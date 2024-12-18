這家位在台北市文山區試院路上的「Hakuna Pasta 無憂義大利麵」，就位在世新大學旁邊，是家常人潮爆滿的熱門義大利麵餐廳，加上餐點食物90%的原物料多為店家手工製作，除了平價份量十足外還兼具健康美味，而且店內用餐氛圍輕鬆愉快，除了是義式餐廳還是是木柵少數親子、寵物友善餐酒館，除了美味的義大利麵、燉飯、炸物甜點外，也有提供兒童餐，還有精釀啤酒，餐廳名稱「Hakuna Matata」源自於迪士尼動畫《獅子王》中的一句非洲諺語，意為「沒煩惱」，象徵著希望顧客能在此放鬆身心，享受美食



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1.Hakuna Pasta 無憂義大利麵︱交通、營業訊息

Hakuna Pasta 無憂義大利麵

住址 ：台北市文山區試院路82-3號

電話：02 6603 9996

營業時間：營業時間以社群公告為主

FB : https://www.facebook.com/HakunaMatataPasta/

IG : https://www.instagram.com/hakuna_pasta/

可電話訂位



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2.Hakuna Pasta 無憂義大利麵︱餐廳環境

Hakuna Pasta 無憂義大利麵位在台北市文山區試院路上，就在世新大學旁邊，店裡舒適溫馨，因為座位不多，建議最好事先訂位，是常人潮爆滿的熱門義大利麵餐廳

眺高的餐廳空間讓人用餐起來沒有壓迫感，白天是義式餐廳夜晚搭配柔和的燈光搖身一變為有浪漫氛圍的餐酒館

餐廳的黑板牆上還有寫著沒在菜單上的菜色跟一些資訊，在等菜的時候可以抬頭看看頗為有意思

3.Hakuna Pasta 無憂義大利麵︱愛吃醋的鴨$300

開放式的餐廳，不時可以看到老闆會上演像黑白大廚一樣的火焰秀，這裡的菜名也都好可愛，愛吃醋的鴨是將鴨胸燉煮至軟嫩讓鴨肉的油脂、義大利麵和巴薩米克醋完美融合，略帶酸感的風味很獨特，家人也覺得很美味，而且這裡義大利麵麵量也很驚人，是男生也能夠吃飽的份量

4.Hakuna Pasta 無憂義大利麵︱小朋友！粉紅豬來囉！$310

外層是用紅醬肉醬起司包覆後做焗烤超厚的豬排義大利麵，雖然名字叫小朋友！粉紅豬來囉！，份量絕對是一個成人都能夠非常飽足的份量，醬汁是使用我個人很喜歡的粉紅醬，義大利麵則是採用悶熟煮法，保有麵芯的嚼勁和彈性

3.Hakuna Pasta 無憂義大利麵︱今日湯品$60

每天的湯品都不儘相同，今天喝到的是小朋友超愛的，料滿滿的蕃茄蔬菜湯,單點60元，我覺得升級套餐比較划算

A套餐今日湯品+飲料現折20元/B套餐今日湯品+甜點現折20元/C套餐今日湯品+甜點飲料任選現折50元



5.Hakuna Pasta 無憂義大利麵︱轟炸雞翅$200

除了義大利麵，別忘了來點吃了就無憂的點心，這道轟炸雞翅是店裡的暢銷菜色之一，醃製過後雞皮外酥雞肉鮮嫩的炸雞翅，香氣十足，讓人忍不住一口接一口，大人小朋友都很喜歡

6.Hakuna Pasta 無憂義大利麵︱炸氣泡胖櫛瓜$160

《炸氣泡胖櫛瓜》佐自製蜂蜜芥末醬，跟絲瓜一樣大小的胖櫛瓜，料理方式是使用一整隻櫛瓜，裹上氣泡水加上店家自製的炸漿油炸，

讓櫛瓜吃起來外皮酥脆、櫛瓜多汁，十分健康美味又有飽足感

7.Hakuna Pasta 無憂義大利麵︱兒童餐$180 需預訂（12歲以下）

身為少數親子友善的義式餐酒館，老闆自已也有兩個可愛的女兒，為了小朋友有專門兒童餐，採用醬麵分離、讓孩子自已選擇是要醬麵一起吃還是分開吃，配菜沒有無炸物、時蔬也是清燙保持自然的鮮甜味、讓小朋友吃到低調味最自然健康的食物味道，因為現煮費時，記得要先預訂避免久侯

對貝殼麵感到好奇的我也吃了幾口，麵體很Q彈，再配上店家自製的肉醬，好好吃，而且還有附湯品跟鮮果汁一杯，小朋友有自已的餐點不用跟爸媽分食就是開心，大人也可以點自已想吃的食物就好

8.Hakuna Pasta 無憂義大利麵︱手工炙燒焦糖布蕾$100

正餐用完別忘了點一個店內不小心常完售的現點現炙燒的手工炙燒焦糖布蕾，表層焦糖香脆，內裡布丁滑嫩，是一款經典美味的甜點

9.Hakuna Pasta 無憂義大利麵︱厚奶蓋綠茶$120/柚子茶氣泡飲$120

奶蓋控必點的厚奶蓋綠茶，上面超厚的奶蓋，不是加奶粉而是用鮮奶加奶油直接打到發泡，只能當天現喝

清爽的柚子茶氣泡飲，微帶酸甜的清爽口感，大人小朋友都可以喝

10.Hakuna Pasta 無憂義大利麵︱精釀啤酒

店裡還販售許多精釀啤酒，像是木柵女婿就是在木柵這邊才喝的到的在地精釀鐵觀音茶啤酒，除了麥芽的香甜風味還帶有鐵觀音的茶香味，還有獲得2024年第十二屆台灣自釀啤酒大賽的啤酒實驗組銅牌獎的新店媳婦，還有連米其林餐廳都有在販售的桂圓琥珀愛爾使用台灣在地桂圓乾,平衡了原本焦糖麥芽的甜味,增添了獨特的煙燻香氣，來這裡邊忘了來瓶啤酒享受Chill的夜晚

11.Hakuna Pasta 無憂義大利麵︱個人評價

這邊的義大利麵和餐點真的很合我們家的胃口，看似簡單的義式料理經由老闆的精湛的廚藝和巧思變化出各種不同的口味，堅持手工製做多項原料，讓大人小朋友吃得健康美味，而且價格還不貴，份量卻很多，像是我點的小朋友！粉紅豬來囉！還吃不完打包，隔天簡單微波一下還是很好吃耶！是一間適合同學朋友聚會還有家庭用餐很用心的餐廳

12.Hakuna Pasta 無憂義大利麵︱菜單

菜單實際以店內為主，炸物 為全日提供 部分品相有修改 以現場提供為主 或是先電話詢問:)