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東京有知名的「迪士尼樂園」、大阪有「環球影城」，名古屋有「吉卜力公園」啦！宮崎駿的動畫片，像是龍貓、神隱少女、天空之城、霍爾的移動城堡及魔女宅急便、借物少女等，對宮崎駿的世界有一定的了解。尤其「吉卜力大倉庫」讓大家可以置身在吉卜力的世界中。

這篇文章主要是我們的「吉卜力公園」遊園心得，按照我們的搭車、遊園攻略來玩，一定可以玩的很盡興。這裏和東京的三鷹之森吉卜力美術館不一樣的是，遊客就像是身處動畫場景中，可以感受劇中的場景和用實際手觸摸逼真的道具，這五大區域幾乎真實的還原了動畫片中的一景一物，真的太令人感動了( 另外也有不用花錢就可以來吉卜力公園玩的方法哦)







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吉卜力公園 Ghibli Park 資訊

地址：愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1 「愛・地球博記念公園」 内

内 營業時間：平日10:00～17:00，週末假日9:00～17:00（學校長休假時平日9:00～17:00）

愛地球紀念公園網站

吉卜力公園官方網站

吉卜力公園 交通

電車 : 搭名古屋地下鐵 東山線 到 藤之丘 (最後一站)，再轉東部 丘陵線磁浮列車Linimo 到 愛・地球博記念公園站

(如果從名古屋站到愛地球紀念公園站大約要一個小時左右的時間) 巴士

從名古屋車站的 巴士轉運站4樓24號搭車處 前往 愛・地球博記念公園（ジブリパーク） 下車

前往 下車 在中部國際機場第一航站樓乘坐經 藤之丘 開往 愛・地球博記念公園（ジブリパーク 的巴士

開往 的巴士 詳細時刻表、費用請查看名鐵巴士官方網站

我們走出了東山線的地鐵站，轉往一旁的磁浮列車linimo 站

搭車買票的方式和搭地鐵一樣，拿IC 交通卡嗶一下就可以了

跟著指標就到公園了

吉卜力公園 門票怎麼買? 購票心得

「吉卜力公園」門票相對比較複雜，門票要提前二個月前購買，大倉庫要預約時間、門票也有不同的種類(可參觀的區域不同)，所以另外再寫一篇「吉卜力公園購票攻略」

▼如何官網買吉卜力公園門票





吉卜力公園 門票種類 入場時間 目前總共分為二種門票~ ​ Ghibli Park O-Sanpo Day Pass Premium 大散步劵高級券

​​​​​​​可參觀全部五個園區+所有建築內部( 全部園區及建築物都可以進入) Ghibli Park O-Sanpo Day Pass大散步劵

可參觀全部五個園區(包含大倉庫)

但不包含「青春之丘」的地球屋、「Dondoko之森」裏的小梅的家，「魔女之谷」中 魔女的家、霍爾城堡、小魔女琪琪的家 其實門票的方式一直在變動，但因為我們去的時候，五大園區已經完工了，所以應該有段時間的票都是這樣的安排吧 入場時間 : 10點是吉卜力公園五大區域的開始時間。不是進 「愛・地球博記念公園」 的時間，所以要一大早就到公園裏逛逛也可以的。所以，既然大老遠的跑一趟，那就買最高級的Ghibli Park O-Sanpo Day Pass Premium 大散步劵高級

吉卜力公園怎麼玩? 規劃玩五大區域

因為「吉卜力公園」的五大區塊就在「愛・地球博記念公園」內，意思就是你隨時都可以到紀念公園遊玩，同時也會看到五大區塊，只是看的到建築物外觀，但內容完全看不到!

所以白話一點說，就是在開放式的「愛・地球博記念公園」中有五個封閉的區域，這五大區合稱「吉卜力公園」，五個散落在公園中的區域，各自有驗票服務人員，所以進去五區就要驗五次門票

建議遊園順序

早上10點我們準時進入公園，然後搭車先到最裏面的 1.「Dondoko之森」看「龍貓與小梅的家」，再依序逛 2「魔女之谷」、3「幽靈之里」、4「吉卜力大倉庫」、然後抓最後約一小時左右到 5「青春之丘」，然後五點左右逛完五大場區

吉卜力公園的五大精華區塊⸺ 「青春之丘」、「吉卜力大倉庫」、「Dondoko之森」、「幽靈之里」、「魔女之谷」 五大主題區域，就是將將宮崎駿經典動畫場景，像是 《霍爾的移動城堡》、《心之谷》、《龍貓》、《魔法公主》、《魔女宅急便》、《借物少女艾莉緹》 還原場景，讓人可以置身在動畫世界中，而最經典的「吉卜力大倉庫」則是將動畫場景變成可以拍照的區域，像是無臉男、借物少女、崖上的波妞~~，加上不能拍照的動畫企畫區，裏面則是將動畫幕後製作的點點滴滴，一一呈現在眼前。真的非常非常精采。

五大主題區域，就是將將宮崎駿經典動畫場景，像是 還原場景，讓人可以置身在動畫世界中，而最經典的「吉卜力大倉庫」則是將動畫場景變成可以拍照的區域，像是無臉男、借物少女、崖上的波妞~~，加上不能拍照的動畫企畫區，裏面則是將動畫幕後製作的點點滴滴，一一呈現在眼前。真的非常非常精采。 所以我們一開始就買好最高等級的 premium 大散步券 ，所有的場館全都可以進去看

，所有的場館全都可以進去看 至於最精華的「吉卜力大倉庫」則是在買票時設定在下午二點進場( 二點到三點之間都可以進場)

而「吉卜力大倉庫」我們逛了近三小時才逛完( 因為裏面很精采加上很多地方要排隊拍照)

而「吉卜力大倉庫」我們逛了近三小時才逛完( 因為裏面很精采加上很多地方要排隊拍照) 建議可以更早就到吉卜力公園的五大區的門口等，因為 「愛・地球博記念公園」 是開放式的公園，大家都可以來玩，所以應該是10點一到就要站在五大區任一區的門口，這樣可以更節省時間。否則10點進入愛.地球紀念公園再走到五大區的任一區，就要再花上一點時間了。

愛.地球紀念公園 空間環境

「愛 ・地球博記念公園」 是在2005年舉辦愛知世博會（愛・地球博）的長久手會場的原址上建成的公園

是在2005年舉辦愛知世博會（愛・地球博）的長久手會場的原址上建成的公園 公園開放時間 :

【4月～10月】8:00～19:00

【11月～3月】8:00～18:30公休日 : 每週星期二（星期二為節假日時次日休息）

※春假、暑假、寒假期間無休

※年末年初休園（12月29日～1月１日

站在車站往下拍，門口旁就是Lawson 超商，對面是遊客中心，箭頭處就是電梯!!

事實上，吉卜力公園只是一個名稱，五大區域是在「愛・地球博記念公園」的五個封閉小區裏，算是大集合中的小集合概念啦

而這五大區合稱吉卜力公園!!

大門後方就是Lawson超商了



lawson 超商中有販賣 動畫中的西伯利亞蛋糕，當然也有一些吉卜力的小商品，買不夠的可以這裏再血拼一些

公園很大，任何人都可以自由進出，所以公園裏到處都可以自由的吃東西

一進來就有幾個圓形建築，是服務中心和廁所

我們一早帶點心在地球交流中心站裡吃早餐，不能吃東西的地方是指五大區域內

（哈，一開始誤會了，以為整個吉卜力公園都不能吃東西）

這裡有園區地圖可以拿取

入園後在lawson 對面有個地球交流中心，這裏也是搭免費遊園車的地方，這條路線是繞著五大區域而走的。算好時間，是可以全程搭著跑的

吉卜力公園 環境介紹

原以為要從這裏才能進入園區，這只是為了增加儀式感而做的電梯



一旁開放式的步道直接可以走入公園啊



這個電梯很有《霍爾的移動城堡》的感覺

只要來愛地球記念公園玩，就算没有吉卜力公園的門票一樣都可以搭的哦

電梯打開後前方的建築物就是吉卜力大倉庫了，非常近。我們地圖中的2345 其實都相距不遠，但走路就是累～～

這一區是最精華的大倉庫，一早來的時候，這裏可是排了長長的人龍。越過這裡，直走到底，去找園內免費公車

園區中有不少這種可愛的小地方，真的好好拍

園內免費公車怎麼搭

園區的公車有二種，分E ( 東線) ，W( 西線) 兩大路線，只有E ( 東線)才是逛吉卜力

這站是靠近 吉卜力大倉庫 的站牌 E4 ，我們先搭車往 1.「Dondoko之森」 看 「龍貓與小梅的家」

發車時間是九點，所以其實早上九點就可以從 地球交流中心站 ，一路先搭到最裏面的 「Dondoko之森」（どんどこ森エリア）

，一路先搭到最裏面的 每站的行車時間約2分鐘就到了

上面還貼心的寫出步行的時間

「Dondoko之森」比較遠，從大倉庫站要走8~10分鐘左右，這距離說近不近，說遠不遠，但我們是暑假來的，天氣太熱了，用走的真的會比較累啊!

加上「Dondoko之森」地處高處，走上去較辛苦，走下來就比較輕鬆了(我們來回都寧願搭車～哈哈哈)

(上圖)我們搭的公車就在 2 「魔女之谷」 （箭頭方向）左邊

公車面有標示吉卜力的圖案，和前行的地點

裏面真的就像台北市的公車一樣，沒座位就要站一小段路

吉卜力公園五大區域

Dondoko之森（どんどこ森エリア）

這裏除了小梅之家，沿著山路上去，山頂有高約5m 的大龍貓

入園的時候就會檢示手上的票券，我們買的是電子票，所以入此區時會有服務人員驗票檢視，一一核定蓋章後才可以進入

而且只能進來一次而已! ( 這五大區域才算吉卜力公園啦)

小月、小梅家要大散步券的高級券才能進入哦

重現動畫中「小月與小梅的家」，像是爸爸的書房、煤炭精靈跑來跑去的廚房、還有泡澡的浴室~~

進入內部參觀是不能拍照的，但可以從外面拍進來

爸爸的書房完全還原動畫裏的場景，真的唯妙唯肖

連紙本上的畫都一清二楚，非常仔細，太厲害了

可想而知參觀民眾進入後全都是”斯勾以”~~~

而且屋舍裏的擺設，滿多都可以實際觸摸或打開，很棒的體驗

連屋子下方的物品也都真實還原

相信大家對劇中小梅拿起破掉的水桶那一幕，印象都很深刻吧

廚房也可以參觀拍照，開水龍頭有自來水、物品都可以摸，很有臨場感

這是以《龍貓》的「小月與小梅之家」為主題。這一圈被綠色植物環繞，非常有龍貓森林的感覺。下車後再小走一段路就到了

會取名為Dondoko，來自於在《龍貓》中小月與小梅和龍貓家族一起跳的「祈禱發芽之舞」。

結束後離開小梅的家，再從驗票入口處小爬坡一段就看的到大龍貓了

真的好熱啊!

大龍貓~卡哇伊

頭部只有小孩子才能爬樓梯進去哦

在龍貓商店也有很多精緻小物

連橡樹果實都有呢！

大龍貓這裡有付費纜車可以搭乘，下山回到 2「魔女之谷」附近，很方便

回程我們寧願在公車站等，搭免費的接駁車回 2「魔女之谷」，不用走路~真的輕鬆多了

另一個坡道可以上山，往「愛・地球博記念公園」其它園區去，我們不小心走了一小段，不過望遠的景色真美，高處可俯視小梅的家

魔女之谷（魔女の谷エリア）

接下來回到我們地圖中的2345區，從可以從這裏走入魔女的世界

這裏的前方有個大帳篷廣場，裏面有一些餐車(跨過這區的後面就是吉卜力大倉庫)，場地真的很大

可以坐裏面吃吃東西休息一下

「魔女之谷」主要有幾棟建築，包含《魔女宅急便》的「歐其諾大宅」、琪琪工作的麵包店、《霍爾的移動城堡》的城堡、帽子店、《安雅與魔女》的「魔女之家」…的設施建築充滿歐洲風情

所以一般民眾也可以來此走走逛逛，只是不能進入這幾棟建築裏看而已

這裏也有餐廳，大排長龍啊！有販賣餐點、點心和飲料

此照片來自吉卜力公園官方網站

門外有可愛推車販賣小點心～青蛙燒！

門口就是驗票的入口

這裏是「安雅與魔女」的家，同樣的裏面不能拍照

完全展示動畫片裏場景，好精彩

特別是製做魔藥的地方，裏面又雜又亂但真的超精采的，彷彿自已就身處動畫片之中

《霍爾的移動城堡》裡的因因（ヒン），是莎莉曼夫人所飼養的小狗

大家都依序在門口排隊拍照

真實打造出20公尺高的城堡建築，還原電影場景，而且城堡是會動的哦

二樓戶外活動區，還可以走階梯下樓

霍爾的家真的非常非常精采!

一樓是一間光線昏暗的客廳，轉動門上的四色轉盤，背景會出現變化，真讓人驚喜。還有設置卡西法壁爐、水槽、連早餐都真實還原呈現呢！

二樓則是霍爾髒亂的浴室、還有堆滿雜物的臥室等等，動畫片中長的什麼樣，這裏就呈現原樣，超級無敵精采!

建議premium 等級的大散步券買下去就對了

這裏呈現一些歐洲建築的特色，畢竟這幾部都是以歐洲為背景啊

所以不用買票也可以來這裏走走、拍美照哦

另外購票的遊樂設施-旋轉木馬、旋轉飛機!

遮陽的座位區很多人在這裡坐著休息、吃點心，旁還有噴水池，小朋友開心的踩水玩(反正熱到衣服都濕透了)

這間進屋後，12歲以下小孩可以爬旋轉樓梯上二樓

大人可以從旁邊走上去看風景

歐其諾大宅 : 《魔女宅急便》琪琪的家

(大家排隊等著拿掃帚拍照，最後等到太熱了~跳不起來)

琪琪的房間最受歡迎，裡面真的是太漂亮了，可惜也是不能拍照

二樓房間抽屜、衣櫃、床、娃娃~都是真實的物品，可以打開來看，很有趣

一樓左側製作藥草的區域超美的，我都想做魔藥了。還有豪華的客廳及廚房也都完美呈現

琪琪工作的麵包店

很多人是打扮成琪琪的模樣，也有很多母女裝呢，非常可愛

麵包店買的麵包，雜糧麵包、米飯咖哩炸丸子，還滿好吃的

一旁還有工作車

蘇菲經營的帽子店，裏面主要賣的是糖果和一些精緻小物

此照片來自吉卜力公園官方網站

好多《魔女宅急便》相關原創產品可以選購，真的必訪啊

可上樓參觀，也是販賣書籍和小禮品店（不能拍照）

此照片來自吉卜力公園官方網站

這裡有一間必逛必買魔女谷原創商店，滿滿的《魔女宅急便》相關產品，不論是擺飾、玩偶、吊飾、紀念品～通通都有，非常讓人愛不釋手

此照片來自吉卜力公園官方網站

龍貓公車

好可愛的龍貓公車啊!

這也是很熱門排隊景點~龍貓公車，行駛園區裏的一小段路，需要另外付費喔!

付費的兒童戶外遊樂設施，天氣太熱沒人玩!!

付費纜車，可以到園區的最高處登高望遠一下，會搭到 1.「Dondoko之森」看「龍貓與小梅的家」

有年紀大或成群小孩可以考慮從這裡來回~最快最方便!

幽靈之里（もののけの里エリア）

「幽靈之里」是《魔法公主》的主題園區，以動畫中男主角居住的村落和煉鐵據地「達達拉城」為設計重點

出現在《魔法公主》中的怪物タタリ神（TATARI神）的巨大塑像

《魔法公主》中的乙事主，其實它是個溜滑梯

《魔法公主》裡的達達拉城（タタラ場），這裏可以製作愛知縣的鄉土料理「五平餅」，也是須另外付費

因為《魔法公主》動畫片中也沒有什麼特別精緻的場景、屋舍，所以這一區最簡單，不到十分鐘就逛完了

販賣區也有相關產品，其中，男女主角戴的帽子非常熱門，沿路都有遊客不畏大太陽戴著逛園區，個人覺得冬天銷售會更好，呵呵

門口可以蓋章留念，好可愛~

吉卜力大倉庫（ジブリの大倉庫エリア）

「吉卜力公園」大重點來啦~「吉卜力大倉庫」必遊

吉卜力大倉庫地圖

驗票的同時，服務人員也會秀出中、英、韓三國文字的入園說明

中央階梯，有一艘巨大的飛行船，螺旋槳旋轉著

這裏集結了吉卜力動畫的精華，展出物件展覽主題鉅細靡遺，不論大人還是小孩都可以感受到吉卜力作品帶來的樂趣

除此之外，也有商店、餐廳和小型電影院

這裏有不同的階梯可以走上二樓

來「吉卜力公園」絕對不能錯過的，就是這個「吉卜力大倉庫」，我們可是花了近三個小時留在這裏玩呢~而且裏面有冷氣XD

必逛: 吉卜力動畫場景造景、禁止拍照的企畫展覽，還有15分鐘的吉卜力未公開的小動畫影片，最熱門的就是和無臉男拍照啦

《魔法公主》裡的小精靈，就這樣掛在樹上，真有趣

「化身吉卜力動畫人物名場面展」（ジブリのなりきり名場面展）。

這裏展示了13個作品，像是《神隱少女的無臉男》、《平成狸合戰》、《風之谷》、《魔法少女》、《崖上的波妞》非常棒的動畫實景，所以大家都要排隊拍照啊

放映Studio Ghibli製作的短篇動漫的影片展示室

入場的時候會發電影票!! 這是吉卜力未發表過的小動畫，非常有趣，建議留個時間看一下



《平合狸合戰》以狸貓為主的動畫

與「無臉男」乘坐海上列車，坐在電車裡的樣子，真的走入了《神隱少女》的片中啊

其實二點左右入場時，這裡還排了長長的人龍，建議快結束時來拍!約莫四點左右，人潮消散不少，所以小排了十分鐘左右，就可以順利拍照啦

《天空之城》希達從天而降的畫面~真的接不住



可愛的波妞!!!

大家都在揣摩要怎樣拍才更有真實感!

《風起》

其實有幾部片我們也沒看過，後來查資料才知這是《回憶中的瑪妮》

《紅豬》

《魔法公主》

《天空之城》的機器人兵

這也是東京「三鷹之森吉卜力美術館」的熱門景點

湯婆婆的館長室（にせの館長室），裏面超級逼真的

還有飛落的紙，真有趣！

還有牆壁上飛落的紙片人

一樓的《借物少女艾莉緹》這一區也很熱門!!!

巨大的花朵與草木當中穿梭，每個人都像是《借物少女艾莉緹》的小人族

葉片、水滴都放大了

劇中的方糖

下方真的有字耶

兩個排隊也要拍的場景

超大的玻璃罐，必排、必拍熱門景點啊

房間也好生動、鮮豔有趣的擺設，讓人驚訝不已

浴室

店家的調味瓶也變大，這些場景直接拍電影都可以了

和爸爸爬牆出去的隙縫

爸爸工作室

看完之後我們都想再重看一遍動畫片了

路過一小區，裏面擺放著很多模型及公仔，及待修的物品

在看我嗎？！

好多波妞～

這個企畫展區中有部份是將所有動畫片中的食物，一一真實還原，栩栩如生，太精采了

兒童城，以車輛及舊城市遊戲空間．適合2~8歲小朋友玩

還有一區貓浴室，大樹內有可愛的龍貓，12歲以下可以搭乘貓巴士玩耍

吉卜力展覽館，只有一小部份是可以拍照的

哇，從1984年開始，共有二十幾部動畫片!! 不知大家~~都看過了嗎!?

這一區龍貓辦公室也很熱門

真的需要休息一下～～～

這不用說，也是排隊的熱門景點啊

南街這一區有些小商店，可以買很多紀念品、小點心

裏面竟然是奧斯卡獎的小金人耶

離開大倉庫之前，一定要去這個園區最大的 伴手禮總店

右邊是間櫃檯式牛奶攤，有原創設計牛奶瓶，還有《風起了》用卡斯特拉蛋糕和紅豆沙製成的甜點「西伯利亞」，我們到時已經販售完畢

此照片來自吉卜力公園官方網站

伴手禮總店有許多限定販售的吉卜力商品，無臉的的周邊商品、龍貓～都好可愛，還有湯婆婆的假髮可以戴，可惜不能拍照啊！

此照片來自吉卜力公園官方網站

大倉庫裡的的咖啡館，有販賣三明治和披薩，查看菜單

大倉庫出口，出來後不能再進入囉

青春之丘（青春の丘エリア）

這一區的重點是可以進入《心之谷》的“地球屋”，這也是片中修理、販售古董家具和鐘的店鋪。

裏面真的有修理小提琴的工匠房，也可以現場試拉哦(也是不能拍照)

這個則是《貓の報恩》的「猫咪事務所」

猶如參觀袖珍世界，裏面的場景唯妙唯肖

精細的擺飾讓人嘆為觀止!

吉卜力公園 心得評價

日本名古屋「吉卜力公園」真的很好拍！我們最愛宮崎駿動畫片，像是龍貓、神隱少女、天空之城、霍爾的移動城堡及魔女宅急便、借物少女等，都完美呈現。建議買大散步劵高級券​，可參觀全部五個園區+全部園區及建築物~都可以進入，建築內部不能拍照區真的太精采了，貴森森的門票，但真的很值得。多利用免費園內接駁公車，省去走路的麻煩，也可以快速參訪完每個園區喔!

千萬不能錯過「吉卜力大倉庫」真的好有趣，室內又有冷氣吹。若想觀望，也可以先免費進入「愛・地球博記念公園」內遊玩，同時也會看到「吉卜力公園」的五大區塊外圍，但無法進入建築物區拍照!





吉卜力公園 附近景點美食

晚餐我們回到東山線的藤之丘站，吃經濟實惠、便宜又大碗的松屋，連小榛果妹妹都吃特大碗的白飯，大滿足啊！

名古屋景點美食推薦











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