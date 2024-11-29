密室逃脫一直是我和朋友相約的休閒娛樂，這次我們在官網選擇了EPIC密室逃脫的這款密室逃脫「伊甸I：亞當覺醒」，地點靠近中山國小站1號出口，晴光市場的對面，地點非常方便，動腦之前可以先來補充熱量。

首先一開始會由工作人員解釋今天的遊戲背景及相關注意事項。EPIC密室逃脫提供兩個人就能玩的密室逃脫，完全不用擔心找不到人，兩個人就能成團來玩，而且他們每個主題都非常有特色。最棒的是當月壽星半價優惠、學生全團8折優惠(期間限定活動/優惠不能併用)。此外若有求婚/慶生/企業團體都可以做包場客製化服務喔。

【故事背景】

奇點年392年，

抵禦奇點人的防禦組織E.P.I.C.將創新的人工智慧系統「亞當」，應用於虛擬平台伊甸中。

然而某次例行性的系統維修後，身為系統「記憶」支柱的Marvin卻離奇地消失在系統中。

E.P.I.C.決定整合內外菁英，登入伊甸找出整件謎案的真相…

原以為只是一般的系統失常，導致人員訊號微弱，卻在登入系統後發現事情並不單純，在你們之中有人做出了不尋常的舉動…

接著就開始有一連串的解謎，這是我玩過這麼多種密室逃脫，最多解謎的一次，超級燒腦！同行的夥伴都非常熱愛解題，因此大家都意猶未盡！這款遊戲總長：90分鐘(75分鐘遊戲時間+15分鐘講解)

店家很用心設計遊戲，因有一定難度，也有副支線可以挑戰，不會因主線暫時卡頓而沒有事情做，而大家還真的默默的在扮演，最後公佈陣營時非常歡樂！

主線、副支線還有隱藏任務共三個目標，除了適合解謎控，連密逃小白也能感受到主題的氛圍。

看看大家多麼認真投入遊戲中，解了一個謎還有千千萬萬個謎等著我們去挑戰。

這個最令我印象深刻，這很需要多人一起思考，這邊就保留神秘感給大家實際體驗！

最後我們完成了關卡，也在這裡公布了支線任務的結果，大家都在歡笑中討論過程，非常有趣。

遊戲的尾聲，工作人員會帶我們覆盤剛剛的解謎關卡，然後我們在裡面拍了大合照。

【門市資訊】

▲店名：Escapeholics密室逃脫-台北中山店

▲地址：:台北市中山區農安街19號B1(中山國小站1號出口)

▲電話：02 2595 5760

▲粉絲專頁：https://www.facebook.com/Escapeholics

▲Instagram：https://www.instagram.com/escapeholics/

▲營業時間：

週一至週五 14:00-22:00

假日及國定假日 10:00-22:00

▲官方網站：www.Escapeholics.com

▲Escapeholics密室逃脫-新竹站前店

▲地址:新竹市東區林森路18號晶品城2樓

▲營業時間:

平日14:00-21:30

假日及國定假日11:00-22:00

▲電話:03 523 1239