從最早開始的貓王餐廳，到園區附近的佬法室早午餐~

小米追了超過10年的餐廳最近來竹北開分店了，當然要來品嚐一下

佬法室早午餐主打超豐盛的早午餐和漢堡

早午餐的招牌是法式吐司，可以搭配手打牛肉、雞腿排或唐揚雞，加上沙拉、嫩蛋和甜點，300元出頭的早午餐可以吃超飽的

美味的漢堡也不能錯過，快跟著小米一起去看看吧。

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👉佬法室早午餐-竹北店位置及停車方式

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佬法室早午餐-竹北店位於文義街，靠近文祿街。

開車的朋友建議把車停在瓦城旁的收費停車場，再走過來會比較方便~

👉佬法室早午餐-竹北店環境介紹

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店內裝潢有小清新的氛圍，以2-4人的座位為主。

因為剛開幕人潮比較多，建議提前訂位才不會撲空喔

👉佬法室早午餐-竹北店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

小米推薦第一次來的朋友點早午餐和漢堡~

早午餐有牛豬雞肉不同選擇，老闆娘特別推薦法式巴黎早午餐有手打牛肉，愛吃牛肉的朋友不妨嚐看看

套餐附當日甜點和飲料(可樂、雪碧、紅茶三選一)，更換其他飲品可折抵25元。

👉佬法室早午餐-竹北店用餐心得分享

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來開動吧！

今天剛好是小結巴的生日，而且是全國歡慶放颱風假，在無風無雨的天氣，我們就來吃早午餐幫她慶生啦

愛吃早午餐的朋友，來到這邊應該不會失望，早午餐份量多，又有牛豬雞不同肉品的選擇~

法式江戶唐揚雞早午餐(300元)，換購蔓越莓氣泡水(+25元)。

餐點很豐富，有法式吐司、唐揚雞、炸地瓜、沙拉、嫩蛋，還有當日甜點和飲料

唐揚雞屬於薄皮嫩雞，外皮稍微硬脆一些，搭配帶有果香的酸甜香柚醬比較解膩~

小米很喜歡他們的嫩蛋，大概七分熟，如果夾著吐司一起吃一定超讚的

法式吐司充滿蛋奶香，加上甜甜蜜蜜的楓糖醬很好吃喔！

喜歡健康養生的朋友，應該對炸地瓜很滿意

真材實料，帶有地瓜自然甜香，加上番茄醬大小朋友都會喜歡喔。

漢堡系列是必點的，因為一開始以貓王餐廳起家，當時最有名的餐點就是淋上花生醬的貓王漢堡

黑主廚松露牛肉堡(335元)，換購奶蓋紅茶(+30元)，小米第一次品嚐黑松露口味。

生菜上有滿滿的菇菇、100%手打牛肉、起司，最後淋上黑松露醬，光看就很邪惡 XD

100%手打牛肉有一定的厚度，切開還看得到粉嫩的色澤，加上黑松露醬非常完美

第一次來的朋友如果沒有要點花生醬漢堡的話，小米絕對推薦黑松露牛肉堡給你~

店家有提供漢堡紙，方便客人包著漢堡吃，就不會弄髒手。

牛肉的多汁甜味跟黑松露醬和起司結合，真的又香又好吃

餐點還有附薯條和地瓜條，小朋友一定會很喜歡。

甜點是提拉米蘇，蛋糕體挺綿密的，加上咖啡、可可香，雖然是小小的甜點，卻讓我們大大回味

奶蓋紅茶我們都很喜歡，以紅茶為基底，加上鹹甜的奶蓋，一口紅茶一口奶蓋是很棒的享受

喜歡清爽風味的朋友，可以點蔓越莓氣泡水，酸酸甜甜帶有清涼口感。

以上是我們的心得分享，佬法室早午餐的竹北分店剛開幕，跟小米在新竹店吃到的口味一樣，份量也非常滿足！

早午餐和漢堡系列小米都很推薦喔

👉佬法室早午餐-竹北店營業時間地址

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🌟店家資訊：佬法室早午餐Old Brunch 竹北店

🏠地址：新竹縣竹北市文義街322號1樓

☎電話：03 657 5009

⏰營業時間：週三至週五 09:00–16:00 (供餐至14:30)

週六、日 09:00–16:30 (供餐至15:00)

粉絲團：佬法室Old brunch-竹北店

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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