423050365

時間：10:30–22:00

地址：403台中市西區中美街183號 / 地圖

向上水餃在哪

《向上水餃》就位在向上市場與中美街相鄰這一側，招牌很大位置也很好找，市場周圍開車當然不方便，騎機車才是正選～

隔沒多久後的某天晚上，人剛好在附近，就跑來吃向上市場美食，雖然時間稍晚一點，但向上水餃人潮反而更誇張。

點餐的話，可以直接跟《向上水餃》阿姨說，要幾個水餃或是什麼湯跟滷味。

阿姨包水餃的動作真得流利，旁邊看了一會，恩～這不是眼下的我能做到的動作。

這也是眼下非用餐巔峰時間，不然每個桌位可就相當搶手。

向上水餃菜單

向上水餃菜單相當精簡，畢竟《向上水餃》招牌就是水餃為主打，每次來向上水餃，我大部分都是點水餃，天氣再冷點會想買看看魯味。

《向上水餃》太便宜，大家點水餃可不是5顆10顆的點，直接炸量爆點一波。

雖然刻意避開巔峰用餐時間，但人潮還是不間段的前來，可見《向上水餃》人氣之高。

經過10分鐘的等待，我的這份向上水餃到手囉～不得不說速度還真快，專賣果然有專賣的好處。

《向上水餃》外帶的醬料包是額外包裝，不用擔心騎車時，會從便當盒交界處滲漏出來。

向上水餃 / 招牌水餃

《向上水餃》大小大約是1.5倍的50元銅板。

醬料不只是簡單的醬油，還有細粉狀的白胡椒？有點不確定，因為主要味道被醬油味給蓋過。

向上水餃大小，都是一口剛好，不過還是建議分兩口吃，因為燙啊！水餃皮厚薄適中，肉餡份量也恰巧的美味，吃起來口感非常棒。

向上水餃 / 涼麵

前些天從向上市場經過，要去買台北太祖魷魚羹時，瞄到《向上水餃》有賣涼麵！稍稍思考一下，就決定要買來吃看看，畢竟身為台中涼麵愛好者，看到不吃是罪過🤣

台中涼麵不可少的配料，除醬料外，當然是小黃瓜跟紅蘿蔔！單單吃麵跟醬味道雖然不錯，但少了小黃瓜的脆跟紅蘿蔔略硬口感，口感上就覺得少了什麼。

醬料比例是已經先調配好，不用倒入時再混合，只要在用餐前再倒入即可。

雖然向上水餃有賣涼麵，但真的很普普，涼麵麵條偏軟，雖然醬多小黃瓜紅蘿蔔也不少，但口感真的很小扣分，天氣熱想吃台中涼麵，阿偉更推薦百公尺距離的嘉義阡涼麵或梁婆婆臭豆腐的涼麵，味道跟口感都很不錯。

向上水餃評價

《向上水餃》還是一樣美味好吃！就算價格調漲了，向上水餃依然還是超便宜的台中平價美食，銅板價格就能吃得飽飽飽，只要肚子餓了來向上市場，絕對能飽餐一頓還很省～

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店家/景點資訊

店家名稱：向上水餃

所在地址：403臺灣台中市西區中美街183號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:30-22:00

店家電話：0423050365

評價：★★★★★ Google即時導航





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