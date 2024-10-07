「芙蓉園中餐廳」位於 台北市大安區信義路四段巷弄內，這一帶是仁愛圓環美食一級戰區。在競爭激烈的美食戰區中， 芙蓉園中餐廳憑藉30年老店師傅的鬼斧神工，用美味穩固基礎，生根發芽出許多經典中式料理。餐期時間門口擺有餐點多元搭配的便當販售，不多時便搶購一空，讓慕名而來的饕客們只能惋惜空手而歸，或者就像我們一樣，直接進店品嚐料理！

芙蓉園中餐廳環境舒適，中式的裝潢風格和料理一致調性。除了個人、家庭用餐外，更是主打聚餐、聚會、春酒、尾牙。對於注重隱私的客戶，消費金額2萬元以上可以使用 私人用餐包廂，能夠更專注的享受佳餚！

芙蓉園中餐廳料理提供單點、商業午餐、合菜、桌菜，非常多元。今天我們3人用餐，選了1000元合菜、加上幾道麵點類餐點，一整桌的料理看起來超豐富！

🥢京都排骨

排骨有肥有瘦，醬料包裹得很均勻，口味上甜、鹹、香都有顧及，風味絕佳、非常下飯。濃郁的醬香不僅平衡了肥肉的膩感，帶點骨頭的滑嫩瘦肉，慢慢品嚐也是令人相當舒爽！

🥢五更腸旺

五更腸旺上桌冒煙，熱氣騰騰的模樣讓人看了口水直流。鍋中有豬血、蒜苗、酸菜，還有撈不完的大腸，份量給的爆炸多！口味超適合下飯，但單吃也不會過鹹。一勺放入嘴中，豐富的配料搭配在一起，微辣感充滿整個口腔。呼~舒服，我要再來一碗白飯！

🥢金沙豆腐

金沙豆腐上桌，我一時眼拙，還以為是老皮嫩肉！金沙豆腐炸得金黃酥脆的豆腐外皮，入口有著金沙鹹蛋黃調味，鹹香感搭配超嫩的蛋豆腐，那美味不言而喻。蛋豆腐的蛋香藉由金沙被完美帶出，平衡的美味讓人一口接一口，著實停不下來啊！

🥢鳳梨蝦球

鳳梨蝦球超大一顆，原本還懷疑會不會都是酥皮，結果一咬開...哇喔！超大蝦蝦藏在裡面，混搭著鳳梨和畫龍點睛的沙拉醬。這道鳳梨蝦球既清爽、又開胃，不知不覺就被清盤了！

🥢酸辣湯

酸辣湯配料豐富，有蛋、豆腐、豬血、筍絲、金針菇、紅蘿蔔、肉絲，一整鍋滿滿的料。一般外面喝到的酸辣湯，常常吃到的都是點綴蛋，蛋絲的感覺。芙蓉園中餐廳的酸辣湯相當難得，是活脫脫的蛋花，散蛋花還可以吃到些微口感，用料實在。豐富的配料搭配微微酸感、辣感和淡淡胡椒香，兩口一碗的狼吞虎嚥。等我稍微恢復理智之後才發現，老婆大人和岳岳已經瞪了我很久，啊就...啊就真的很好喝咩！

🥢蒜香地瓜葉

蒜香地瓜葉口味上偏清炒，蒜片的味道不會太重，主要是提味用而已。地瓜葉絕對是有挑過的，相當嫩口。蒜香地瓜葉份量十足，即使我們是3人用餐，也完全夠吃！

🥢蝦仁蒸餃

芙蓉園中餐廳據說是由麵店轉型為中餐廳，因此麵點類的料理是招牌！蝦仁蒸餃劃開有湯汁，第一顆蒸餃噴的我滿嘴，但依舊擋不住我這張想吃它的嘴。蒸餃入口完全沒有腥味，實屬難得，可見其真功夫。美味的蝦仁蒸餃不沾醬油的原汁原味讓人欲罷不能，沾了醬油後增添層次感，好讚啊！

🥢蔥油餅

說實話，我從來沒想過蔥油餅竟然能帶給我如此的衝擊！芙蓉園中餐廳的蔥油餅油香撲鼻，層次分明，蔥油餅要做好吃真的需要真功夫。看蔥油餅那一層層剝開的感覺，好療癒啊！單吃鹹香味十足，根本不用搭配其他食材，令人感到相當炸裂！來芙蓉園中餐廳一定要點麵點類，真的很厲害，簡直只用「猛」來形容！